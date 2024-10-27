РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12159 посетителей онлайн
Новости
701 1

Рашисты ударили по Запорожской области: ранена женщина

Обстріли Запорізької області 10 жовтня

Сегодня, 27 октября 2024 года, войска РФ обстреляли территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

От вражеского обстрела села Беленькое Запорожской области пострадала местная жительница.

Оккупанты нанесли удар рядом с частным домом. Женщина получила ранения, дом поврежден ударной волной.

Автор: 

обстрел (27972) Запорожская область (3216)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 