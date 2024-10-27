Рашисты ударили по Запорожской области: ранена женщина
Сегодня, 27 октября 2024 года, войска РФ обстреляли территорию Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
От вражеского обстрела села Беленькое Запорожской области пострадала местная жительница.
Оккупанты нанесли удар рядом с частным домом. Женщина получила ранения, дом поврежден ударной волной.
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