Рашисти вдарили по Запорізькій області: поранено жінку

Обстріли Запорізької області 10 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, війська РФ обстріляли територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Від ворожого обстрілу села Біленьке Запорізької області постраждала місцева мешканка.

Окупанти завдали удару поруч із приватним будинком. Жінка дістала поранення, оселя пошкоджена ударною хвилею.

