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Премьер Финляндии Орпо анонсировал встречу с Зеленским на Нордическом совете в Исландии

Володимир Зеленськй та Петтері Орпо

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьером Финляндии Петтери Орпо в столице Исландии Рейкьявике.

Об этом написал в соцсети Х глава финского правительства, передает Цензор.НЕТ.

Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.

Известно, что 76-я сессия Нордического совета состоится в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы.

Также читайте: Исландия внесет еще более 660 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Исландия (109) Финляндия (985) Орпо Петтери (31)


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Топ комментарии
+7
Lida Sha
@LidaSharko
·
20 год
Сьогодні виповнюється П"ЯТЬ РОКІВ з того моменту, коли Зеленський, самовпевнений від свого виграшу на президентських виборах, приїхав до хлопців на передову, нахамив ветеранам + " я ж нє лох, мнє 42 года" і дав наказ відвести в односторонньому порядку військо з позицій в Золотому
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27.10.2024 18:49 Ответить
+6
Яким боком Вова до Нордичноі Ради?!
Йому аби куди їхати, тільки не в Києві лишатись!
Хоч в Ісландію! Хоч на край світу!
Не за свої ж
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27.10.2024 18:33 Ответить
+5
какая отвратительная рожа возле Орпо
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27.10.2024 18:29 Ответить
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Треба дивитись в наркологічний гороскоп, можливо в цей день зустріч не бажана!
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27.10.2024 18:29 Ответить
какая отвратительная рожа возле Орпо
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27.10.2024 18:29 Ответить
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27.10.2024 18:31 Ответить
Яким боком Вова до Нордичноі Ради?!
Йому аби куди їхати, тільки не в Києві лишатись!
Хоч в Ісландію! Хоч на край світу!
Не за свої ж
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27.10.2024 18:33 Ответить
Фінський прем'ер, найбіль адекватний політик в европі.
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27.10.2024 18:33 Ответить
ЯК НАЙУЛЮБЛЕНІШИЙ ДЛЯ ЄРМАКОМАРОДЕРНІ ОЛІГАХ ВКЛАДАВ ЗАВЖДИ В ТРАМПА

2016 рік - вже БУВ ТРАМП -Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.
Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті http://www.wsj.com/articles/ukraine-must-make-painful-compromises-for-peace-with-russia-1483053902 The Wall Street Journal .На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.

2015 р виборча компанія Трампа- знову Пінчук
Український мільярдер щедро оплатив відеовиступ тоді ще кандидата в президенти США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році, взявся тепер за справу виплати $150 тисяч у фонд президента Дональда Трампа з боку українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука.
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27.10.2024 18:42 Ответить
тобто ще в першому президентстві Трампа вже була ця пропозиція від РАШКОЗАЛЕЖНОГО ПРАІЗВАДІТЕЛЯ ТРУБ
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27.10.2024 18:45 Ответить
А рівно через рік Юля, політична лярва БЄНЯдніпровської мафії , вже злила тему -олігархи готують в прези свого Буратіно... ПРиготували олігархи ніби то під себе, а потім здали Козиру з Кремлем в обімн на коврижки від Кремля Наприклад дешеву енергію для Бєні ...Також гарантію, що Татаров такі призначить правоохоронні та керівників спецслужби , котрі ніколи його не здадуть в США ... На том і разашлісь па своїм інтересам... А НЕЛОХ здавав лінії захисту на Донбасі, розміновував Бакановим Південь, усі карти Атомних передали через Деркача, ну того самого котрий плівками здавав Байдена Вєнєдіктовій з Трампом., а його вовка нагородив бути смотрящим за атомною енергетикою. А в цей час кацапи вже робили трафарети для танків , малювали ФІО латиною вовки для походу на парад ло Києва. ( оті самі літери Z V O )
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27.10.2024 19:49 Ответить
Зе?
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27.10.2024 18:40 Ответить
"характер нордический, истинный ариец" (с)
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27.10.2024 22:16 Ответить
А навіщо вони зустрічатимуться?
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27.10.2024 18:44 Ответить
Lida Sha
@LidaSharko
·
20 год
Сьогодні виповнюється П"ЯТЬ РОКІВ з того моменту, коли Зеленський, самовпевнений від свого виграшу на президентських виборах, приїхав до хлопців на передову, нахамив ветеранам + " я ж нє лох, мнє 42 года" і дав наказ відвести в односторонньому порядку військо з позицій в Золотому
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27.10.2024 18:49 Ответить
Початок катастрофи.
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27.10.2024 19:50 Ответить
толку нуль
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27.10.2024 19:02 Ответить
Ну все, тепер чекайте пробудження вулкана Ейлаф'ятлайокудль.
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27.10.2024 19:08 Ответить
Чому українських маланців так тягне на трампа?
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27.10.2024 19:14 Ответить
Незламний потужник ще в Ісландії не був, нада пасєтіть
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27.10.2024 19:16 Ответить
 
 