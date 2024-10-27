Премьер Финляндии Орпо анонсировал встречу с Зеленским на Нордическом совете в Исландии

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьером Финляндии Петтери Орпо в столице Исландии Рейкьявике.

Об этом написал в соцсети Х глава финского правительства, передает Цензор.НЕТ.

Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.

Известно, что 76-я сессия Нордического совета состоится в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы.

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