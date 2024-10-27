Премьер Финляндии Орпо анонсировал встречу с Зеленским на Нордическом совете в Исландии
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьером Финляндии Петтери Орпо в столице Исландии Рейкьявике.
Об этом написал в соцсети Х глава финского правительства, передает Цензор.НЕТ.
Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.
Известно, что 76-я сессия Нордического совета состоится в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы.
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+7 Ksenia VB
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Йому аби куди їхати, тільки не в Києві лишатись!
Хоч в Ісландію! Хоч на край світу!
Не за свої ж
2016 рік - вже БУВ ТРАМП -Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.
Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті http://www.wsj.com/articles/ukraine-must-make-painful-compromises-for-peace-with-russia-1483053902 The Wall Street Journal .На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.
2015 р виборча компанія Трампа- знову Пінчук
Український мільярдер щедро оплатив відеовиступ тоді ще кандидата в президенти США
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році, взявся тепер за справу виплати $150 тисяч у фонд президента Дональда Трампа з боку українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука.
@LidaSharko
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20 год
Сьогодні виповнюється П"ЯТЬ РОКІВ з того моменту, коли Зеленський, самовпевнений від свого виграшу на президентських виборах, приїхав до хлопців на передову, нахамив ветеранам + " я ж нє лох, мнє 42 года" і дав наказ відвести в односторонньому порядку військо з позицій в Золотому