1 149 17

Прем’єр Фінляндії Орпо анонсував зустріч з Зеленським на Нордичній раді в Ісландії

Володимир Зеленськй та Петтері Орпо

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо в столиці Ісландії Рейк'явіку.

Про це написав в соцмережі Х очільник фінського уряду, передає Цензор.НЕТ.

Орпо зазначив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.

Відомо, що 76-та сесія Нордичної ради відбудеться в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи.

Читайте: Іноземці зможуть служити на офіцерських посадах у ЗСУ: Зеленський підписав закон

Зеленський Володимир (25537) Ісландія (94) Фінляндія (1376) Орпо Петтері (39)
Lida Sha
@LidaSharko
·
20 год
Сьогодні виповнюється П"ЯТЬ РОКІВ з того моменту, коли Зеленський, самовпевнений від свого виграшу на президентських виборах, приїхав до хлопців на передову, нахамив ветеранам + " я ж нє лох, мнє 42 года" і дав наказ відвести в односторонньому порядку військо з позицій в Золотому
показати весь коментар
27.10.2024 18:49 Відповісти
+6
Яким боком Вова до Нордичноі Ради?!
Йому аби куди їхати, тільки не в Києві лишатись!
Хоч в Ісландію! Хоч на край світу!
Не за свої ж
показати весь коментар
27.10.2024 18:33 Відповісти
+5
какая отвратительная рожа возле Орпо
показати весь коментар
27.10.2024 18:29 Відповісти
Треба дивитись в наркологічний гороскоп, можливо в цей день зустріч не бажана!
показати весь коментар
27.10.2024 18:29 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2024 18:31 Відповісти
27.10.2024 18:33 Відповісти
Фінський прем'ер, найбіль адекватний політик в европі.
показати весь коментар
27.10.2024 18:33 Відповісти
ЯК НАЙУЛЮБЛЕНІШИЙ ДЛЯ ЄРМАКОМАРОДЕРНІ ОЛІГАХ ВКЛАДАВ ЗАВЖДИ В ТРАМПА

2016 рік - вже БУВ ТРАМП -Український олігарх Віктор Пінчук пропонує Києву з прагматичних міркувань, для деескалації на Донбасі, прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, тимчасово визнати втрату Криму і провести вибори на території ОРДЛО на умовах сепаратистів.
Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки", опублікованій у газеті http://www.wsj.com/articles/ukraine-must-make-painful-compromises-for-peace-with-russia-1483053902 The Wall Street Journal .На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.

2015 р виборча компанія Трампа- знову Пінчук
Український мільярдер щедро оплатив відеовиступ тоді ще кандидата в президенти США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році, взявся тепер за справу виплати $150 тисяч у фонд президента Дональда Трампа з боку українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука.
показати весь коментар
27.10.2024 18:42 Відповісти
тобто ще в першому президентстві Трампа вже була ця пропозиція від РАШКОЗАЛЕЖНОГО ПРАІЗВАДІТЕЛЯ ТРУБ
показати весь коментар
27.10.2024 18:45 Відповісти
А рівно через рік Юля, політична лярва БЄНЯдніпровської мафії , вже злила тему -олігархи готують в прези свого Буратіно... ПРиготували олігархи ніби то під себе, а потім здали Козиру з Кремлем в обімн на коврижки від Кремля Наприклад дешеву енергію для Бєні ...Також гарантію, що Татаров такі призначить правоохоронні та керівників спецслужби , котрі ніколи його не здадуть в США ... На том і разашлісь па своїм інтересам... А НЕЛОХ здавав лінії захисту на Донбасі, розміновував Бакановим Південь, усі карти Атомних передали через Деркача, ну того самого котрий плівками здавав Байдена Вєнєдіктовій з Трампом., а його вовка нагородив бути смотрящим за атомною енергетикою. А в цей час кацапи вже робили трафарети для танків , малювали ФІО латиною вовки для походу на парад ло Києва. ( оті самі літери Z V O )
показати весь коментар
27.10.2024 19:49 Відповісти
Зе?
показати весь коментар
27.10.2024 18:40 Відповісти
"характер нордический, истинный ариец" (с)
показати весь коментар
27.10.2024 22:16 Відповісти
А навіщо вони зустрічатимуться?
показати весь коментар
27.10.2024 18:44 Відповісти
27.10.2024 18:49 Відповісти
Початок катастрофи.
показати весь коментар
27.10.2024 19:50 Відповісти
толку нуль
показати весь коментар
27.10.2024 19:02 Відповісти
Ну все, тепер чекайте пробудження вулкана Ейлаф'ятлайокудль.
показати весь коментар
27.10.2024 19:08 Відповісти
Чому українських маланців так тягне на трампа?
показати весь коментар
27.10.2024 19:14 Відповісти
Незламний потужник ще в Ісландії не був, нада пасєтіть
показати весь коментар
27.10.2024 19:16 Відповісти
 
 