Прем’єр Фінляндії Орпо анонсував зустріч з Зеленським на Нордичній раді в Ісландії

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо в столиці Ісландії Рейк'явіку.

Про це написав в соцмережі Х очільник фінського уряду, передає Цензор.НЕТ.

Орпо зазначив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.

Відомо, що 76-та сесія Нордичної ради відбудеться в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи.

