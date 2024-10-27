Прем’єр Фінляндії Орпо анонсував зустріч з Зеленським на Нордичній раді в Ісландії
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо в столиці Ісландії Рейк'явіку.
Про це написав в соцмережі Х очільник фінського уряду, передає Цензор.НЕТ.
Орпо зазначив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.
Відомо, що 76-та сесія Нордичної ради відбудеться в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи.
