Российский дрон попал в комбайн в Гуляйпольской громаде: ранены двое мужчин

27 октября российский дрон ранил двух человек в Гуляйпольской громаде Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Два человека пострадали в результате атаки дрона. Попадание произошло рядом с комбайном, который двигался по степной дороге.

"Попадание произошло рядом с комбайном, который двигался по степной дороге. Двое гражданских мужчин травмированы, техника повреждена", - рассказал Федоров.

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