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Российский дрон попал в комбайн в Гуляйпольской громаде: ранены двое мужчин

Російський дрон влучив у комбайн в Запорізькій області (фото ілюстративне)

27 октября российский дрон ранил двух человек в Гуляйпольской громаде Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Два человека пострадали в результате атаки дрона. Попадание произошло рядом с комбайном, который двигался по степной дороге.

"Попадание произошло рядом с комбайном, который двигался по степной дороге. Двое гражданских мужчин травмированы, техника повреждена", - рассказал Федоров.

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беспилотник (3796) обстрел (27982) Запорожская область (3219)


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Російський дрон влучив у комбайн в Гуляйпільській громаді

Подія, гулє...
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27.10.2024 19:04 Ответить
 
 