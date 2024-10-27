Российский дрон попал в комбайн в Гуляйпольской громаде: ранены двое мужчин
27 октября российский дрон ранил двух человек в Гуляйпольской громаде Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Два человека пострадали в результате атаки дрона. Попадание произошло рядом с комбайном, который двигался по степной дороге.
"Попадание произошло рядом с комбайном, который двигался по степной дороге. Двое гражданских мужчин травмированы, техника повреждена", - рассказал Федоров.
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