Російський дрон влучив у комбайн в Гуляйпільській громаді: поранено двох чоловіків
27 жовтня російський дрон поранив двох людей в Гуляйпільській громаді Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Двоє людей постраждали внаслідок атаки дрону. Влучання сталося поруч з комбайном, який рухався степовою дорогою.
"Влучання сталося поруч з комбайном, який рухався степовою дорогою. Двоє цивільних чоловіків травмовані, техніка пошкоджена", - розповів Федоров.
