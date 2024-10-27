Російський дрон влучив у комбайн в Гуляйпільській громаді: поранено двох чоловіків

27 жовтня російський дрон поранив двох людей в Гуляйпільській громаді Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Двоє людей постраждали внаслідок атаки дрону. Влучання сталося поруч з комбайном, який рухався степовою дорогою.

"Влучання сталося поруч з комбайном, який рухався степовою дорогою. Двоє цивільних чоловіків травмовані, техніка пошкоджена", - розповів Федоров.

