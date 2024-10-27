УКР
Російський дрон влучив у комбайн в Гуляйпільській громаді: поранено двох чоловіків

Російський дрон влучив у комбайн в Запорізькій області (фото ілюстративне)

27 жовтня російський дрон поранив двох людей в Гуляйпільській громаді Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Двоє людей постраждали внаслідок атаки дрону. Влучання сталося поруч з комбайном, який рухався степовою дорогою. 

"Влучання сталося поруч з комбайном, який рухався степовою дорогою. Двоє цивільних чоловіків травмовані, техніка пошкоджена", - розповів Федоров.

Читайте: Поблизу Левадного на Запоріжжі ЗСУ тримає під контролем усі командні висоти, там триває оборонна операція з відновлення положення українських військ, - ОУВ Таврія

безпілотник (4904) обстріл (30965) Запорізька область (4084)
