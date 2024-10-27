На фронте произошло 142 боевых столкновения, самые горячие - Покровское и Кураховское направления, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 27 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 142 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Самой горячей ситуация оставалась на Покровском и Кураховском направлениях. Также враг активен на Купянском, Лиманском и Времевском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный и 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, 140 КАБ), использовал для поражения 762 дроны-камикадзе. Осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Первомайского и Вишневого. Семнадцать атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. До сих пор идет два боестолкновения, остальные наши воины остановили.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток составила четыре боевых столкновения. Штурмовые действия происходили вблизи Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении наши войска отражали пять атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка. Все атаки отбиты украинскими воинами.

С начала суток враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. Оккупанты получили жесткий отпор от наших защитников.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 189 оккупантов, 80 из них - безвозвратно. Уничтожен один танк, три автомобиля и столько же артсистем, также повреждены четыре боевых бронированных машины, одна из которых - боевая машина поддержки танков "Терминатор".

На Кураховском направлении враг 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки, где украинские защитники отбили 32 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отбили пять атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще три штурма продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено три неудачных штурма позиций украинских воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались потеснить наших воинов на Кураховском и Покровском направлениях, продолжается атака в районе Новоукраинки, - Генштаб