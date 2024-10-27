На фронті відбулося 142 бойових зіткнення, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 27 жовтня, станом на 22:00 на фронті відбулося 142 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському та Курахівському напрямках. Також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках.

Ворожі обстріли

За сьогодні противник завдав по території України один ракетний та 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 140 КАБ), використав для ураження 762 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор впродовж дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Сімнадцять атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. Досі точиться два боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби склала чотири бойових зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали п’ять атак противника поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Від початку доби ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. Окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 189 окупантів, 80 з них - безповоротно. Знищено один танк, три автомобілі та стільки ж артсистем, також пошкоджено чотири бойових броньованих машини, одна з яких - бойова машина підтримки танків "Термінатор".

На Курахівському напрямку ворог 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки, де українські захисники відбили 32 атаки, чотири боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще три штурми тривають дотепер.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

