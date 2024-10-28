Беспилотники атаковали два спиртзавода в Воронежской области. ВИДЕО

БПЛА атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

При падении беспилотника на завод в Аннинском районе возник пожар, ранения получили два человека. Как сообщил губернатор Александр Гусев, огонь повредил несколько зданий, технику, затем перекинулся на соседние гаражи. По словам местных, несмотря на все усилия, пламя разгорается и переходит на дома.

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В Новохоперском районе во время падения БПЛА повреждена крыша одного хозздания предприятия и емкость, возгорания не произошло.