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Беспилотники атаковали два спиртзавода в Воронежской области. ВИДЕО

пожежа

БПЛА атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Скрін

При падении беспилотника на завод в Аннинском районе возник пожар, ранения получили два человека. Как сообщил губернатор Александр Гусев, огонь повредил несколько зданий, технику, затем перекинулся на соседние гаражи. По словам местных, несмотря на все усилия, пламя разгорается и переходит на дома.

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В Новохоперском районе во время падения БПЛА повреждена крыша одного хозздания предприятия и емкость, возгорания не произошло.

Автор: 

россия (96279) дроны (4145)


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Топ комментарии
+17
Для орків це удар нижче пояса .
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28.10.2024 06:43 Ответить
+16
Стратегічні військові цілі. Не нафтобаза, не теплостанція, спиртзавод. Зеленський таки має почуття гумори. Рже з тупих виборців.
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28.10.2024 06:50 Ответить
+16
По питанню видно, що розумна людина, за найшашличнішого голосував?
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28.10.2024 07:42 Ответить
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Для орків це удар нижче пояса .
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28.10.2024 06:43 Ответить
Як вони тепер будуть харчуватись.....
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28.10.2024 06:49 Ответить
Революція в Росії почнеться через подорожчання горілки
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28.10.2024 07:54 Ответить
Аurum
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28.10.2024 08:24 Ответить
може й через її відсутність..
це вже натівська тактика Сирського?..
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28.10.2024 10:09 Ответить
Це вам так хочеться.
Насправді там давно навчились пити все, що горить і гнати самогон з всього на світі.
Навіщо витрачати дрони на таку пусту ціль взагалі не розумію.
Краще б цілили по металургії. І США і Китай аплодуватимуть разом.
Але в планах лише популізм і хайп.
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28.10.2024 08:26 Ответить
Спирт нужен не только для того , чтобы пить . Всё просчитано , продумано и оправдано .
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28.10.2024 09:25 Ответить
До самогону в них мало коли справа доходить. Усе випивається на стадії бражки.
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28.10.2024 10:25 Ответить
Чим пропонуєте "цілити по металургії" і куди саме?
Там хіба що ЯЗ буде ефективною, але ніяк не дрони.
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28.10.2024 10:34 Ответить
Для того, щоб у плавильній печі зробить "козла" - ядерна бомба не потрібна... Достатньо її знструмить на кілька годин. А потім потрібно розбирать весь комплекс до фундаменту і будувать новий...
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28.10.2024 12:29 Ответить
А чим цілять по спиртзаводах?
Чи знаючі ціль те, що летить втрачає дар мови, сорі, вибухівку по дорозі?
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28.10.2024 13:08 Ответить
Знаєте, чому при атаці на НПЗ б'ють саме по ректифікаційним колонам, а не наприклад в "банки" з сировиною чи готовою продукцією? Там теж гарно б горіло .
Заряд в 15-30 кг вибухівки на кілька місяців (чи навіть довше) повністю зупиняє виробництво продукції. Яр Холодний пропонує "виносити" підстанції, що живлять металургійні комбінати. Але проблема в тому, що енергопостачання таких об'єктів обов'язково дублюється, і потрібно одномоментно знищувати всі джерела.
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28.10.2024 13:25 Ответить
На святе замахнулися
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28.10.2024 09:23 Ответить
,,Око за око " , кляті москалі ,
але ще краще бахнути по кремлю , щоби ху@ло не добіг до чемоЙдана
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28.10.2024 10:09 Ответить
Зає**сь !
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28.10.2024 06:43 Ответить
Це відповідь на окупацію Донбасу?
ПАтужно, що сказати...
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28.10.2024 06:56 Ответить
Стратегічні військові цілі. Не нафтобаза, не теплостанція, спиртзавод. Зеленський таки має почуття гумори. Рже з тупих виборців.
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28.10.2024 06:50 Ответить
А что дают атаки на нефтебазы?
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28.10.2024 06:59 Ответить
По питанню видно, що розумна людина, за найшашличнішого голосував?
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28.10.2024 07:42 Ответить
Відповідний ранковий екстаз у пенсів.
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28.10.2024 08:25 Ответить
Можна ж по останкіно жахнути. Чи не можна, бо кацапи не побачать вавіни серіали
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28.10.2024 08:24 Ответить
Це таке наївне бачення, що Зеленський каже "сьогодні бомбим спиртзавод"?
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28.10.2024 09:01 Ответить
Зе&ермак , треба атакувати те , що ТЕРРОРИСТИ ПОБУДУВАЛИНА на нашому ПІВДНІ ! Якого біса ЗЕІУДА ВІДІЗВАВ генерала Марченко з Миколаївського напрямку ? Курськ … Брянськ
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28.10.2024 06:50 Ответить
не кудахч
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28.10.2024 07:45 Ответить
Це шоу для zeвиборця?
Тим часом Донбасу скоро не залишиться(
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28.10.2024 06:54 Ответить
Ці заводи також використовуються для виробництва палива та вибухових речовин для потреб російських військових.
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28.10.2024 06:57 Ответить
Удар по скрепам.
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28.10.2024 07:06 Ответить
алкогном димон сказиться
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28.10.2024 07:09 Ответить
невже натисне червону кніпку?
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28.10.2024 10:10 Ответить
Азарило )
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28.10.2024 07:14 Ответить
На черзі кондфабрики
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28.10.2024 07:15 Ответить
Газо- і нафтородовища
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28.10.2024 07:55 Ответить
Шоб кацапи протрезвіли? - якісь дивні цілі - а вони б"ють по світлу
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28.10.2024 07:23 Ответить
НПЗ и нефтебазы запретили атаковать?
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28.10.2024 07:27 Ответить
Картинка є, по марафону правди можна показати, задача виконана.
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28.10.2024 07:29 Ответить
Деспіртирізація кацапщини
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28.10.2024 07:41 Ответить
Військових цілей там шо не залишилось. Дебілізм. Хіба шо була була думка відтягнути ппо до таких цілей - та х....лу пох.
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28.10.2024 08:03 Ответить
Орки нанесли удар по военному институту связи в Полтаве: почему бы в ответ не наносить удары не по спиртзаводам, а по военным училищам Мордора, которых огромное количество:

причём много училищ находится в ближней зоне, в прямой досягаемости дронов: в Ростове, в Краснодаре, в Ставрополе, в Воронеже, в Орле...

Эти училища представляют собой крупноразмерные цели, по которым невозможно промахнуться....
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29.10.2024 07:52 Ответить
Це підривна діяльність. Навпаки, потрібно скидати на позиції орків горілку.
Горілчяні снаряди, ракети, які б розкидали чекушки.
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28.10.2024 08:10 Ответить
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28.10.2024 08:14 Ответить
Коментатори, а вам в голову не приходило що спитр широко використовується у військовій техніці?
Що радіо не спрацює, що літаки не полетять, що медики необхідну допомогу оркам не нададуть?
Та багато де ще у війську використовується спирт.
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28.10.2024 08:20 Ответить
ось не пзди...
десь одна сота може й йде за призначенням
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28.10.2024 08:38 Ответить
У свій час літак МіГ-25 (а МіГ-31 - його модернізація) носив кличку "літаючий гастроном" В залежності від модифікації його заправляли від 3 до 7 різними спиртоводяними сумішами... І не одним літром...Наскільки пам"ятаю - навіть МіГ-23 у варіанті перехоплювача, зжирав за півтора- двогодинний політ 280 літрів такої суміші (для охолодження стартера-генератора)...
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28.10.2024 12:42 Ответить
Шапіто...
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28.10.2024 08:40 Ответить
внатуре озарило….
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28.10.2024 08:40 Ответить
"Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант https://t.me/akovalenko1989/8147 Андрей Коваленко , спиртзаводы используются для изготовления не только спирта, но и топлив для военных нужд и взрывчатых веществ.
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28.10.2024 08:51 Ответить
А ще не кожен спиртзавод здатен виготовляти таку продукцію для військових.
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28.10.2024 10:39 Ответить
запасні цілі - школа пантоміми та фабрика акордеонів (с)
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28.10.2024 09:43 Ответить
Можливо на думку Буданова це весело. Але який у цьому сенс.
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28.10.2024 09:45 Ответить
а де у новині про ГУР и Буданова?
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28.10.2024 11:34 Ответить
Бити треба по НПЗ, а не по спиртзаводах. Спиртзаводи Рашки треба берегти, навіть торгувати горілкою з Рашою по дешевим цінам.
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28.10.2024 09:55 Ответить
Торговать с страной, против которой мы воюем уже 3 года? Что за срань ты вообще несешь?
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28.10.2024 10:48 Ответить
Дурило! Горілка може бути нашою зброєю від Раши! Чи тобі Бог мізків не дав?
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28.10.2024 11:29 Ответить
Капец самогонным аппаратам((
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28.10.2024 11:34 Ответить
як залишаться без скрєпної водяри прозріть не прозріють може хоч бунтувать почнуть
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28.10.2024 12:30 Ответить
Нехай би краще спивались, чим на війну йшли)
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28.10.2024 13:27 Ответить
 
 