Беспилотники атаковали два спиртзавода в Воронежской области. ВИДЕО
БПЛА атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
При падении беспилотника на завод в Аннинском районе возник пожар, ранения получили два человека. Как сообщил губернатор Александр Гусев, огонь повредил несколько зданий, технику, затем перекинулся на соседние гаражи. По словам местных, несмотря на все усилия, пламя разгорается и переходит на дома.
В Новохоперском районе во время падения БПЛА повреждена крыша одного хозздания предприятия и емкость, возгорания не произошло.
Топ комментарии
+17 Vasyl Ivanyk
показать весь комментарий28.10.2024 06:43 Ответить Ссылка
+16 Порохобандерівець
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+16 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий28.10.2024 07:42 Ответить Ссылка
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це вже натівська тактика Сирського?..
Насправді там давно навчились пити все, що горить і гнати самогон з всього на світі.
Навіщо витрачати дрони на таку пусту ціль взагалі не розумію.
Краще б цілили по металургії. І США і Китай аплодуватимуть разом.
Але в планах лише популізм і хайп.
Там хіба що ЯЗ буде ефективною, але ніяк не дрони.
Чи знаючі ціль те, що летить втрачає дар мови, сорі, вибухівку по дорозі?
Заряд в 15-30 кг вибухівки на кілька місяців (чи навіть довше) повністю зупиняє виробництво продукції. Яр Холодний пропонує "виносити" підстанції, що живлять металургійні комбінати. Але проблема в тому, що енергопостачання таких об'єктів обов'язково дублюється, і потрібно одномоментно знищувати всі джерела.
але ще краще бахнути по кремлю , щоби ху@ло не добіг до чемоЙдана
ПАтужно, що сказати...
Тим часом Донбасу скоро не залишиться(
причём много училищ находится в ближней зоне, в прямой досягаемости дронов: в Ростове, в Краснодаре, в Ставрополе, в Воронеже, в Орле...
Эти училища представляют собой крупноразмерные цели, по которым невозможно промахнуться....
Горілчяні снаряди, ракети, які б розкидали чекушки.
Що радіо не спрацює, що літаки не полетять, що медики необхідну допомогу оркам не нададуть?
Та багато де ще у війську використовується спирт.
десь одна сота може й йде за призначенням