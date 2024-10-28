Безпілотники атакували два спиртзаводи у Воронезькій області. ВIДЕО
БПЛА атакували підприємства в Аннинському та Новохоперському районах Воронезької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Під час падіння безпілотника на завод в Аннинському районі виникла пожежа, поранення дістали двоє людей. Як повідомив губернатор Олександр Гусєв, вогонь пошкодив кілька будівель, техніку, потім перекинувся на сусідні гаражі. За словами місцевих, попри усі зусилля, полум'я розгорається і переходить на будинки.
У Новохоперському районі під час падіння БПЛА пошкоджено дах однієї госпбудівлі підприємства та ємність, загоряння не сталося.
Топ коментарі
Vasyl Ivanyk
28.10.2024 06:43
Порохобандерівець
28.10.2024 06:50
Враг рода человеческого 666
28.10.2024 07:42
це вже натівська тактика Сирського?..
Насправді там давно навчились пити все, що горить і гнати самогон з всього на світі.
Навіщо витрачати дрони на таку пусту ціль взагалі не розумію.
Краще б цілили по металургії. І США і Китай аплодуватимуть разом.
Але в планах лише популізм і хайп.
Там хіба що ЯЗ буде ефективною, але ніяк не дрони.
Чи знаючі ціль те, що летить втрачає дар мови, сорі, вибухівку по дорозі?
Заряд в 15-30 кг вибухівки на кілька місяців (чи навіть довше) повністю зупиняє виробництво продукції. Яр Холодний пропонує "виносити" підстанції, що живлять металургійні комбінати. Але проблема в тому, що енергопостачання таких об'єктів обов'язково дублюється, і потрібно одномоментно знищувати всі джерела.
але ще краще бахнути по кремлю , щоби ху@ло не добіг до чемоЙдана
ПАтужно, що сказати...
Тим часом Донбасу скоро не залишиться(
причём много училищ находится в ближней зоне, в прямой досягаемости дронов: в Ростове, в Краснодаре, в Ставрополе, в Воронеже, в Орле...
Эти училища представляют собой крупноразмерные цели, по которым невозможно промахнуться....
Горілчяні снаряди, ракети, які б розкидали чекушки.
Що радіо не спрацює, що літаки не полетять, що медики необхідну допомогу оркам не нададуть?
Та багато де ще у війську використовується спирт.
десь одна сота може й йде за призначенням