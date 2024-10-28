УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини
9 900 58

Безпілотники атакували два спиртзаводи у Воронезькій області. ВIДЕО

БПЛА атакували підприємства в Аннинському та Новохоперському районах Воронезької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Скрін

Під час падіння безпілотника на завод в Аннинському районі виникла пожежа, поранення дістали двоє людей. Як повідомив губернатор Олександр Гусєв, вогонь пошкодив кілька будівель, техніку, потім перекинувся на сусідні гаражі. За словами місцевих, попри усі зусилля, полум'я розгорається і переходить на будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявляють про атаку дронів на Воронезьку область: пошкоджено 2 підприємства

У Новохоперському районі під час падіння БПЛА пошкоджено дах однієї госпбудівлі підприємства та ємність, загоряння не сталося.

Автор: 

росія (67862) дрони (5638)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Для орків це удар нижче пояса .
показати весь коментар
28.10.2024 06:43 Відповісти
+16
Стратегічні військові цілі. Не нафтобаза, не теплостанція, спиртзавод. Зеленський таки має почуття гумори. Рже з тупих виборців.
показати весь коментар
28.10.2024 06:50 Відповісти
+16
По питанню видно, що розумна людина, за найшашличнішого голосував?
показати весь коментар
28.10.2024 07:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для орків це удар нижче пояса .
показати весь коментар
28.10.2024 06:43 Відповісти
Як вони тепер будуть харчуватись.....
показати весь коментар
28.10.2024 06:49 Відповісти
Революція в Росії почнеться через подорожчання горілки
показати весь коментар
28.10.2024 07:54 Відповісти
Аurum
показати весь коментар
28.10.2024 08:24 Відповісти
може й через її відсутність..
це вже натівська тактика Сирського?..
показати весь коментар
28.10.2024 10:09 Відповісти
Це вам так хочеться.
Насправді там давно навчились пити все, що горить і гнати самогон з всього на світі.
Навіщо витрачати дрони на таку пусту ціль взагалі не розумію.
Краще б цілили по металургії. І США і Китай аплодуватимуть разом.
Але в планах лише популізм і хайп.
показати весь коментар
28.10.2024 08:26 Відповісти
Спирт нужен не только для того , чтобы пить . Всё просчитано , продумано и оправдано .
показати весь коментар
28.10.2024 09:25 Відповісти
До самогону в них мало коли справа доходить. Усе випивається на стадії бражки.
показати весь коментар
28.10.2024 10:25 Відповісти
Чим пропонуєте "цілити по металургії" і куди саме?
Там хіба що ЯЗ буде ефективною, але ніяк не дрони.
показати весь коментар
28.10.2024 10:34 Відповісти
Для того, щоб у плавильній печі зробить "козла" - ядерна бомба не потрібна... Достатньо її знструмить на кілька годин. А потім потрібно розбирать весь комплекс до фундаменту і будувать новий...
показати весь коментар
28.10.2024 12:29 Відповісти
А чим цілять по спиртзаводах?
Чи знаючі ціль те, що летить втрачає дар мови, сорі, вибухівку по дорозі?
показати весь коментар
28.10.2024 13:08 Відповісти
Знаєте, чому при атаці на НПЗ б'ють саме по ректифікаційним колонам, а не наприклад в "банки" з сировиною чи готовою продукцією? Там теж гарно б горіло .
Заряд в 15-30 кг вибухівки на кілька місяців (чи навіть довше) повністю зупиняє виробництво продукції. Яр Холодний пропонує "виносити" підстанції, що живлять металургійні комбінати. Але проблема в тому, що енергопостачання таких об'єктів обов'язково дублюється, і потрібно одномоментно знищувати всі джерела.
показати весь коментар
28.10.2024 13:25 Відповісти
На святе замахнулися
показати весь коментар
28.10.2024 09:23 Відповісти
,,Око за око " , кляті москалі ,
але ще краще бахнути по кремлю , щоби ху@ло не добіг до чемоЙдана
показати весь коментар
28.10.2024 10:09 Відповісти
Зає**сь !
показати весь коментар
28.10.2024 06:43 Відповісти
Це відповідь на окупацію Донбасу?
ПАтужно, що сказати...
показати весь коментар
28.10.2024 06:56 Відповісти
Стратегічні військові цілі. Не нафтобаза, не теплостанція, спиртзавод. Зеленський таки має почуття гумори. Рже з тупих виборців.
показати весь коментар
28.10.2024 06:50 Відповісти
А что дают атаки на нефтебазы?
показати весь коментар
28.10.2024 06:59 Відповісти
По питанню видно, що розумна людина, за найшашличнішого голосував?
показати весь коментар
28.10.2024 07:42 Відповісти
Відповідний ранковий екстаз у пенсів.
показати весь коментар
28.10.2024 08:25 Відповісти
Можна ж по останкіно жахнути. Чи не можна, бо кацапи не побачать вавіни серіали
показати весь коментар
28.10.2024 08:24 Відповісти
Це таке наївне бачення, що Зеленський каже "сьогодні бомбим спиртзавод"?
показати весь коментар
28.10.2024 09:01 Відповісти
Зе&ермак , треба атакувати те , що ТЕРРОРИСТИ ПОБУДУВАЛИНА на нашому ПІВДНІ ! Якого біса ЗЕІУДА ВІДІЗВАВ генерала Марченко з Миколаївського напрямку ? Курськ … Брянськ
показати весь коментар
28.10.2024 06:50 Відповісти
не кудахч
показати весь коментар
28.10.2024 07:45 Відповісти
Це шоу для zeвиборця?
Тим часом Донбасу скоро не залишиться(
показати весь коментар
28.10.2024 06:54 Відповісти
Ці заводи також використовуються для виробництва палива та вибухових речовин для потреб російських військових.
показати весь коментар
28.10.2024 06:57 Відповісти
Удар по скрепам.
показати весь коментар
28.10.2024 07:06 Відповісти
алкогном димон сказиться
показати весь коментар
28.10.2024 07:09 Відповісти
невже натисне червону кніпку?
показати весь коментар
28.10.2024 10:10 Відповісти
Азарило )
показати весь коментар
28.10.2024 07:14 Відповісти
На черзі кондфабрики
показати весь коментар
28.10.2024 07:15 Відповісти
Газо- і нафтородовища
показати весь коментар
28.10.2024 07:55 Відповісти
Шоб кацапи протрезвіли? - якісь дивні цілі - а вони б"ють по світлу
показати весь коментар
28.10.2024 07:23 Відповісти
НПЗ и нефтебазы запретили атаковать?
показати весь коментар
28.10.2024 07:27 Відповісти
Картинка є, по марафону правди можна показати, задача виконана.
показати весь коментар
28.10.2024 07:29 Відповісти
Деспіртирізація кацапщини
показати весь коментар
28.10.2024 07:41 Відповісти
Військових цілей там шо не залишилось. Дебілізм. Хіба шо була була думка відтягнути ппо до таких цілей - та х....лу пох.
показати весь коментар
28.10.2024 08:03 Відповісти
Орки нанесли удар по военному институту связи в Полтаве: почему бы в ответ не наносить удары не по спиртзаводам, а по военным училищам Мордора, которых огромное количество:

причём много училищ находится в ближней зоне, в прямой досягаемости дронов: в Ростове, в Краснодаре, в Ставрополе, в Воронеже, в Орле...

Эти училища представляют собой крупноразмерные цели, по которым невозможно промахнуться....
показати весь коментар
29.10.2024 07:52 Відповісти
Це підривна діяльність. Навпаки, потрібно скидати на позиції орків горілку.
Горілчяні снаряди, ракети, які б розкидали чекушки.
показати весь коментар
28.10.2024 08:10 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 08:14 Відповісти
Коментатори, а вам в голову не приходило що спитр широко використовується у військовій техніці?
Що радіо не спрацює, що літаки не полетять, що медики необхідну допомогу оркам не нададуть?
Та багато де ще у війську використовується спирт.
показати весь коментар
28.10.2024 08:20 Відповісти
ось не пзди...
десь одна сота може й йде за призначенням
показати весь коментар
28.10.2024 08:38 Відповісти
У свій час літак МіГ-25 (а МіГ-31 - його модернізація) носив кличку "літаючий гастроном" В залежності від модифікації його заправляли від 3 до 7 різними спиртоводяними сумішами... І не одним літром...Наскільки пам"ятаю - навіть МіГ-23 у варіанті перехоплювача, зжирав за півтора- двогодинний політ 280 літрів такої суміші (для охолодження стартера-генератора)...
показати весь коментар
28.10.2024 12:42 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
28.10.2024 08:40 Відповісти
внатуре озарило….
показати весь коментар
28.10.2024 08:40 Відповісти
"Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант https://t.me/akovalenko1989/8147 Андрей Коваленко , спиртзаводы используются для изготовления не только спирта, но и топлив для военных нужд и взрывчатых веществ.
показати весь коментар
28.10.2024 08:51 Відповісти
А ще не кожен спиртзавод здатен виготовляти таку продукцію для військових.
показати весь коментар
28.10.2024 10:39 Відповісти
запасні цілі - школа пантоміми та фабрика акордеонів (с)
показати весь коментар
28.10.2024 09:43 Відповісти
Можливо на думку Буданова це весело. Але який у цьому сенс.
показати весь коментар
28.10.2024 09:45 Відповісти
а де у новині про ГУР и Буданова?
показати весь коментар
28.10.2024 11:34 Відповісти
Бити треба по НПЗ, а не по спиртзаводах. Спиртзаводи Рашки треба берегти, навіть торгувати горілкою з Рашою по дешевим цінам.
показати весь коментар
28.10.2024 09:55 Відповісти
Торговать с страной, против которой мы воюем уже 3 года? Что за срань ты вообще несешь?
показати весь коментар
28.10.2024 10:48 Відповісти
Дурило! Горілка може бути нашою зброєю від Раши! Чи тобі Бог мізків не дав?
показати весь коментар
28.10.2024 11:29 Відповісти
Капец самогонным аппаратам((
показати весь коментар
28.10.2024 11:34 Відповісти
як залишаться без скрєпної водяри прозріть не прозріють може хоч бунтувать почнуть
показати весь коментар
28.10.2024 12:30 Відповісти
Нехай би краще спивались, чим на війну йшли)
показати весь коментар
28.10.2024 13:27 Відповісти
 
 