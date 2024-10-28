Безпілотники атакували два спиртзаводи у Воронезькій області. ВIДЕО

БПЛА атакували підприємства в Аннинському та Новохоперському районах Воронезької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час падіння безпілотника на завод в Аннинському районі виникла пожежа, поранення дістали двоє людей. Як повідомив губернатор Олександр Гусєв, вогонь пошкодив кілька будівель, техніку, потім перекинувся на сусідні гаражі. За словами місцевих, попри усі зусилля, полум'я розгорається і переходить на будинки.

У Новохоперському районі під час падіння БПЛА пошкоджено дах однієї госпбудівлі підприємства та ємність, загоряння не сталося.