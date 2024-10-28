УКР
Росіяни заявляють про атаку дронів на Воронезьку область: пошкоджено 2 підприємства

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що ввечері 27 жовтня регіон атакували безпілотники. 

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гусєва, ППО начебто придушила близько 10 БпЛА, але пошкодження зафіксовані на двох промислових підприємствах.

Він зазначив, що БпЛА пошкодили "прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві". У зв’язку з цим на місце події прибули оперативні служби.

Також пошкодження були зафіксовані ще на одному промисловому підприємстві. Там БПЛА, що впав, спричинив загоряння на одному з об'єктів.

Пост Гусєва про атаку безпілотників

Колись кацапи хотіли заморозити Україну. В Україні є шанси взимку зробити такий армагедон кацапії, що ніяка ядерна зброя їм не допоможе. Чому б не спробувати сурові природні умови на кацапах? Залишити кацапські регіони взимку без світла, тепла, води.Мабуть, Україна має на це право, після обстрілів Харкова, Сумщини, Маріуполя та інших місць України.
28.10.2024 01:17 Відповісти
Спиртзавод.
Апять!
Фошизди!

https://t.me/astrapress/67276 Тут і відео є - горить файно!
28.10.2024 00:39 Відповісти
Паліть кацапські місця кожен день. Зуб за зуб, око за око. Смерть кацапам!
28.10.2024 00:35 Відповісти
