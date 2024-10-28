Росіяни заявляють про атаку дронів на Воронезьку область: пошкоджено 2 підприємства
Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що ввечері 27 жовтня регіон атакували безпілотники.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Гусєва, ППО начебто придушила близько 10 БпЛА, але пошкодження зафіксовані на двох промислових підприємствах.
Він зазначив, що БпЛА пошкодили "прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві". У зв’язку з цим на місце події прибули оперативні служби.
Також пошкодження були зафіксовані ще на одному промисловому підприємстві. Там БПЛА, що впав, спричинив загоряння на одному з об'єктів.
https://t.me/astrapress/67276 Тут і відео є - горить файно!