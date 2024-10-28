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Россияне заявляют об атаке дронов на Воронежскую область: повреждены 2 предприятия

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил, что вечером 27 октября регион атаковали беспилотники.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гусева, ПВО вроде бы подавила около 10 БпЛА, но повреждения зафиксированы на двух промышленных предприятиях.

Он отметил, что БпЛА повредили "пристройку к хозяйственному помещению на промышленном предприятии". В связи с этим на место происшествия прибыли оперативные службы.

Также повреждения были зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов.

Пост Гусєва про атаку безпілотників

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай с 1 декабря введет ограничения относительно поставок дронов в Россию

Автор: 

россия (96279) дроны (4145)


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Топ комментарии
+5
Колись кацапи хотіли заморозити Україну. В Україні є шанси взимку зробити такий армагедон кацапії, що ніяка ядерна зброя їм не допоможе. Чому б не спробувати сурові природні умови на кацапах? Залишити кацапські регіони взимку без світла, тепла, води.Мабуть, Україна має на це право, після обстрілів Харкова, Сумщини, Маріуполя та інших місць України.
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28.10.2024 01:17 Ответить
+4
Спиртзавод.
Апять!
Фошизди!

https://t.me/astrapress/67276 Тут і відео є - горить файно!
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28.10.2024 00:39 Ответить
+3
Паліть кацапські місця кожен день. Зуб за зуб, око за око. Смерть кацапам!
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28.10.2024 00:35 Ответить
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Паліть кацапські місця кожен день. Зуб за зуб, око за око. Смерть кацапам!
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28.10.2024 00:35 Ответить
Спиртзавод.
Апять!
Фошизди!

https://t.me/astrapress/67276 Тут і відео є - горить файно!
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28.10.2024 00:39 Ответить
Для кацапів - це, дійсно, "стратегічний" об"єкт... Горбачова "зіпхнули" саме цим... Подали "ідею", що всі біди в економіці - від того, що народ багато п"є. А багато п"є - тому що має вільний доступ до спиртного... От і почали крушить виноградники та підприємства з вироблення лікеро-горілчаної продукції... "Народ" озлобився... І коли настав час - на захист Горбачова не став ніхто...
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28.10.2024 03:39 Ответить
В таком темпе, по сти это ни о чём новость. Здорово конечно, что наши дроны долетают до предприятий рф... Но это никак не перекрывает весь ужас, боль, негатив и трагедию, - как мы теряем людей и территорию. Просто несоизмеримо
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28.10.2024 00:50 Ответить
Оце таке протистояння засрашкі в уяві дєрьмака. Підпал спиртзаводу та біганина по курським полям,доки на Донбасі кацапи міста захоплюють. Хіба не видно що влада дуже чесна а не корумпована наскрізь. Це ж не сотнями ракет по москвабаду пуляти.
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28.10.2024 01:07 Ответить
Хороший кацап → це дохлий кацап.
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28.10.2024 01:07 Ответить
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28.10.2024 01:14 Ответить
Колись кацапи хотіли заморозити Україну. В Україні є шанси взимку зробити такий армагедон кацапії, що ніяка ядерна зброя їм не допоможе. Чому б не спробувати сурові природні умови на кацапах? Залишити кацапські регіони взимку без світла, тепла, води.Мабуть, Україна має на це право, після обстрілів Харкова, Сумщини, Маріуполя та інших місць України.
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28.10.2024 01:17 Ответить
Чим, зєрмака амфальтом?
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28.10.2024 01:47 Ответить
Читай. Горить спиртзавод. Заморозимо їх відсутністю горілки
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28.10.2024 01:56 Ответить
Надзвичайно потужно.
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28.10.2024 07:36 Ответить
 
 