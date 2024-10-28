Россияне заявляют об атаке дронов на Воронежскую область: повреждены 2 предприятия
Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил, что вечером 27 октября регион атаковали беспилотники.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам Гусева, ПВО вроде бы подавила около 10 БпЛА, но повреждения зафиксированы на двух промышленных предприятиях.
Он отметил, что БпЛА повредили "пристройку к хозяйственному помещению на промышленном предприятии". В связи с этим на место происшествия прибыли оперативные службы.
Также повреждения были зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов.
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