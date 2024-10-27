Экономика РФ перегревается, но Москва может финансировать войну против Украины еще несколько лет, - WP
Россия может позволить себе вести войну против Украины в ближайшие годы, несмотря на то, что масштабные военные расходы перегревают экономику страны-агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что военные расходы, включая высокие выплаты солдатам, способствовали экономическому росту, а также росту зарплат и инфляции, поскольку компании вынуждены сопоставлять зарплаты военных, чтобы привлечь работников.
"По мнению экономистов, Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет из-за огромных доходов от продажи нефти и неудачи западных санкций, в частности, ограничения цен на нефть, введенное странами "Большой семерки", которое не смогло уменьшить российские доходы от продажи нефти", - говорится в публикации.
Аналитики отмечают, что перегрев экономики объясняется необходимостью ежемесячно заменять около 20 тысяч солдат, которые были убиты или ранены. Кроме того, губернаторы регионов РФ выплачивают баснословные бонусы при поступлении на службу, чтобы привлечь солдат. Это приводит к стремительному росту зарплат. Частные компании едва могут конкурировать с высокими военными зарплатами. Опрос, проведенный в этом месяце Российским союзом промышленников и предпринимателей, показал, что 82,8% фирм испытывают трудности с привлечением работников. Согласно данным Росстата, в июне уровень безработицы упал до 2,4 процента.
Как пример, в Сибири не хватает мужчин, чтобы управлять автобусами, маршруты закрыты, очереди большие или автобусы не приезжают, потому что водители в армии могут заработать вдвое больше. Поэтому на их места приглашают женщин, так глава небольшого сибирского города Новокузнецк Сергей Кузнецов предложил создать "женский батальон" водителей автобусов из-за нехватки кадров.
В прошлом Россия заполняла рабочие места с низким уровнем дохода среднеазиатскими мигрантами, но после теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" она депортировала десятки тысяч среднеазиатских трудовых мигрантов и запретила въезд еще части. По данным российских независимых СМИ, многие трудовые мигранты также были отправлены на войну.
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Ні, я розумію , довбню, що ти нуль у економіці.
Але якщо рашка продає нафту і газ де факто по собівартості віддаючи усь бариші Індії (хоча не факт , що це на 100% російська нафта , навіть у тих мізерних обсягах) , то до чого твій висер про "Захід який фінансує рашку"
Обісрався. Обтікай.
Доречі
1) Немає жодних пруфів , що це на 100% російська нафта
2) Об'єми значно нижчі ніж коли рашка продавала на пряму.
3) Нафта продається за собівартістю і це ще до цього
Ну бачиш який ти кацапський балабол
Доречі ,якщо у тебе в кремлівський методичці написано, що все добре то як ти поясниш ці новини з реального світу
Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років - до 21 відсотка. Це третє підвищення ключової ставки поспіль, вона зросла одразу на 200 базисних пунктів.
Який цей світ безжальний до кремлівської ІПСОти
P.S. Якщо було 1 тонна палива ,а тепер 12 то більше стало у 12 разів.
Я ж тобі пояснив , невігласе.
По-перше, у статті не сказано , що це 100% російська нафта
По-друге, об'єми великі порівняно з тим скільки над з Індії раніше ,але це ні як не змінює того факту,що
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
І ці данні значно ближче до реальних справ , адже як наслідок маємо
Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років
А то з твої казки якось корелюють з реальністю
Вибачай боте, знову ти слит
Перечитай свої дописи. З них виходить що рашиська нафта нібито йде з Індії у ЄС.
Але де-факто про це не йдеться у наведеній тобою статті
Упс.
Ба більше DW стверджує геть інше. І це куди ближче бо корелює з подіями на росіє
Але ж кацапські бухарі не вміють в логіку
Якщо через цей бай пас ключова ставка на росії стала найвищою за 20 років, то я тільки за такий байпас.
Бачиш, балаболе, знов вмив тебе , невігласа
https://biz.censor.net/news/3516762/tsentrobank_rf_pidvyschyv_klyuchovu_stavku_do_maksymalnogo_za_20_rokiv_rivnya
Чи ти , бухарь рашиський, вважаєш , що це Цензор , а не ти тут ІПСО кацапське розганяє?
Хоча інакше не вийде просувати ІПСО про Захід , вірно
Доречі ти так і не пояснив якщо російська нафта продовжує у тих самих обсягах йти до ЄС то чому ж російська економіка у такій дупі
Бачиш , яку погану методичку тобі дали кремлівські куратори
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так
А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
Де пруфи , що вона відправляє російську нафту до ЄС.
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так
А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
Біжи до куратора , тобі набрехали
==
неук, там дупа була завжди, з петра першого і навіть у другу світову.США її спасли.
Фі, як не послідовно, рашиський бухаре
Ти був більш хитрий і просто балаболив , що ЄС отримує російську нафту через Індію ,але так і не зміг цього довести
Вони ніде про це не стверджують
Навпаки німці стверджують геть інше
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
З огляду на найвищу за останні 20 років ключову ставку в рф - цій інфі можна довіряти
Як телеканал Sputnik. Зрозумів. Непродовжуй
Є якісь авторитетні джерела , не ноунейми
Наприклад
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Капець, ти тупий, цапік. Змінюй методичку
Бо твої казки розбиваються о факти
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Бо
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Обісрався - обтікай
Толку від тих 50млрд$ заходу, які підуть на пенсії суддям-, прокурорам-, поліцейським-"інвалідам", коли росія вкидає на ВПК і війну по 200млрд$