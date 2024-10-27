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Экономика РФ перегревается, но Москва может финансировать войну против Украины еще несколько лет, - WP

На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику

Россия может позволить себе вести войну против Украины в ближайшие годы, несмотря на то, что масштабные военные расходы перегревают экономику страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что военные расходы, включая высокие выплаты солдатам, способствовали экономическому росту, а также росту зарплат и инфляции, поскольку компании вынуждены сопоставлять зарплаты военных, чтобы привлечь работников.

"По мнению экономистов, Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет из-за огромных доходов от продажи нефти и неудачи западных санкций, в частности, ограничения цен на нефть, введенное странами "Большой семерки", которое не смогло уменьшить российские доходы от продажи нефти", - говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что перегрев экономики объясняется необходимостью ежемесячно заменять около 20 тысяч солдат, которые были убиты или ранены. Кроме того, губернаторы регионов РФ выплачивают баснословные бонусы при поступлении на службу, чтобы привлечь солдат. Это приводит к стремительному росту зарплат. Частные компании едва могут конкурировать с высокими военными зарплатами. Опрос, проведенный в этом месяце Российским союзом промышленников и предпринимателей, показал, что 82,8% фирм испытывают трудности с привлечением работников. Согласно данным Росстата, в июне уровень безработицы упал до 2,4 процента.

Как пример, в Сибири не хватает мужчин, чтобы управлять автобусами, маршруты закрыты, очереди большие или автобусы не приезжают, потому что водители в армии могут заработать вдвое больше. Поэтому на их места приглашают женщин, так глава небольшого сибирского города Новокузнецк Сергей Кузнецов предложил создать "женский батальон" водителей автобусов из-за нехватки кадров.

В прошлом Россия заполняла рабочие места с низким уровнем дохода среднеазиатскими мигрантами, но после теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" она депортировала десятки тысяч среднеазиатских трудовых мигрантов и запретила въезд еще части. По данным российских независимых СМИ, многие трудовые мигранты также были отправлены на войну.

Также читайте: Украина снова в группе наиболее экономически несвободных стран мира

Автор: 

армия РФ (19738) россия (96267) экономика (3886)


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Топ комментарии
+20
Класні західні санкції, якщо сприяють економічному розвитку раші.
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27.10.2024 14:53 Ответить
+17
Це не москва фінансує. Це ви-західні бл@ді фінансуєте так чи інакше.
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27.10.2024 14:58 Ответить
+10
Ось повний переклад:

У Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами. На російських фермах доярки отримують заробітну плату, порівнянну з IT-працівниками, а готелі мають труднощі з наймом офіціантів, прибиральників і кухарів.

Замість того, щоб занепасти під тиском західних санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, російська економіка показує значне зростання і перебуває під загрозою перегріву.

Величезні військові витрати, зокрема високі виплати солдатам, стимулювали економічне зростання, а також високі зарплати й інфляцію, оскільки компанії змушені відповідати військовим заробіткам, щоб залучати працівників.

На думку економістів, Росія зможе фінансувати свою війну проти України ще кілька років завдяки великим доходам від нафти і провалу західних санкцій, зокрема цінового обмеження на нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", що не змогло обмежити доходи Росії від нафти.

Економіка перегрівається частково через потребу президента Володимира Путіна замінити 20 000 солдатів, які щомісяця гинуть або отримують поранення, згідно з даними Інституту вивчення війни. Регіональні губернатори Росії пропонують небачені раніше підйомні виплати для залучення солдатів, причому Бєлгород нещодавно встановив рекорд з виплатою у $31 200.

Результатом є майже повна зайнятість в Росії та стрімке зростання зарплат. Трудові ресурси та виробничі потужності економіки "майже вичерпані", попередила голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна, яка зробила більше, ніж будь-хто інший в російському уряді, щоб підтримати війну за допомогою управління економікою. У липні вона заявила, що "цей сценарій стагфляції можна зупинити лише за допомогою глибокої рецесії".

Вона оголосила про тривалий період високих процентних ставок для уповільнення економіки та зниження інфляції, але поки що це не спрацювало. У п'ятницю банк підняв ключову процентну ставку з 19 до 21 відсотка, що стало найвищим показником за останні два десятиліття.

Інфляція в липні була "значно вищою" за прогнози, заявив банк у своїй заяві. Банк прогнозує зростання економіки на 3,5-4% у 2024 році, а потім різке зменшення до 0,5-1,5% наступного року.

Підвищення ставки Центрального банку викликало обурення серед провідних російських олігархів, з одним із них, який нещодавно попередив, що виробники можуть збанкрутувати, що свідчить про напруженість серед еліти в економіці Путіна.

Приватні компанії насилу можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування Союзу промисловців і підприємців Росії показало, що 82,8% підприємств мають труднощі з залученням працівників. За даними Росстату, безробіття в червні впало до 2,4%.

Тон оголошень про вакансії для зварювальників, фермерів, водіїв, кур'єрів і пакувальників на сайті Avito майже істеричний.

"Терміново потрібен!" - йшлося в нещодавній рекламі на посаду пакувальника шоколадних батончиків Snickers. "Легко! Досвід не потрібен! Безкоштовні триразові харчування та житло!", йшлося у ній, з пропозицією понад $4 100 на місяць - середня національна зарплата у 2023 році становила лише $763. Тим часом пакувальник на складі в Астрахані міг заробляти понад $3 600.

За даними Росстату, реальна зарплата в Росії зросла на 12,9% у річному обчисленні протягом перших шести місяців 2024 року, хоча незалежні аналітики ставлять під сумнів ці цифри. Прибутки найбідніших працівників зросли найшвидше - на 67%.

Незалежні аналітики попереджають, що Путін скоротить соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру, але він не зазнає політичних втрат, оскільки побудував репресивну автократію.

Незважаючи на економічні труднощі, російський економіст Владислав Іноземцев зазначає, що Росія може підтримувати війну ще кілька років, тоді як Україна і Захід не можуть дозволити собі таку довгу боротьбу.

Водночас Олександра Прокопенко з Фонду Карнегі вважає, що Росія не може наростити виробництво озброєнь через дефіцит робочої сили та західні санкції.

Невдачі санкцій на Заході привернули увагу автократів, адже обхід санкцій і продовження торгівлі з Росією продовжує підтримувати її економіку, що, за словами експертів, надсилає сигнал Кремлю та Пекіну про слабкість Заходу.
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27.10.2024 14:55 Ответить
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А чого ти пригорів ?
Ні, я розумію , довбню, що ти нуль у економіці.
Але якщо рашка продає нафту і газ де факто по собівартості віддаючи усь бариші Індії (хоча не факт , що це на 100% російська нафта , навіть у тих мізерних обсягах) , то до чого твій висер про "Захід який фінансує рашку"
Обісрався. Обтікай.

Доречі
1) Немає жодних пруфів , що це на 100% російська нафта
2) Об'єми значно нижчі ніж коли рашка продавала на пряму.
3) Нафта продається за собівартістю і це ще до цього

Ну бачиш який ти кацапський балабол

Доречі ,якщо у тебе в кремлівський методичці написано, що все добре то як ти поясниш ці новини з реального світу

Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років - до 21 відсотка. Це третє підвищення ключової ставки поспіль, вона зросла одразу на 200 базисних пунктів.

Який цей світ безжальний до кремлівської ІПСОти

P.S. Якщо було 1 тонна палива ,а тепер 12 то більше стало у 12 разів.
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27.10.2024 17:33 Ответить
Це все вже самі німці довели - читай німецьку пресу ПРО РОСІЙСЬКУ НАФТУ З ІНДІІ ДО ЄВРОПИ, а не надрачуй на особисті образи, коли тебе посадили в сцяну калошу, посилання я дав.
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27.10.2024 17:47 Ответить
Ватопітеку ,бухере , годі цієї істерики і флуду
Я ж тобі пояснив , невігласе.

По-перше, у статті не сказано , що це 100% російська нафта
По-друге, об'єми великі порівняно з тим скільки над з Індії раніше ,але це ні як не змінює того факту,що
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента

І ці данні значно ближче до реальних справ , адже як наслідок маємо
Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років

А то з твої казки якось корелюють з реальністю
Вибачай боте, знову ти слит
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27.10.2024 18:04 Ответить
лаптєроге, де я стверджував про 100%? Ти вигадуєш неіснуючи ствердження за нібито мої, та іх спростовуєш бо сидиш в сцяній калюжі.
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27.10.2024 18:10 Ответить
Заістерив рашиський бухар Отже я файно тебе гноблю
Перечитай свої дописи. З них виходить що рашиська нафта нібито йде з Індії у ЄС.
Але де-факто про це не йдеться у наведеній тобою статті

Упс.
Ба більше DW стверджує геть інше. І це куди ближче бо корелює з подіями на росіє
Але ж кацапські бухарі не вміють в логіку
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27.10.2024 18:14 Ответить
істериш ти, бо забагато сереш, коротше пиши, істеричка. Де факто Індія це байпас росіян.
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27.10.2024 18:18 Ответить
Сереш , ти ,я лише макаю тебе у факти і бачу відповісти тобі нема чого
Якщо через цей бай пас ключова ставка на росії стала найвищою за 20 років, то я тільки за такий байпас.
Бачиш, балаболе, знов вмив тебе , невігласа
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27.10.2024 18:21 Ответить
а чому не за 30 років? Тому ще це вже було, і це маніпуляція .
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27.10.2024 18:23 Ответить
Інфа по ставках ЦБ будь-якої країни у вільному доступі і легко гуглиться
https://biz.censor.net/news/3516762/tsentrobank_rf_pidvyschyv_klyuchovu_stavku_do_maksymalnogo_za_20_rokiv_rivnya
Чи ти , бухарь рашиський, вважаєш , що це Цензор , а не ти тут ІПСО кацапське розганяє?
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27.10.2024 18:27 Ответить
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента, а "індійської" зріс на 99,9 процента
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27.10.2024 18:11 Ответить
От тільки з чого ти взяв , що індійська = російська
Хоча інакше не вийде просувати ІПСО про Захід , вірно
Доречі ти так і не пояснив якщо російська нафта продовжує у тих самих обсягах йти до ЄС то чому ж російська економіка у такій дупі

Бачиш , яку погану методичку тобі дали кремлівські куратори
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27.10.2024 18:17 Ответить
з того шо індія приймає сірі танкери з росіі. і якщо на то пішло, тут іпсо проти індусів в першу чергу - поплічників *****. Чи буде іпсошник називати ***** *****? Давай перевіримо на тобі - пиши хто ***** й чий Крим.
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27.10.2024 18:21 Ответить
Де пруфи , що вона відправляє російську нафту до ЄС.
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так

А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
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27.10.2024 18:24 Ответить
ти спалилася, хвойда московська. "ПРУФИ, ПАРЄБРИК, СОТОВИЙ" - далі список кацапизмів довгий.
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27.10.2024 18:28 Ответить
Заістерив. І намагається з теми економіки зістрибнути. От бачиш яке ти трепло , рашиський бухаре
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
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27.10.2024 18:30 Ответить
лапоть, слово пруф українці не вживають як і трепло
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27.10.2024 18:36 Ответить
Хто тобі у Ольгіно сказав таку дурню? Знов вигадки і побрехеньки , як з нафтою
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27.10.2024 18:41 Ответить
це тобі кацапи не сказали, що "пруф" або "трепло" в Україні не вживається.
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27.10.2024 18:43 Ответить
Ще раз , рашиський бухар , хто тобі таке про українців розповів ? Біжи до куратора , тобі набрехали
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27.10.2024 18:46 Ответить
пиши чий Крим, фсбшна хвойда
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27.10.2024 18:22 Ответить
Істериш , це добре, бухаре рашиський. Розумієш , що проти економічних фактів твоя методичка програє
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27.10.2024 18:25 Ответить
Бач, не пише чий Крим. Ти луб'янский проститут на 11 карбованців за камент.
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27.10.2024 18:26 Ответить
Бачиш , залив ти вже очі , бухаре рашиський



Де пруфи , що вона відправляє російську нафту до ЄС.
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так

А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
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27.10.2024 18:28 Ответить
ти спалилася, хвойда московська. "ПРУФИ, ПАРЄБРИК, СОТОВИЙ" - далі список кацапизмів довгий.
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27.10.2024 18:29 Ответить
Заістерив. І намагається з теми економіки зістрибнути. От бачиш яке ти трепло , рашиський бухаре
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
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27.10.2024 18:31 Ответить
лапоть, слово пруф українці не вживають як і трепло
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27.10.2024 18:39 Ответить
Ще раз , рашиський бухар , хто тобі таке про українців розповів ?
Біжи до куратора , тобі набрехали
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27.10.2024 18:47 Ответить
то чому ж російська економіка у такій дупі
==
неук, там дупа була завжди, з петра першого і навіть у другу світову.США її спасли.
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27.10.2024 18:25 Ответить
Ой, а хтось тут розповідав про 1 млрд$ у день, а тепер виявляэться дупа в економіці
Фі, як не послідовно, рашиський бухаре
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27.10.2024 18:29 Ответить
дея це розповідав, брехун?
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27.10.2024 18:30 Ответить
То я тебе з твоїм колегою
Ти був більш хитрий і просто балаболив , що ЄС отримує російську нафту через Індію ,але так і не зміг цього довести
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27.10.2024 18:38 Ответить
це довели німці, я тут при чому
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27.10.2024 18:40 Ответить
Ми ж це проходили , рашиський бухар
Вони ніде про це не стверджують
Навпаки німці стверджують геть інше

https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента

З огляду на найвищу за останні 20 років ключову ставку в рф - цій інфі можна довіряти
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27.10.2024 18:43 Ответить
Це дані європейського проекту Russia fossil tracker
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27.10.2024 18:39 Ответить
Європейського проекту. Тобто того , що знаходиться у Європі.
Як телеканал Sputnik. Зрозумів. Непродовжуй
Є якісь авторитетні джерела , не ноунейми
Наприклад
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
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27.10.2024 18:40 Ответить
а імпорт в індію зріс на 1200 відсотків)))ти в дуп і, міняй методічку
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27.10.2024 18:42 Ответить
Так якщо ти отримував 1000$ ,а потім перейшов на роботу де тобі платили раніше 1$ ,а потім аж 12$. Ріст на 1200% ти 100% у виграші

Капець, ти тупий, цапік. Змінюй методичку
Бо твої казки розбиваються о факти
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
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27.10.2024 18:45 Ответить
Ні, якщо ти отримував на одній роботі 1000$ а потім тобі скоротили її до 1$, натомість на іншій, де платили 100$ запропонували 1200$ тобто ріст на 1200% то ти у виграші на 20%
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27.10.2024 19:08 Ответить
От тільки твій приклад, як і усі твої побрехеньки корелює з реальністю
Бо
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Обісрався - обтікай
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28.10.2024 12:36 Ответить
Коротше розпад росії відкладається, а там може і через два роки, чи закінчаться в них гроші, чи не закінчаться, хтозна. Але люди у нас закінчаться швидше.
Толку від тих 50млрд$ заходу, які підуть на пенсії суддям-, прокурорам-, поліцейським-"інвалідам", коли росія вкидає на ВПК і війну по 200млрд$
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27.10.2024 20:12 Ответить
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