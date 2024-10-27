Экономика РФ перегревается, но Москва может финансировать войну против Украины еще несколько лет, - WP

Россия может позволить себе вести войну против Украины в ближайшие годы, несмотря на то, что масштабные военные расходы перегревают экономику страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что военные расходы, включая высокие выплаты солдатам, способствовали экономическому росту, а также росту зарплат и инфляции, поскольку компании вынуждены сопоставлять зарплаты военных, чтобы привлечь работников.

"По мнению экономистов, Россия может позволить себе финансировать войну против Украины еще несколько лет из-за огромных доходов от продажи нефти и неудачи западных санкций, в частности, ограничения цен на нефть, введенное странами "Большой семерки", которое не смогло уменьшить российские доходы от продажи нефти", - говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что перегрев экономики объясняется необходимостью ежемесячно заменять около 20 тысяч солдат, которые были убиты или ранены. Кроме того, губернаторы регионов РФ выплачивают баснословные бонусы при поступлении на службу, чтобы привлечь солдат. Это приводит к стремительному росту зарплат. Частные компании едва могут конкурировать с высокими военными зарплатами. Опрос, проведенный в этом месяце Российским союзом промышленников и предпринимателей, показал, что 82,8% фирм испытывают трудности с привлечением работников. Согласно данным Росстата, в июне уровень безработицы упал до 2,4 процента.

Как пример, в Сибири не хватает мужчин, чтобы управлять автобусами, маршруты закрыты, очереди большие или автобусы не приезжают, потому что водители в армии могут заработать вдвое больше. Поэтому на их места приглашают женщин, так глава небольшого сибирского города Новокузнецк Сергей Кузнецов предложил создать "женский батальон" водителей автобусов из-за нехватки кадров.

В прошлом Россия заполняла рабочие места с низким уровнем дохода среднеазиатскими мигрантами, но после теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" она депортировала десятки тысяч среднеазиатских трудовых мигрантов и запретила въезд еще части. По данным российских независимых СМИ, многие трудовые мигранты также были отправлены на войну.

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