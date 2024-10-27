Економіка РФ перегрівається, але Москва може фінансувати війну проти України ще кілька років, - WP

Росія може дозволити собі вести війну проти України найближчими роками, попри те, що масштабні військові витрати перегрівають економіку країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Зазначається, що військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню, а також зростанню зарплат та інфляції, оскільки компанії змушені зіставляти зарплати військових, щоб залучити працівників.

"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти та невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами "Великої сімки", яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", - йдеться в публікації.

Аналітики відмічають, що перегрів економіки пояснюється необхідністю щомісяця замінювати близько 20 тисяч солдатів, які були вбиті чи поранені. Крім того, губернатори регіонів РФ виплачують нечувані бонуси під час вступу на службу, щоб залучити солдатів. Це призводить до стрімкого зростання зарплат. Приватні компанії ледь можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування, проведене цього місяця Російським союзом промисловців і підприємців, показало, що 82,8% фірм відчувають труднощі із залученням працівників. Згідно з даними Росстату, у червні рівень безробіття впав до 2,4 відсотка.

Як приклад, у Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами, маршрути закриті, черги великі або автобуси не приїжджають, тому що водії в армії можуть заробити вдвічі більше. Тому на їх місця запрошують жінок, так глава невеликого сибірського міста Новокузнецьк Сергій Кузнєцов запропонував створити "жіночий батальйон" водіїв автобусів через брак кадрів.

У минулому Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами, але після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" вона депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів і заборонила в’їзд іще частині. За даними російських незалежних ЗМІ, багато трудових мігрантів також були відправлені на війну.

