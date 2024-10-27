Економіка РФ перегрівається, але Москва може фінансувати війну проти України ще кілька років, - WP
Росія може дозволити собі вести війну проти України найближчими роками, попри те, що масштабні військові витрати перегрівають економіку країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
Зазначається, що військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню, а також зростанню зарплат та інфляції, оскільки компанії змушені зіставляти зарплати військових, щоб залучити працівників.
"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти та невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами "Великої сімки", яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", - йдеться в публікації.
Аналітики відмічають, що перегрів економіки пояснюється необхідністю щомісяця замінювати близько 20 тисяч солдатів, які були вбиті чи поранені. Крім того, губернатори регіонів РФ виплачують нечувані бонуси під час вступу на службу, щоб залучити солдатів. Це призводить до стрімкого зростання зарплат. Приватні компанії ледь можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування, проведене цього місяця Російським союзом промисловців і підприємців, показало, що 82,8% фірм відчувають труднощі із залученням працівників. Згідно з даними Росстату, у червні рівень безробіття впав до 2,4 відсотка.
Як приклад, у Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами, маршрути закриті, черги великі або автобуси не приїжджають, тому що водії в армії можуть заробити вдвічі більше. Тому на їх місця запрошують жінок, так глава невеликого сибірського міста Новокузнецьк Сергій Кузнєцов запропонував створити "жіночий батальйон" водіїв автобусів через брак кадрів.
У минулому Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами, але після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" вона депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів і заборонила в’їзд іще частині. За даними російських незалежних ЗМІ, багато трудових мігрантів також були відправлені на війну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні, я розумію , довбню, що ти нуль у економіці.
Але якщо рашка продає нафту і газ де факто по собівартості віддаючи усь бариші Індії (хоча не факт , що це на 100% російська нафта , навіть у тих мізерних обсягах) , то до чого твій висер про "Захід який фінансує рашку"
Обісрався. Обтікай.
Доречі
1) Немає жодних пруфів , що це на 100% російська нафта
2) Об'єми значно нижчі ніж коли рашка продавала на пряму.
3) Нафта продається за собівартістю і це ще до цього
Ну бачиш який ти кацапський балабол
Доречі ,якщо у тебе в кремлівський методичці написано, що все добре то як ти поясниш ці новини з реального світу
Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років - до 21 відсотка. Це третє підвищення ключової ставки поспіль, вона зросла одразу на 200 базисних пунктів.
Який цей світ безжальний до кремлівської ІПСОти
P.S. Якщо було 1 тонна палива ,а тепер 12 то більше стало у 12 разів.
Я ж тобі пояснив , невігласе.
По-перше, у статті не сказано , що це 100% російська нафта
По-друге, об'єми великі порівняно з тим скільки над з Індії раніше ,але це ні як не змінює того факту,що
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
І ці данні значно ближче до реальних справ , адже як наслідок маємо
Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років
А то з твої казки якось корелюють з реальністю
Вибачай боте, знову ти слит
Перечитай свої дописи. З них виходить що рашиська нафта нібито йде з Індії у ЄС.
Але де-факто про це не йдеться у наведеній тобою статті
Упс.
Ба більше DW стверджує геть інше. І це куди ближче бо корелює з подіями на росіє
Але ж кацапські бухарі не вміють в логіку
Якщо через цей бай пас ключова ставка на росії стала найвищою за 20 років, то я тільки за такий байпас.
Бачиш, балаболе, знов вмив тебе , невігласа
https://biz.censor.net/news/3516762/tsentrobank_rf_pidvyschyv_klyuchovu_stavku_do_maksymalnogo_za_20_rokiv_rivnya
Чи ти , бухарь рашиський, вважаєш , що це Цензор , а не ти тут ІПСО кацапське розганяє?
Хоча інакше не вийде просувати ІПСО про Захід , вірно
Доречі ти так і не пояснив якщо російська нафта продовжує у тих самих обсягах йти до ЄС то чому ж російська економіка у такій дупі
Бачиш , яку погану методичку тобі дали кремлівські куратори
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так
А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
Де пруфи , що вона відправляє російську нафту до ЄС.
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так
А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
Біжи до куратора , тобі набрехали
==
неук, там дупа була завжди, з петра першого і навіть у другу світову.США її спасли.
Фі, як не послідовно, рашиський бухаре
Ти був більш хитрий і просто балаболив , що ЄС отримує російську нафту через Індію ,але так і не зміг цього довести
Вони ніде про це не стверджують
Навпаки німці стверджують геть інше
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
З огляду на найвищу за останні 20 років ключову ставку в рф - цій інфі можна довіряти
Як телеканал Sputnik. Зрозумів. Непродовжуй
Є якісь авторитетні джерела , не ноунейми
Наприклад
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Капець, ти тупий, цапік. Змінюй методичку
Бо твої казки розбиваються о факти
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Бо
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Обісрався - обтікай
Толку від тих 50млрд$ заходу, які підуть на пенсії суддям-, прокурорам-, поліцейським-"інвалідам", коли росія вкидає на ВПК і війну по 200млрд$