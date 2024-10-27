УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7568 відвідувачів онлайн
Новини
7 262 141

Економіка РФ перегрівається, але Москва може фінансувати війну проти України ще кілька років, - WP

На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику "малих груп"

Росія може дозволити собі вести війну проти України найближчими роками, попри те, що масштабні військові витрати перегрівають економіку країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Зазначається, що військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню, а також зростанню зарплат та інфляції, оскільки компанії змушені зіставляти зарплати військових, щоб залучити працівників. 

"На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти та невдачі західних санкцій, зокрема, обмеження цін на нафту, запроваджене країнами "Великої сімки", яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти", - йдеться в публікації.

Аналітики відмічають, що  перегрів економіки пояснюється необхідністю щомісяця замінювати близько 20 тисяч солдатів, які були вбиті чи поранені. Крім того, губернатори регіонів РФ виплачують нечувані бонуси під час вступу на службу, щоб залучити солдатів. Це призводить до стрімкого зростання зарплат. Приватні компанії ледь можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування, проведене цього місяця Російським союзом промисловців і підприємців, показало, що 82,8% фірм відчувають труднощі із залученням працівників. Згідно з даними Росстату, у червні рівень безробіття впав до 2,4 відсотка.

Як приклад, у Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами, маршрути закриті, черги великі або автобуси не приїжджають, тому що водії в армії можуть заробити вдвічі більше.  Тому на їх місця запрошують жінок, так глава невеликого сибірського міста Новокузнецьк Сергій Кузнєцов запропонував створити "жіночий батальйон" водіїв автобусів через брак кадрів.

У минулому Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами, але після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" вона депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів і заборонила в’їзд іще частині. За даними російських незалежних ЗМІ, багато трудових мігрантів також були відправлені на війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Сигнал про те, що підтримка не безмежна": Китай обмежить поставки дронів Росії

Автор: 

армія рф (18766) росія (67862) економіка (976)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Класні західні санкції, якщо сприяють економічному розвитку раші.
показати весь коментар
27.10.2024 14:53 Відповісти
+17
Це не москва фінансує. Це ви-західні бл@ді фінансуєте так чи інакше.
показати весь коментар
27.10.2024 14:58 Відповісти
+10
Ось повний переклад:

У Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами. На російських фермах доярки отримують заробітну плату, порівнянну з IT-працівниками, а готелі мають труднощі з наймом офіціантів, прибиральників і кухарів.

Замість того, щоб занепасти під тиском західних санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, російська економіка показує значне зростання і перебуває під загрозою перегріву.

Величезні військові витрати, зокрема високі виплати солдатам, стимулювали економічне зростання, а також високі зарплати й інфляцію, оскільки компанії змушені відповідати військовим заробіткам, щоб залучати працівників.

На думку економістів, Росія зможе фінансувати свою війну проти України ще кілька років завдяки великим доходам від нафти і провалу західних санкцій, зокрема цінового обмеження на нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", що не змогло обмежити доходи Росії від нафти.

Економіка перегрівається частково через потребу президента Володимира Путіна замінити 20 000 солдатів, які щомісяця гинуть або отримують поранення, згідно з даними Інституту вивчення війни. Регіональні губернатори Росії пропонують небачені раніше підйомні виплати для залучення солдатів, причому Бєлгород нещодавно встановив рекорд з виплатою у $31 200.

Результатом є майже повна зайнятість в Росії та стрімке зростання зарплат. Трудові ресурси та виробничі потужності економіки "майже вичерпані", попередила голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна, яка зробила більше, ніж будь-хто інший в російському уряді, щоб підтримати війну за допомогою управління економікою. У липні вона заявила, що "цей сценарій стагфляції можна зупинити лише за допомогою глибокої рецесії".

Вона оголосила про тривалий період високих процентних ставок для уповільнення економіки та зниження інфляції, але поки що це не спрацювало. У п'ятницю банк підняв ключову процентну ставку з 19 до 21 відсотка, що стало найвищим показником за останні два десятиліття.

Інфляція в липні була "значно вищою" за прогнози, заявив банк у своїй заяві. Банк прогнозує зростання економіки на 3,5-4% у 2024 році, а потім різке зменшення до 0,5-1,5% наступного року.

Підвищення ставки Центрального банку викликало обурення серед провідних російських олігархів, з одним із них, який нещодавно попередив, що виробники можуть збанкрутувати, що свідчить про напруженість серед еліти в економіці Путіна.

Приватні компанії насилу можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування Союзу промисловців і підприємців Росії показало, що 82,8% підприємств мають труднощі з залученням працівників. За даними Росстату, безробіття в червні впало до 2,4%.

Тон оголошень про вакансії для зварювальників, фермерів, водіїв, кур'єрів і пакувальників на сайті Avito майже істеричний.

"Терміново потрібен!" - йшлося в нещодавній рекламі на посаду пакувальника шоколадних батончиків Snickers. "Легко! Досвід не потрібен! Безкоштовні триразові харчування та житло!", йшлося у ній, з пропозицією понад $4 100 на місяць - середня національна зарплата у 2023 році становила лише $763. Тим часом пакувальник на складі в Астрахані міг заробляти понад $3 600.

За даними Росстату, реальна зарплата в Росії зросла на 12,9% у річному обчисленні протягом перших шести місяців 2024 року, хоча незалежні аналітики ставлять під сумнів ці цифри. Прибутки найбідніших працівників зросли найшвидше - на 67%.

Незалежні аналітики попереджають, що Путін скоротить соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру, але він не зазнає політичних втрат, оскільки побудував репресивну автократію.

Незважаючи на економічні труднощі, російський економіст Владислав Іноземцев зазначає, що Росія може підтримувати війну ще кілька років, тоді як Україна і Захід не можуть дозволити собі таку довгу боротьбу.

Водночас Олександра Прокопенко з Фонду Карнегі вважає, що Росія не може наростити виробництво озброєнь через дефіцит робочої сили та західні санкції.

Невдачі санкцій на Заході привернули увагу автократів, адже обхід санкцій і продовження торгівлі з Росією продовжує підтримувати її економіку, що, за словами експертів, надсилає сигнал Кремлю та Пекіну про слабкість Заходу.
показати весь коментар
27.10.2024 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А чого ти пригорів ?
Ні, я розумію , довбню, що ти нуль у економіці.
Але якщо рашка продає нафту і газ де факто по собівартості віддаючи усь бариші Індії (хоча не факт , що це на 100% російська нафта , навіть у тих мізерних обсягах) , то до чого твій висер про "Захід який фінансує рашку"
Обісрався. Обтікай.

Доречі
1) Немає жодних пруфів , що це на 100% російська нафта
2) Об'єми значно нижчі ніж коли рашка продавала на пряму.
3) Нафта продається за собівартістю і це ще до цього

Ну бачиш який ти кацапський балабол

Доречі ,якщо у тебе в кремлівський методичці написано, що все добре то як ти поясниш ці новини з реального світу

Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років - до 21 відсотка. Це третє підвищення ключової ставки поспіль, вона зросла одразу на 200 базисних пунктів.

Який цей світ безжальний до кремлівської ІПСОти

P.S. Якщо було 1 тонна палива ,а тепер 12 то більше стало у 12 разів.
показати весь коментар
27.10.2024 17:33 Відповісти
Це все вже самі німці довели - читай німецьку пресу ПРО РОСІЙСЬКУ НАФТУ З ІНДІІ ДО ЄВРОПИ, а не надрачуй на особисті образи, коли тебе посадили в сцяну калошу, посилання я дав.
показати весь коментар
27.10.2024 17:47 Відповісти
Ватопітеку ,бухере , годі цієї істерики і флуду
Я ж тобі пояснив , невігласе.

По-перше, у статті не сказано , що це 100% російська нафта
По-друге, об'єми великі порівняно з тим скільки над з Індії раніше ,але це ні як не змінює того факту,що
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента

І ці данні значно ближче до реальних справ , адже як наслідок маємо
Російський Центробанк у п'ятницю підняв ключову ставку до максимального рівня за 20 років

А то з твої казки якось корелюють з реальністю
Вибачай боте, знову ти слит
показати весь коментар
27.10.2024 18:04 Відповісти
лаптєроге, де я стверджував про 100%? Ти вигадуєш неіснуючи ствердження за нібито мої, та іх спростовуєш бо сидиш в сцяній калюжі.
показати весь коментар
27.10.2024 18:10 Відповісти
Заістерив рашиський бухар Отже я файно тебе гноблю
Перечитай свої дописи. З них виходить що рашиська нафта нібито йде з Індії у ЄС.
Але де-факто про це не йдеться у наведеній тобою статті

Упс.
Ба більше DW стверджує геть інше. І це куди ближче бо корелює з подіями на росіє
Але ж кацапські бухарі не вміють в логіку
показати весь коментар
27.10.2024 18:14 Відповісти
істериш ти, бо забагато сереш, коротше пиши, істеричка. Де факто Індія це байпас росіян.
показати весь коментар
27.10.2024 18:18 Відповісти
Сереш , ти ,я лише макаю тебе у факти і бачу відповісти тобі нема чого
Якщо через цей бай пас ключова ставка на росії стала найвищою за 20 років, то я тільки за такий байпас.
Бачиш, балаболе, знов вмив тебе , невігласа
показати весь коментар
27.10.2024 18:21 Відповісти
а чому не за 30 років? Тому ще це вже було, і це маніпуляція .
показати весь коментар
27.10.2024 18:23 Відповісти
Інфа по ставках ЦБ будь-якої країни у вільному доступі і легко гуглиться
https://biz.censor.net/news/3516762/tsentrobank_rf_pidvyschyv_klyuchovu_stavku_do_maksymalnogo_za_20_rokiv_rivnya
Чи ти , бухарь рашиський, вважаєш , що це Цензор , а не ти тут ІПСО кацапське розганяє?
показати весь коментар
27.10.2024 18:27 Відповісти
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента, а "індійської" зріс на 99,9 процента
показати весь коментар
27.10.2024 18:11 Відповісти
От тільки з чого ти взяв , що індійська = російська
Хоча інакше не вийде просувати ІПСО про Захід , вірно
Доречі ти так і не пояснив якщо російська нафта продовжує у тих самих обсягах йти до ЄС то чому ж російська економіка у такій дупі

Бачиш , яку погану методичку тобі дали кремлівські куратори
показати весь коментар
27.10.2024 18:17 Відповісти
з того шо індія приймає сірі танкери з росіі. і якщо на то пішло, тут іпсо проти індусів в першу чергу - поплічників *****. Чи буде іпсошник називати ***** *****? Давай перевіримо на тобі - пиши хто ***** й чий Крим.
показати весь коментар
27.10.2024 18:21 Відповісти
Де пруфи , що вона відправляє російську нафту до ЄС.
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так

А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
показати весь коментар
27.10.2024 18:24 Відповісти
ти спалилася, хвойда московська. "ПРУФИ, ПАРЄБРИК, СОТОВИЙ" - далі список кацапизмів довгий.
показати весь коментар
27.10.2024 18:28 Відповісти
Заістерив. І намагається з теми економіки зістрибнути. От бачиш яке ти трепло , рашиський бухаре
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
показати весь коментар
27.10.2024 18:30 Відповісти
лапоть, слово пруф українці не вживають як і трепло
показати весь коментар
27.10.2024 18:36 Відповісти
Хто тобі у Ольгіно сказав таку дурню? Знов вигадки і побрехеньки , як з нафтою
показати весь коментар
27.10.2024 18:41 Відповісти
це тобі кацапи не сказали, що "пруф" або "трепло" в Україні не вживається.
показати весь коментар
27.10.2024 18:43 Відповісти
Ще раз , рашиський бухар , хто тобі таке про українців розповів ? Біжи до куратора , тобі набрехали
показати весь коментар
27.10.2024 18:46 Відповісти
пиши чий Крим, фсбшна хвойда
показати весь коментар
27.10.2024 18:22 Відповісти
Істериш , це добре, бухаре рашиський. Розумієш , що проти економічних фактів твоя методичка програє
показати весь коментар
27.10.2024 18:25 Відповісти
Бач, не пише чий Крим. Ти луб'янский проститут на 11 карбованців за камент.
показати весь коментар
27.10.2024 18:26 Відповісти
Бачиш , залив ти вже очі , бухаре рашиський



Де пруфи , що вона відправляє російську нафту до ЄС.
У наведеній тобою статті - цього нема , DW - каже про інше , та навіть економічні показнити самої росії кажуть , що це не так

А ти все по кремлівській методичці їбашиш.
Бачиш , бухаре, як ти обісрався.
P.S. Крим це Україна, але бухаре - цапський бот
показати весь коментар
27.10.2024 18:28 Відповісти
ти спалилася, хвойда московська. "ПРУФИ, ПАРЄБРИК, СОТОВИЙ" - далі список кацапизмів довгий.
показати весь коментар
27.10.2024 18:29 Відповісти
Заістерив. І намагається з теми економіки зістрибнути. От бачиш яке ти трепло , рашиський бухаре
І відколи англійське слово пруф , то цапський маркер ?
показати весь коментар
27.10.2024 18:31 Відповісти
лапоть, слово пруф українці не вживають як і трепло
показати весь коментар
27.10.2024 18:39 Відповісти
Ще раз , рашиський бухар , хто тобі таке про українців розповів ?
Біжи до куратора , тобі набрехали
показати весь коментар
27.10.2024 18:47 Відповісти
то чому ж російська економіка у такій дупі
==
неук, там дупа була завжди, з петра першого і навіть у другу світову.США її спасли.
показати весь коментар
27.10.2024 18:25 Відповісти
Ой, а хтось тут розповідав про 1 млрд$ у день, а тепер виявляэться дупа в економіці
Фі, як не послідовно, рашиський бухаре
показати весь коментар
27.10.2024 18:29 Відповісти
дея це розповідав, брехун?
показати весь коментар
27.10.2024 18:30 Відповісти
То я тебе з твоїм колегою
Ти був більш хитрий і просто балаболив , що ЄС отримує російську нафту через Індію ,але так і не зміг цього довести
показати весь коментар
27.10.2024 18:38 Відповісти
це довели німці, я тут при чому
показати весь коментар
27.10.2024 18:40 Відповісти
Ми ж це проходили , рашиський бухар
Вони ніде про це не стверджують
Навпаки німці стверджують геть інше

https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента

З огляду на найвищу за останні 20 років ключову ставку в рф - цій інфі можна довіряти
показати весь коментар
27.10.2024 18:43 Відповісти
Це дані європейського проекту Russia fossil tracker
показати весь коментар
27.10.2024 18:39 Відповісти
Європейського проекту. Тобто того , що знаходиться у Європі.
Як телеканал Sputnik. Зрозумів. Непродовжуй
Є якісь авторитетні джерела , не ноунейми
Наприклад
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента
https://www.dw.com/ru/import-rossijskoj-nefti-v-germaniu-obvalilsa-na-999-procenta/a-64967680
показати весь коментар
27.10.2024 18:40 Відповісти
а імпорт в індію зріс на 1200 відсотків)))ти в дуп і, міняй методічку
показати весь коментар
27.10.2024 18:42 Відповісти
Так якщо ти отримував 1000$ ,а потім перейшов на роботу де тобі платили раніше 1$ ,а потім аж 12$. Ріст на 1200% ти 100% у виграші

Капець, ти тупий, цапік. Змінюй методичку
Бо твої казки розбиваються о факти
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
показати весь коментар
27.10.2024 18:45 Відповісти
Ні, якщо ти отримував на одній роботі 1000$ а потім тобі скоротили її до 1$, натомість на іншій, де платили 100$ запропонували 1200$ тобто ріст на 1200% то ти у виграші на 20%
показати весь коментар
27.10.2024 19:08 Відповісти
От тільки твій приклад, як і усі твої побрехеньки корелює з реальністю
Бо
Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21% Джерело: https://biz.censor.net/n3516762
Обісрався - обтікай
показати весь коментар
28.10.2024 12:36 Відповісти
Коротше розпад росії відкладається, а там може і через два роки, чи закінчаться в них гроші, чи не закінчаться, хтозна. Але люди у нас закінчаться швидше.
Толку від тих 50млрд$ заходу, які підуть на пенсії суддям-, прокурорам-, поліцейським-"інвалідам", коли росія вкидає на ВПК і війну по 200млрд$
показати весь коментар
27.10.2024 20:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 