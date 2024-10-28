Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 400 ударов, три человека получили ранения

Российские захватчики 27 октября нанесли 378 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Рашисты ударили по Запорожскому и Пологовскому району, три человека получили ранения. Кроме того, враг:

совершил 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Малой Токмачке, Работино и Новодаровке;

атаковал 264 БпЛА различной модификации Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку, Сладкое и Зеленый Гай;

из РСЗО обстрелял Малую Токмачку;

нанес 106 артобстрелов по территории Беленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Новодаровки.

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