УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини
445 1

Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 400 ударів, три людини дістали поранення

Запорізька область

Російські загарбники 27 жовтня завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Рашисти вдарили по Запорізькому та Пологівському району, три людини дістали поранення. Крім того, ворог:

  • здійснив 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Новодарівці;
  • атакував 264 БпЛА різної модифікації Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай;
  • з РСЗВ обстріляв Малу Токмачку;
  • завдав 106 артобстрілів по території Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новодарівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон влучив у комбайн в Гуляйпільській громаді: поранено двох чоловіків

Автор: 

обстріл (30965) Запорізька область (4084)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йде артпідготовка до наступу тут.Сцирскій,Бєзумна,ви вже зробили укріплення перед і по бокам Запоріжжя?(((
показати весь коментар
28.10.2024 07:41 Відповісти
 
 