Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 400 ударів, три людини дістали поранення
Російські загарбники 27 жовтня завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Рашисти вдарили по Запорізькому та Пологівському району, три людини дістали поранення. Крім того, ворог:
- здійснив 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному та Новодарівці;
- атакував 264 БпЛА різної модифікації Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай;
- з РСЗВ обстріляв Малу Токмачку;
- завдав 106 артобстрілів по території Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новодарівки.
