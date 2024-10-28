Общие боевые потери РФ с начала войны – около 690 720 человек (+1680 за сутки), 9120 танков, 19 872 артсистемы, 18 395 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 690 720 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 690720 (+1680) человек,
- танков - 9120 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 18395 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 19872 (+51) ед,
- РСЗО - 1240 (+0) ед,
- средства ППО - 984 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17867 (+68),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27660 (+100) ед,
- специальная техника - 3556 (+14)
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+20 Qq Qqq #455433
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+19 володимир омельянов
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Знищили 2 танки, «термінатора», БТР, 2 МТ-ЛБ та десант.
ТГ Говорять Снайпер
Наземка 41 тис з початку року.
На сьогодні в цьому місяці логістика 2 тисячі арта 1 тисяча.
Попередній прогноз що в двацятих чіслах жовтня ППО прийде до ювілею несправдився.
Не репетуй, головний по пірамідкам сказав що війна закінчіться 5 листопада, скільки тут лишилося.
212!! одиниць техніки та 1680! чумардосів за день.
По всіх пунктах хороші показники, танчики трохи просідають останнім часом. Чумардоси закрили чергові 10 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 690 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.