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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 690 720 человек (+1680 за сутки), 9120 танков, 19 872 артсистемы, 18 395 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 690 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 690720 (+1680) человек,
  • танков - 9120 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 18395 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 19872 (+51) ед,
  • РСЗО - 1240 (+0) ед,
  • средства ППО - 984 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17867 (+68),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27660 (+100) ед,
  • специальная техника - 3556 (+14)

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Втрати ворога 27 жовтня

Автор: 

армия РФ (19746) Генштаб ВС (6508) ликвидация (3718) уничтожение (7300)


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Топ комментарии
+20
Минув 3904 день москальсько-української війни.
212!! одиниць техніки та 1680! чумардосів за день.
По всіх пунктах хороші показники, танчики трохи просідають останнім часом. Чумардоси закрили чергові 10 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 690 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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28.10.2024 08:40 Ответить
+19
Коли вже ті рашиські чорти закінчатся ? це ще раз доводить що кожен ден на залізничні станції приходят ешелони з поповненням ,тому треба знищувати логістику ворога.
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28.10.2024 07:53 Ответить
+15
в цьому місяці втрати кацапів будуть рекордними по ББМ, автотехниці і заробітчанам.
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28.10.2024 08:14 Ответить
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В напрямку Антонівки (Курахівський) було 2 ворожих механізованих штурми, побратими відбилися.

Знищили 2 танки, «термінатора», БТР, 2 МТ-ЛБ та десант.
ТГ Говорять Снайпер
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28.10.2024 07:45 Ответить
Конвеиер смерті
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28.10.2024 07:49 Ответить
Коли вже ті рашиські чорти закінчатся ? це ще раз доводить що кожен ден на залізничні станції приходят ешелони з поповненням ,тому треба знищувати логістику ворога.
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28.10.2024 07:53 Ответить
690 тисяч чумардосів з початку війни і 330 тисяч з початку року.
Наземка 41 тис з початку року.
На сьогодні в цьому місяці логістика 2 тисячі арта 1 тисяча.
Попередній прогноз що в двацятих чіслах жовтня ППО прийде до ювілею несправдився.
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28.10.2024 08:05 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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28.10.2024 08:09 Ответить
в цьому місяці втрати кацапів будуть рекордними по ББМ, автотехниці і заробітчанам.
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28.10.2024 08:14 Ответить
Мені здаєттся чи щоденні втрати кацапів ростуть по 100-200 тушок на день?
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28.10.2024 08:20 Ответить
Скорше коливаються в межах 1200-1700.
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28.10.2024 08:44 Ответить
Чим більше міст здає вова, тим потужніша статистика
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28.10.2024 08:52 Ответить
а може тому міста і здаються бо м'яса все більше кидається, нє ?
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28.10.2024 09:45 Ответить
Це брехня уведена в ранг державної політики злочинного продажного злодюжного режиму обдолбаних аморалів. Вас дурять щоб відвернути увагу від того, що кацапи забирають нашу землю, місто за містом, село за селом, висоту за висотою, Що сотнями і тисячами гинуть наші Воїни - Цвіт нашої Нації. Що знищена наша економіка, оборонка, нищаться наші міста і села... Вам запускають "білу ворону" а тим часом ведуть Україну у прірву.
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28.10.2024 08:26 Ответить
Марьяна це ти?
Не репетуй, головний по пірамідкам сказав що війна закінчіться 5 листопада, скільки тут лишилося.
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28.10.2024 09:13 Ответить
це стогін Яреми, а не Мар'яни. Вона у фістбуку стогне.
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28.10.2024 09:28 Ответить
Плач Єремії
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28.10.2024 11:28 Ответить
Проблема ваша (з сусідами вище) не в тому, що ви барани, а в тому що нездалі навіть того усвідомити. Вас ведуть на бойню, а ви, при тому ще й вдячно ********* хвостам і похвально блеєте до своїх "пастухів". Сказати хто ваші пастухи? Прошу - зеленські-єрмаки-сирські-подоляки-татарови - умерови-шмигалі-стефанчуки... досить? Щасливої дороги на шашлики.
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28.10.2024 14:35 Ответить
а сам зараз куди? до румунського кордону?
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29.10.2024 10:30 Ответить
хренасе ББМ, арта и логистика порадовали... ну фарш тоже нехилый получился
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28.10.2024 08:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9uy2KpKj0t8 БРОНЯ ЗАКІНЧИЛАСЬ - ПОЇХАЛИ НА ПІКАПАХ. Доїжджають до окопів і штурм закінчується.
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28.10.2024 08:30 Ответить
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28.10.2024 08:32 Ответить
а від корейців буде допомагати?
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28.10.2024 08:44 Ответить
Чи є внутрє собача кістка?
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28.10.2024 11:30 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.10.2024 08:39 Ответить
Минув 3904 день москальсько-української війни.
212!! одиниць техніки та 1680! чумардосів за день.
По всіх пунктах хороші показники, танчики трохи просідають останнім часом. Чумардоси закрили чергові 10 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 690 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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28.10.2024 08:40 Ответить
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28.10.2024 08:42 Ответить
 
 