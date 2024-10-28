Общие боевые потери РФ с начала войны – около 690 720 человек (+1680 за сутки), 9120 танков, 19 872 артсистемы, 18 395 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 690 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 690720 (+1680) человек,

танков - 9120 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 18395 (+40) ед,

артиллерийских систем - 19872 (+51) ед,

РСЗО - 1240 (+0) ед,

средства ППО - 984 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17867 (+68),

крылатые ракеты - 2625 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27660 (+100) ед,

специальная техника - 3556 (+14)

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