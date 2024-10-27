Дрон-камикадзе залетает во вражеский блиндаж и вмиг уничтожает укрепление оккупантов. ВИДЕО
Аэроразведчики Харьковского отряда дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и машину оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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+5 Stas Volkov
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+2 Сергей Кушнир #474364
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