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Дрон-камикадзе залетает во вражеский блиндаж и вмиг уничтожает укрепление оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчики Харьковского отряда дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и машину оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники уничтожили укрытие, склады боеприпасов, наблюдательные и связные пункты оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6596) уничтожение (7300)


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Топ комментарии
+5
Реєстрація: 27.10.2024
1. Крим чий?
2. путін хто?
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27.10.2024 17:27 Ответить
+2
Скоро будеш їсти своє гівно , казламорда кацапсина ...
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27.10.2024 17:23 Ответить
+2
Словакія.
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27.10.2024 18:04 Ответить
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У камікадзе потужний фугас.
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27.10.2024 17:06 Ответить
Скоро будеш їсти своє гівно , казламорда кацапсина ...
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27.10.2024 17:23 Ответить
А вони тим часом вже в Селідовому...
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27.10.2024 17:08 Ответить
Реєстрація: 27.10.2024
1. Крим чий?
2. путін хто?
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27.10.2024 17:27 Ответить
наша русофобія недостатня
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27.10.2024 17:19 Ответить
Ідіоте кацапський! То прапор Словенії!
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27.10.2024 17:57 Ответить
Ти від свого "вонидла" теж розумнішим не виглядиш... Бо Словенія з 2004 року - член НАТО і підтримує Україну...
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27.10.2024 18:05 Ответить
Реєстрація: 27.10.2024 вийми свої кальяни + іранську шаурму та фініки зі свого сильнодумного місця и помаж там своим "аквафрешьььем"
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27.10.2024 18:18 Ответить
- Сосо! Малэнкий Гогия знаэш?
- Знаю...
- Умэр...
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27.10.2024 18:28 Ответить
Хосе Губастий,як погодка в Тюмєні ?
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27.10.2024 18:19 Ответить
Словакія.
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27.10.2024 18:04 Ответить
 
 