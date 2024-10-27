УКР
Дрон-камікадзе залітає у ворожий бліндаж і за мить нищить укріплення окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники Харківського загону дронами-камікадзе атакували ворожі бліндажі та автівку окупантів. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували російську піхоту і знищили танки і міномети окупантів. ВIДЕО

