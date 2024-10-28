Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 690 720 осіб (+1680 за добу), 9120 танків, 19 872 артсистеми, 18 395 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 690 720 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 690720 (+1680) осіб,
- танків ‒ 9120 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18395 (+40) од,
- артилерійських систем – 19872 (+51) од,
- РСЗВ – 1240 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3556 (+14)
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.10.2024 08:40 Відповісти Посилання
+19 володимир омельянов
показати весь коментар28.10.2024 07:53 Відповісти Посилання
+15 Urs
показати весь коментар28.10.2024 08:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знищили 2 танки, «термінатора», БТР, 2 МТ-ЛБ та десант.
ТГ Говорять Снайпер
Наземка 41 тис з початку року.
На сьогодні в цьому місяці логістика 2 тисячі арта 1 тисяча.
Попередній прогноз що в двацятих чіслах жовтня ППО прийде до ювілею несправдився.
Не репетуй, головний по пірамідкам сказав що війна закінчіться 5 листопада, скільки тут лишилося.
212!! одиниць техніки та 1680! чумардосів за день.
По всіх пунктах хороші показники, танчики трохи просідають останнім часом. Чумардоси закрили чергові 10 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 690 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.