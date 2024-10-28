УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 690 720 осіб (+1680 за добу), 9120 танків, 19 872 артсистеми, 18 395 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 690 720 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 690720 (+1680) осіб,
  • танків ‒ 9120 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18395 (+40) од,
  • артилерійських систем – 19872 (+51) од,
  • РСЗВ  – 1240 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3556 (+14)

Втрати ворога 27 жовтня

армія рф (18766) Генштаб ЗС (7284) ліквідація (4458) знищення (8270)
+20
Минув 3904 день москальсько-української війни.
212!! одиниць техніки та 1680! чумардосів за день.
По всіх пунктах хороші показники, танчики трохи просідають останнім часом. Чумардоси закрили чергові 10 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 690 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
28.10.2024 08:40 Відповісти
+19
Коли вже ті рашиські чорти закінчатся ? це ще раз доводить що кожен ден на залізничні станції приходят ешелони з поповненням ,тому треба знищувати логістику ворога.
28.10.2024 07:53 Відповісти
+15
в цьому місяці втрати кацапів будуть рекордними по ББМ, автотехниці і заробітчанам.
28.10.2024 08:14 Відповісти
В напрямку Антонівки (Курахівський) було 2 ворожих механізованих штурми, побратими відбилися.

Знищили 2 танки, «термінатора», БТР, 2 МТ-ЛБ та десант.
ТГ Говорять Снайпер
28.10.2024 07:45 Відповісти
Конвеиер смерті
28.10.2024 07:49 Відповісти
690 тисяч чумардосів з початку війни і 330 тисяч з початку року.
Наземка 41 тис з початку року.
На сьогодні в цьому місяці логістика 2 тисячі арта 1 тисяча.
Попередній прогноз що в двацятих чіслах жовтня ППО прийде до ювілею несправдився.
28.10.2024 08:05 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
28.10.2024 08:09 Відповісти
Мені здаєттся чи щоденні втрати кацапів ростуть по 100-200 тушок на день?
28.10.2024 08:20 Відповісти
Скорше коливаються в межах 1200-1700.
28.10.2024 08:44 Відповісти
Чим більше міст здає вова, тим потужніша статистика
28.10.2024 08:52 Відповісти
а може тому міста і здаються бо м'яса все більше кидається, нє ?
28.10.2024 09:45 Відповісти
Це брехня уведена в ранг державної політики злочинного продажного злодюжного режиму обдолбаних аморалів. Вас дурять щоб відвернути увагу від того, що кацапи забирають нашу землю, місто за містом, село за селом, висоту за висотою, Що сотнями і тисячами гинуть наші Воїни - Цвіт нашої Нації. Що знищена наша економіка, оборонка, нищаться наші міста і села... Вам запускають "білу ворону" а тим часом ведуть Україну у прірву.
28.10.2024 08:26 Відповісти
Марьяна це ти?
Не репетуй, головний по пірамідкам сказав що війна закінчіться 5 листопада, скільки тут лишилося.
28.10.2024 09:13 Відповісти
це стогін Яреми, а не Мар'яни. Вона у фістбуку стогне.
28.10.2024 09:28 Відповісти
Плач Єремії
28.10.2024 11:28 Відповісти
Проблема ваша (з сусідами вище) не в тому, що ви барани, а в тому що нездалі навіть того усвідомити. Вас ведуть на бойню, а ви, при тому ще й вдячно ********* хвостам і похвально блеєте до своїх "пастухів". Сказати хто ваші пастухи? Прошу - зеленські-єрмаки-сирські-подоляки-татарови - умерови-шмигалі-стефанчуки... досить? Щасливої дороги на шашлики.
28.10.2024 14:35 Відповісти
а сам зараз куди? до румунського кордону?
29.10.2024 10:30 Відповісти
хренасе ББМ, арта и логистика порадовали... ну фарш тоже нехилый получился
28.10.2024 08:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9uy2KpKj0t8 БРОНЯ ЗАКІНЧИЛАСЬ - ПОЇХАЛИ НА ПІКАПАХ. Доїжджають до окопів і штурм закінчується.
28.10.2024 08:30 Відповісти
28.10.2024 08:32 Відповісти
а від корейців буде допомагати?
28.10.2024 08:44 Відповісти
Чи є внутрє собача кістка?
28.10.2024 11:30 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.10.2024 08:39 Відповісти
