Лидер оппозиции ФРГ Мерц о коалиции с Вагенкнехтом: Не будет никаких разворотов от НАТО и поддержки Украины

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что его партия не собирается идти на уступки по ряду принципиальных вопросов, в том числе по поддержке Украины, для формирования коалиции в Тюрингии с партией "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом пишет Tagesschau.

Мерц подчеркнул, что во время переговоров после выборов в Саксонии и Тюрингии ХДС/ХСС определил принципы, которыми не будут уступать

"Не будет никаких разворотов от НАТО и разворота от поддержки Украины", - сказал он

И добавил, что еще одним из принципов является также тесное сотрудничество с ЕС.

Мерц подчеркнул, что переговоры можно вести по вопросам земельной политики, но не этих ключевых принципов.

Он добавил, что если в альянсе Вагенкнехт не согласятся на принципы ХДС, то она может формировать земельное правительство с ультраправой "АдН".

