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В отличие от Шольца, "политический Берлин" поддерживает передачу дальнобойного оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман

Очільниця оборонного комітету Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман

В отличие от канцлера Германии Олафа Шольца и его окружения, политические круги в Берлине поддерживают передачу Украине дальнобойного оружия.

Об этом заявила глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большинство людей в "политическом Берлине" абсолютно уверены относительно передачи всего дальнобойного оружия. Это канцлер и его окружение. И проблема в том, что канцлер несколько недель назад он был в Нью-Йорке, в ООН, и сказал, что ни в коем случае не при мне. Поэтому я не очень оптимистично настроена", - пояснила она.

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Штрак-Циммерман уверена, что если бы Германия позволила атаковать военные цели на территории РФ, другие бы стране последовали ее примеру.

"Германия много сделала и все еще много делает, но дать оружие Украине и сказать, что вы можете использовать его, но знаете, только здесь, а здесь - нет, - это абсурд", - подчеркнула депутат Европарламента.

Автор: 

Германия (7082) оружие (10272) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+4
Нужно дать понять Шольцу что мира и переговоров которых он ждет не будет. И все что он делает не давая нам оружия ето затягивание войны.
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26.10.2024 21:09 Ответить
+3
И зачем нам знать за эту полемику по части какого то ,,политического Берлина,,!? И про шмольца заодно! Однажды и может даже скоро, забегаете все вы пацифисты гундосые, как черти драповые! Да поздно будет.
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26.10.2024 20:24 Ответить
+3
Украина же в свою очередь так же должна прекратить делать заявления о каких то мирных планах, а наоборот бить по Сосии день и ночь чтобы рашисты так же со злости отвечали не давая ***** накопить ракеты для массовых ударов.
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26.10.2024 21:15 Ответить
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Нам від цього ніякого зиску!!!
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26.10.2024 20:20 Ответить
И зачем нам знать за эту полемику по части какого то ,,политического Берлина,,!? И про шмольца заодно! Однажды и может даже скоро, забегаете все вы пацифисты гундосые, как черти драповые! Да поздно будет.
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26.10.2024 20:24 Ответить
Ось тільки одна ''паршивашольца'' оту підтримку пускає ''коту під хвіст''.
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26.10.2024 20:29 Ответить
ну так обійдіть на шпагаті сидячого
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26.10.2024 20:46 Ответить
Та вже зрозуміло, що за виключенням відкритих рашистських фанатів, усі оці екс..., колишні, депутати, діячі.... дуже сильно за Україну. І зброю готові давати, і Москву бомбити..... Але тільки опиняються на посаді, яка реально передбачає прийняття відповідних рішень.....відразу усі проти ескалації. І Шольц свого часу буде підтримувати удари....коли стане ексканцлером, звісно.
Одні лише політичні ігрища, з невеликим вкрапленням реальних дій.
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26.10.2024 20:49 Ответить
Що заважає бити по ворогу в Донецький, Луганський області та Криму далекобійною зброєю?
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26.10.2024 20:55 Ответить
Кандидат у віце-президенти США озвучує саме ті плани, які планував Трамп

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс, виступаючи на підтримку Трампа на передвиборчих мітингах та в інтерв'ю різним виданням, не соромлячись, розпоряджається майбутнім України: https://zn.ua/ukr/usa/skihlili-pro-f-16-respublikanets-vens-ihnoruvav-dzvinki-budanova-ta-oleshchuka.html він вважає, що Україна повинна «поступитися територіями» заради закінчення війни, яку зупинити може виключно Трамп.

Чергову таку заяву Венс зробив в ефірі телеканалу https://www.newsnationnow.com/politics/2024-election/jd-vance-cuomo-townhall/ NewsNation .
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26.10.2024 21:00 Ответить
руZZкого Агента шольца переоберуть в наступному році...

а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
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26.10.2024 21:08 Ответить
Нужно дать понять Шольцу что мира и переговоров которых он ждет не будет. И все что он делает не давая нам оружия ето затягивание войны.
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26.10.2024 21:09 Ответить
Украина же в свою очередь так же должна прекратить делать заявления о каких то мирных планах, а наоборот бить по Сосии день и ночь чтобы рашисты так же со злости отвечали не давая ***** накопить ракеты для массовых ударов.
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26.10.2024 21:15 Ответить
Приємно дізнатися в тому , що в Німеччині є наші однодумці
І розумні люди 🙁
Гатити потрібно по кацапіії цілодобово , тільки було б чим !
Зе , замість того шоби закупити побільше снарядів для наших
Воінів ,
він підкуповує лохів однією тищою грн .
сором і злість 😕
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27.10.2024 00:11 Ответить
 
 