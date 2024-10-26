В отличие от Шольца, "политический Берлин" поддерживает передачу дальнобойного оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман

В отличие от канцлера Германии Олафа Шольца и его окружения, политические круги в Берлине поддерживают передачу Украине дальнобойного оружия.

Об этом заявила глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большинство людей в "политическом Берлине" абсолютно уверены относительно передачи всего дальнобойного оружия. Это канцлер и его окружение. И проблема в том, что канцлер несколько недель назад он был в Нью-Йорке, в ООН, и сказал, что ни в коем случае не при мне. Поэтому я не очень оптимистично настроена", - пояснила она.

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Штрак-Циммерман уверена, что если бы Германия позволила атаковать военные цели на территории РФ, другие бы стране последовали ее примеру.

"Германия много сделала и все еще много делает, но дать оружие Украине и сказать, что вы можете использовать его, но знаете, только здесь, а здесь - нет, - это абсурд", - подчеркнула депутат Европарламента.