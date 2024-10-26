В отличие от Шольца, "политический Берлин" поддерживает передачу дальнобойного оружия Украине, - глава комитета по обороне Европарламента Штрак-Циммерман
В отличие от канцлера Германии Олафа Шольца и его окружения, политические круги в Берлине поддерживают передачу Украине дальнобойного оружия.
Об этом заявила глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Большинство людей в "политическом Берлине" абсолютно уверены относительно передачи всего дальнобойного оружия. Это канцлер и его окружение. И проблема в том, что канцлер несколько недель назад он был в Нью-Йорке, в ООН, и сказал, что ни в коем случае не при мне. Поэтому я не очень оптимистично настроена", - пояснила она.
Штрак-Циммерман уверена, что если бы Германия позволила атаковать военные цели на территории РФ, другие бы стране последовали ее примеру.
"Германия много сделала и все еще много делает, но дать оружие Украине и сказать, что вы можете использовать его, но знаете, только здесь, а здесь - нет, - это абсурд", - подчеркнула депутат Европарламента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одні лише політичні ігрища, з невеликим вкрапленням реальних дій.
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс, виступаючи на підтримку Трампа на передвиборчих мітингах та в інтерв'ю різним виданням, не соромлячись, розпоряджається майбутнім України: https://zn.ua/ukr/usa/skihlili-pro-f-16-respublikanets-vens-ihnoruvav-dzvinki-budanova-ta-oleshchuka.html він вважає, що Україна повинна «поступитися територіями» заради закінчення війни, яку зупинити може виключно Трамп.
Чергову таку заяву Венс зробив в ефірі телеканалу https://www.newsnationnow.com/politics/2024-election/jd-vance-cuomo-townhall/ NewsNation .
а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
І розумні люди 🙁
Гатити потрібно по кацапіії цілодобово , тільки було б чим !
Зе , замість того шоби закупити побільше снарядів для наших
Воінів ,
він підкуповує лохів однією тищою грн .
сором і злість 😕