На відміну від Шольца, "політичний Берлін" підтримує передачу далекобійної зброї Україні, - голова комітету з оборони Європарламенту Штрак-Циммерман
На відміну від канцлера Німеччини Олафа Шольца та його оточення, політичні кола в Берліні підтримують передачу Україні далекобійної зброї.
Про це заявила очільниця оборонного комітету Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Більшість людей у "політичному Берліні" абсолютно впевнені щодо передачі всієї далекобійної зброї. Це канцлер і його оточення. І проблема в тому, що канцлер кілька тижнів тому він був у Нью-Йорку, в ООН, і сказав, що в жодному разі при мені. Тому я не дуже оптимістично налаштована", – пояснила вона.
Штрак-Циммерман впевнена, що якби Німеччина дозволила атакувати військові цілі на території РФ, інші б країні наслідували її приклад.
"Німеччина багато зробила і все ще багато робить, але дати зброю Україні і сказати, що ви можете використовувати її, але знаєте, тільки тут, а тут – ні, – це абсурд", – підкреслила депутатка Європарламенту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одні лише політичні ігрища, з невеликим вкрапленням реальних дій.
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс, виступаючи на підтримку Трампа на передвиборчих мітингах та в інтерв'ю різним виданням, не соромлячись, розпоряджається майбутнім України: https://zn.ua/ukr/usa/skihlili-pro-f-16-respublikanets-vens-ihnoruvav-dzvinki-budanova-ta-oleshchuka.html він вважає, що Україна повинна «поступитися територіями» заради закінчення війни, яку зупинити може виключно Трамп.
Чергову таку заяву Венс зробив в ефірі телеканалу https://www.newsnationnow.com/politics/2024-election/jd-vance-cuomo-townhall/ NewsNation .
а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
І розумні люди 🙁
Гатити потрібно по кацапіії цілодобово , тільки було б чим !
Зе , замість того шоби закупити побільше снарядів для наших
Воінів ,
він підкуповує лохів однією тищою грн .
сором і злість 😕