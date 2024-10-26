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На відміну від Шольца, "політичний Берлін" підтримує передачу далекобійної зброї Україні, - голова комітету з оборони Європарламенту Штрак-Циммерман

Очільниця оборонного комітету Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман

На відміну від канцлера Німеччини Олафа Шольца та його оточення, політичні кола в Берліні підтримують передачу Україні далекобійної зброї.

Про це заявила очільниця оборонного комітету Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більшість людей у "політичному Берліні" абсолютно впевнені щодо передачі всієї далекобійної зброї. Це канцлер і його оточення. І проблема в тому, що канцлер кілька тижнів тому він був у Нью-Йорку, в ООН, і сказав, що в жодному разі при мені. Тому я не дуже оптимістично налаштована", – пояснила вона.

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Штрак-Циммерман впевнена, що якби Німеччина дозволила атакувати військові цілі на території РФ, інші б країні наслідували її приклад.

"Німеччина багато зробила і все ще багато робить, але дати зброю Україні і сказати, що ви можете використовувати її, але знаєте, тільки тут, а тут – ні, – це абсурд", – підкреслила депутатка Європарламенту.

Автор: 

Німеччина (7490) зброя (7543) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+4
Нужно дать понять Шольцу что мира и переговоров которых он ждет не будет. И все что он делает не давая нам оружия ето затягивание войны.
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26.10.2024 21:09 Відповісти
+3
И зачем нам знать за эту полемику по части какого то ,,политического Берлина,,!? И про шмольца заодно! Однажды и может даже скоро, забегаете все вы пацифисты гундосые, как черти драповые! Да поздно будет.
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26.10.2024 20:24 Відповісти
+3
Украина же в свою очередь так же должна прекратить делать заявления о каких то мирных планах, а наоборот бить по Сосии день и ночь чтобы рашисты так же со злости отвечали не давая ***** накопить ракеты для массовых ударов.
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26.10.2024 21:15 Відповісти
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Нам від цього ніякого зиску!!!
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26.10.2024 20:20 Відповісти
И зачем нам знать за эту полемику по части какого то ,,политического Берлина,,!? И про шмольца заодно! Однажды и может даже скоро, забегаете все вы пацифисты гундосые, как черти драповые! Да поздно будет.
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26.10.2024 20:24 Відповісти
Ось тільки одна ''паршивашольца'' оту підтримку пускає ''коту під хвіст''.
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26.10.2024 20:29 Відповісти
ну так обійдіть на шпагаті сидячого
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26.10.2024 20:46 Відповісти
Та вже зрозуміло, що за виключенням відкритих рашистських фанатів, усі оці екс..., колишні, депутати, діячі.... дуже сильно за Україну. І зброю готові давати, і Москву бомбити..... Але тільки опиняються на посаді, яка реально передбачає прийняття відповідних рішень.....відразу усі проти ескалації. І Шольц свого часу буде підтримувати удари....коли стане ексканцлером, звісно.
Одні лише політичні ігрища, з невеликим вкрапленням реальних дій.
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26.10.2024 20:49 Відповісти
Що заважає бити по ворогу в Донецький, Луганський області та Криму далекобійною зброєю?
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26.10.2024 20:55 Відповісти
Кандидат у віце-президенти США озвучує саме ті плани, які планував Трамп

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс, виступаючи на підтримку Трампа на передвиборчих мітингах та в інтерв'ю різним виданням, не соромлячись, розпоряджається майбутнім України: https://zn.ua/ukr/usa/skihlili-pro-f-16-respublikanets-vens-ihnoruvav-dzvinki-budanova-ta-oleshchuka.html він вважає, що Україна повинна «поступитися територіями» заради закінчення війни, яку зупинити може виключно Трамп.

Чергову таку заяву Венс зробив в ефірі телеканалу https://www.newsnationnow.com/politics/2024-election/jd-vance-cuomo-townhall/ NewsNation .
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26.10.2024 21:00 Відповісти
руZZкого Агента шольца переоберуть в наступному році...

а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
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26.10.2024 21:08 Відповісти
Нужно дать понять Шольцу что мира и переговоров которых он ждет не будет. И все что он делает не давая нам оружия ето затягивание войны.
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26.10.2024 21:09 Відповісти
Украина же в свою очередь так же должна прекратить делать заявления о каких то мирных планах, а наоборот бить по Сосии день и ночь чтобы рашисты так же со злости отвечали не давая ***** накопить ракеты для массовых ударов.
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26.10.2024 21:15 Відповісти
Приємно дізнатися в тому , що в Німеччині є наші однодумці
І розумні люди 🙁
Гатити потрібно по кацапіії цілодобово , тільки було б чим !
Зе , замість того шоби закупити побільше снарядів для наших
Воінів ,
він підкуповує лохів однією тищою грн .
сором і злість 😕
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27.10.2024 00:11 Відповісти
 
 