На відміну від Шольца, "політичний Берлін" підтримує передачу далекобійної зброї Україні, - голова комітету з оборони Європарламенту Штрак-Циммерман

На відміну від канцлера Німеччини Олафа Шольца та його оточення, політичні кола в Берліні підтримують передачу Україні далекобійної зброї.

Про це заявила очільниця оборонного комітету Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більшість людей у "політичному Берліні" абсолютно впевнені щодо передачі всієї далекобійної зброї. Це канцлер і його оточення. І проблема в тому, що канцлер кілька тижнів тому він був у Нью-Йорку, в ООН, і сказав, що в жодному разі при мені. Тому я не дуже оптимістично налаштована", – пояснила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про перший пункт "Плану перемоги": Країна, яка воює, не може стати членом НАТО

Штрак-Циммерман впевнена, що якби Німеччина дозволила атакувати військові цілі на території РФ, інші б країні наслідували її приклад.

"Німеччина багато зробила і все ще багато робить, але дати зброю Україні і сказати, що ви можете використовувати її, але знаєте, тільки тут, а тут – ні, – це абсурд", – підкреслила депутатка Європарламенту.