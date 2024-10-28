УКР
Лідер опозиції ФРН Мерц про коаліцію з Вагенкнехт: Не буде ніяких розворотів від НАТО та підтримки України

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що його партія не збирається йти на поступки за низкою принципових питань, у тому числі щодо підтримки України, для формування коаліції у Тюрингії з партією "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це пише Tagesschau.

Мерц наголосив, що під час перемовин після виборів у Саксонії і Тюрингії ХДС/ХСС визначив принципи, якими не будуть поступатися

"Не буде ніяких розворотів від НАТО і розвороту від підтримки України", – сказав він.

Та додав, що ще одним з принципів є також тісна співпраця з ЄС.

Мерц підкреслив, що перемовини можна вести щодо питань земельної політики, але не цих ключових принципів.

Він додав, що якщо в альянсі Вагенкнехт не погодяться на принципи ХДС, то вона може формувати земельний уряд з ультраправою "АдН".

Я надіюсь, що ця Сара вчинить як і вова - наобіцяє лохам миру і вчителям підвищену зарплату, а потім скаже: я вам нічего нє должна. Як бачимо, вибори є лохотрон не тільки в нас.
показати весь коментар
28.10.2024 13:58 Відповісти
 
 