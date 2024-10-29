С завтрашнего дня в Киеве начнут подавать тепло в квартиры
В Киеве с 30 октября начинают отопительный сезон для жилого фонда.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Решение приняли из-за дальнейшего существенного похолодания.
"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября.
Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней", - отметил глава города.
коли випадає сніг, то гарно видно, як ми оплачуємо прогрів землі та вулиці.
я вже задовбався грітися на роботі
а дома відчувати себе мумією
Віталію, якщо ти не телепень, кому йдуть ці гроші?
))))))
Партия должна обеспечить нас теплом, а проклятый ЖЭК насилует нас ежесекундно!
А организоваться жильцам дома и поставить в подвале теплопукт и платить за гигакалории?
Наличие домового счётчика тепла означает, что если вам включили тепло 30 октября, то вы платите не за МЕСЯЦ октябрь, а за тепло, потреблённое за ДВА ДНЯ.
Поэтому я не люблю фокусы с включением тепла в конце октября и отключением вначале апреля, отключайте 31 марта, включайте 1 ноября, тогда поневоле меньше украдут, если за месяц насчитают почти двойную оплату, в глаза бросаться будет.