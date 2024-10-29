РУС
С завтрашнего дня в Киеве начнут подавать тепло в квартиры

30 жовтня у Києві стартує опалювальний сезон

В Киеве с 30 октября начинают отопительный сезон для жилого фонда.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение приняли из-за дальнейшего существенного похолодания.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября.

Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней", - отметил глава города.

+3
готуйте ваші дєнюжкі!
коли випадає сніг, то гарно видно, як ми оплачуємо прогрів землі та вулиці.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:28 Ответить
та невже
я вже задовбався грітися на роботі
а дома відчувати себе мумією
показать весь комментарий
29.10.2024 11:30 Ответить
не подавати, а продавати! ))
показать весь комментарий
29.10.2024 11:35 Ответить
Продавати тим, до кого пощастить дійти теплу. А подавати будуть у фонтани після поривів на різноманітних ділянках трухлявої тепломагістралі Києва.)
показать весь комментарий
29.10.2024 11:45 Ответить
Ну і якого біса ви так поспішаєте, грошенят киян захотілося? Вмикайте опалення з листопада, але ж ні, включать 30 чи 31 жовтня, а платіжка за опалення прийде з сумою за цілий місяць, як завжди робите
показать весь комментарий
29.10.2024 11:45 Ответить
просто зебіли
показать весь комментарий
29.10.2024 11:49 Ответить
Кличко телепень, але він непрофесійний керівник міста, тому завжди робить так, як його напоумлять радники, цього разу вчергове послухав когось з комунального лоббі, але навіть телепень давно б зрозумів, що якщо йому постійно радять включити опалення в останній день жовтня, а виключити в перший день квітня, щоб здирати з киян гроші за два місяці, і за жовтень, і за квітень, коли немає опалення, то хтось має з цього користь.
Віталію, якщо ти не телепень, кому йдуть ці гроші?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:06 Ответить
"якщо"
))))))
показать весь комментарий
29.10.2024 14:48 Ответить
безумовно радять, є ціла зграя радників, у Кличка майже півсотні офіційних радників і помічників на зарплаті, шукайте, хто з них радить шодо чого, сьогодні щодо комуналки, може ваша скибка це жарт, але я досяг віку, коли мені нецікаві нтеренет-ієрогліфи молоді
показать весь комментарий
29.10.2024 15:51 Ответить
Как задолбали эти ноющие совки!
Партия должна обеспечить нас теплом, а проклятый ЖЭК насилует нас ежесекундно!
А организоваться жильцам дома и поставить в подвале теплопукт и платить за гигакалории?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:24 Ответить
Я то как раз против, чтобы меня "партия" обеспечивала теплом, и готов потерпеть и без него, несмотря на простуду, а ты обрушился на меня за то, что я критикую преждевременную подачу тепла, в конце концов тем кто на фронте холоднее и хуже, у тебя с логикой в голове порядок антифаш?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:48 Ответить
Ну всё вам нужно разжёвывать до последней точки....
Наличие домового счётчика тепла означает, что если вам включили тепло 30 октября, то вы платите не за МЕСЯЦ октябрь, а за тепло, потреблённое за ДВА ДНЯ.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:01 Ответить
Нет, то что вы написали, это позитивная теория, а не реальная практика. На самом деле дадут тепло на два дня, а платежка придет за 20, а когда люди возмущаются, им говорят, "это вам балансовые остатки ваших долгов за тепло с весны в платежки включили, а сейчас вы сразу оплачиваете их", на самом деле весной все было уплачено, еще и с лихвой, жэки себя не обижают. Чтобы проконтролировать их, это надо бы сверять, сколько было на домовом счетчике на 1 апреля, чтобы сверить платежки за март, ну кто пойдет где-то добиваться, чтобы открыли подвал, потом зафиксировать, когда уже отопление отключили 2 или 3 апреля, какая разница образовалась, сверить с платежками, а потом все эти операции проделать еще осенью, и все это тепло надо еще на метраж каждой квартиры в доме рассчитать, и т. д. Ну кто этим будет заниматься, золотое дно для жулья. Я знаю это наверняка, знаю засвидетельствованную историю, как один жэковский начальничек поучал своих подчиненных (это лет 15 назад было, но уверен схема работает и сейчас, я по своим платежкам вижу), как получать эти дополнительные деньги - "Выпишите большие счета в те дома, где аккуратно платят по счетам", он знал, что никто не проверит и не пойдет судиться.
Поэтому я не люблю фокусы с включением тепла в конце октября и отключением вначале апреля, отключайте 31 марта, включайте 1 ноября, тогда поневоле меньше украдут, если за месяц насчитают почти двойную оплату, в глаза бросаться будет.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:30 Ответить
Друг мой, для избежания этой фигни стоит в доме организовать ОСББ, у нас в доме всё давно подсчитано, и ключи у кого надо. Лампочки, млять, сгоревшие в коридорах сами собой заменяются! Настоятельно рекомендую.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:02 Ответить
Блин, у меня отопление с конца сентября доступно, хотя тепло. И возможность пользования не зависит от температуры за окном.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:59 Ответить
 
 