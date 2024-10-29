С завтрашнего дня в Киеве начнут подавать тепло в квартиры

В Киеве с 30 октября начинают отопительный сезон для жилого фонда.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение приняли из-за дальнейшего существенного похолодания.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября.



Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней", - отметил глава города.

