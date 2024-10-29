Відзавтра у Києві почнуть подавати тепло у квартири

У Києві із 30 жовтня розпочинають опалювальний сезон для житлового фонду.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили через подальше суттєве похолодання.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня.



Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів", - зазначив очільник міста.

