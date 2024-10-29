УКР
Відзавтра у Києві почнуть подавати тепло у квартири

30 жовтня у Києві стартує опалювальний сезон

У Києві із 30 жовтня розпочинають опалювальний сезон для житлового фонду.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили через подальше суттєве похолодання.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня.

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів", - зазначив очільник міста.

Київ (20187) опалювальний сезон (1781)
+3
Ну і якого біса ви так поспішаєте, грошенят киян захотілося? Вмикайте опалення з листопада, але ж ні, включать 30 чи 31 жовтня, а платіжка за опалення прийде з сумою за цілий місяць, як завжди робите
29.10.2024 11:45 Відповісти
+2
та невже
я вже задовбався грітися на роботі
а дома відчувати себе мумією
29.10.2024 11:30 Відповісти
+1
готуйте ваші дєнюжкі!
коли випадає сніг, то гарно видно, як ми оплачуємо прогрів землі та вулиці.
29.10.2024 11:28 Відповісти
Как задолбали эти ноющие совки!
Партия должна обеспечить нас теплом, а проклятый ЖЭК насилует нас ежесекундно!
А организоваться жильцам дома и поставить в подвале теплопукт и платить за гигакалории?
показати весь коментар
29.10.2024 18:24 Відповісти
Я то как раз против, чтобы меня "партия" обеспечивала теплом, и готов потерпеть и без него, несмотря на простуду, а ты обрушился на меня за то, что я критикую преждевременную подачу тепла, в конце концов тем кто на фронте холоднее и хуже, у тебя с логикой в голове порядок антифаш?
показати весь коментар
29.10.2024 18:48 Відповісти
Ну всё вам нужно разжёвывать до последней точки....
Наличие домового счётчика тепла означает, что если вам включили тепло 30 октября, то вы платите не за МЕСЯЦ октябрь, а за тепло, потреблённое за ДВА ДНЯ.
показати весь коментар
30.10.2024 10:01 Відповісти
Нет, то что вы написали, это позитивная теория, а не реальная практика. На самом деле дадут тепло на два дня, а платежка придет за 20, а когда люди возмущаются, им говорят, "это вам балансовые остатки ваших долгов за тепло с весны в платежки включили, а сейчас вы сразу оплачиваете их", на самом деле весной все было уплачено, еще и с лихвой, жэки себя не обижают. Чтобы проконтролировать их, это надо бы сверять, сколько было на домовом счетчике на 1 апреля, чтобы сверить платежки за март, ну кто пойдет где-то добиваться, чтобы открыли подвал, потом зафиксировать, когда уже отопление отключили 2 или 3 апреля, какая разница образовалась, сверить с платежками, а потом все эти операции проделать еще осенью, и все это тепло надо еще на метраж каждой квартиры в доме рассчитать, и т. д. Ну кто этим будет заниматься, золотое дно для жулья. Я знаю это наверняка, знаю засвидетельствованную историю, как один жэковский начальничек поучал своих подчиненных (это лет 15 назад было, но уверен схема работает и сейчас, я по своим платежкам вижу), как получать эти дополнительные деньги - "Выпишите большие счета в те дома, где аккуратно платят по счетам", он знал, что никто не проверит и не пойдет судиться.
Поэтому я не люблю фокусы с включением тепла в конце октября и отключением вначале апреля, отключайте 31 марта, включайте 1 ноября, тогда поневоле меньше украдут, если за месяц насчитают почти двойную оплату, в глаза бросаться будет.
показати весь коментар
30.10.2024 12:30 Відповісти
Друг мой, для избежания этой фигни стоит в доме организовать ОСББ, у нас в доме всё давно подсчитано, и ключи у кого надо. Лампочки, млять, сгоревшие в коридорах сами собой заменяются! Настоятельно рекомендую.
показати весь коментар
30.10.2024 15:02 Відповісти
Блин, у меня отопление с конца сентября доступно, хотя тепло. И возможность пользования не зависит от температуры за окном.
показати весь коментар
