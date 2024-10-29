Відзавтра у Києві почнуть подавати тепло у квартири
У Києві із 30 жовтня розпочинають опалювальний сезон для житлового фонду.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалили через подальше суттєве похолодання.
"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня.
Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів", - зазначив очільник міста.
коли випадає сніг, то гарно видно, як ми оплачуємо прогрів землі та вулиці.
я вже задовбався грітися на роботі
а дома відчувати себе мумією
Віталію, якщо ти не телепень, кому йдуть ці гроші?
))))))
Партия должна обеспечить нас теплом, а проклятый ЖЭК насилует нас ежесекундно!
А организоваться жильцам дома и поставить в подвале теплопукт и платить за гигакалории?
Наличие домового счётчика тепла означает, что если вам включили тепло 30 октября, то вы платите не за МЕСЯЦ октябрь, а за тепло, потреблённое за ДВА ДНЯ.
Поэтому я не люблю фокусы с включением тепла в конце октября и отключением вначале апреля, отключайте 31 марта, включайте 1 ноября, тогда поневоле меньше украдут, если за месяц насчитают почти двойную оплату, в глаза бросаться будет.