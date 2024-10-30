РУС
"Дія" среди лучших изобретений мира по версии TIME

Дія

Приложение "Дія" попало в список лучших изобретений 2024 года в категории "Приложения и программное обеспечение" по версии журнала Time.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что приложение получило награду за "Брак онлайн", первый в мире полностью цифровой процесс бракосочетания.

"Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге - наша украинская "Дія". Благодарен команде, которая работает 24/7, чтобы достигать таких результатов, и, конечно, пользователям. Вы - драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете "Дію" иностранцам. Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше", - добавил Федоров.

 

Федоров Михаил (528) Дія (436)
Топ комментарии
+14
Ну на кого рассчитан этот бред? Нам как-то Федоров рассказывал что страны в очередь стоят закупить эту дырявую поделку. А в реальности она в Европе не соответствует даже элементарным нормам защиты персональных данных.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:46 Ответить
+13
Это уже цифровой концлагерь?
Или кто-то денег на статью дал?
показать весь комментарий
30.10.2024 19:38 Ответить
+11
Буратіна теж найкращий президент! Проте виключно для довбойобів!
показать весь комментарий
30.10.2024 19:55 Ответить
Это уже цифровой концлагерь?
Или кто-то денег на статью дал?
показать весь комментарий
30.10.2024 19:38 Ответить
Платники податків скинулися.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:44 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 19:47 Ответить
Прокинувся ? На Заході аналога Дії може і немає, але цифровий констабір крутіший ніж у нас.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:14 Ответить
Для зєрмаків єлей на душу, буде аргкмент, щоб вибори протягнути через дію.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:40 Ответить
Мабуть Єрмак чи його кремлівські хазяї провертіли дірку у тому журналі "Тайм".
То в них Єрмак найвпливовіший.
То "Дія" - найкращий винахід...

Не тільки в Україні, виходить, бабло фортеці бере...
показать весь комментарий
30.10.2024 19:42 Ответить
Це така дебільна (шутка??)
показать весь комментарий
30.10.2024 19:42 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 20:43 Ответить
Ось тільки в себе вони не хочуть впроваджувати оту ''штуку'' яку контролюють кацапи
показать весь комментарий
30.10.2024 19:42 Ответить
Скільки та публікація коштувала, він сказати не хоче?
показать весь комментарий
30.10.2024 19:43 Ответить
Якщо це дійсно наша джинса у Тайм, то з певної точки зору, пишатися тре.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:16 Ответить
Ну на кого рассчитан этот бред? Нам как-то Федоров рассказывал что страны в очередь стоят закупить эту дырявую поделку. А в реальности она в Европе не соответствует даже элементарным нормам защиты персональных данных.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:46 Ответить
А наші реєстри відповідають вимогам ?
показать весь комментарий
30.10.2024 20:27 Ответить
Мы не пытаемся никому впарить наши реестры. По крайней мере официально.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:10 Ответить
Дія не взламує реєстри, вона звертається до них від імені абонента. Якось так.

Порівняйте захід у інт.-банкінг - з телефона можна зайти.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:34 Ответить
Усі стартапи світу робляться за власні та кредитні кошти, ризик на своїх плечах. І лише оцифрувавши сервіси за держбюджет дєятєль Фьолоров, який до цього відзначався на аферах, разом зі своїми кацапсткими айтішиками, звітує про успіх, абсолютно і гривнею не ризикувавши. І взагалі, де конкуренція? Чому лише Дія? Що самі розумні ці зелені скоти?

https://legalinform.org/news/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova/
показать весь комментарий
30.10.2024 19:47 Ответить
А чим це та дія цінна? Чи не тим, що основні блоки (чи як там воно називається?) знаходяться в рашці?
показать весь комментарий
30.10.2024 19:48 Ответить
воно зроблено на основі їх держпослуг

до речі все що там з'являється переносять в дію
хоча багато чого ще немає
показать весь комментарий
30.10.2024 20:18 Ответить
Навіть якщо, то за 5-6 років перекодувати можна так, що перші автори не пізнають.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:29 Ответить
справа не в цьому
справа в послугах які туди можна запхати, це ідеї

ну а реалізація вже справа п'ята.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:36 Ответить
Незрозуміло. Найбільше суперечок навколо забезпечення безпеки у Дії !!

Якщо безпека працює норм., най туди запихують, що хочуть. Прийде інша влада, побачимо, чи відмовиться від Дії.

До речі, була інфа, що Федоров хоче з Дії меседжер зробити. Супер ! Навіть якщо його (їх) звільнять, він (вони) вийдуть з плюсами.
показать весь комментарий
31.10.2024 12:41 Ответить
Ну а тепер прикиньте.
В Европі часами приходять пропозиції купити 10.000+ адрес електронної пошти - мова йде про адреси приватних користувачів, ці адреси вичепили або фишінґом, або ше яким способом. Це незаконна, звичайно, пропозиція, але там, де є закони, завжди знайдуться ті, хто ті закони обійдуть. Купують адреси зазвичай, фірми, які вирішили рекламувати свій товар через пушінґову розсилку...
Ну а тепер Дія. Зручно, хто б казав... Але якшо є людішкі, які ламають захист Сентрал Бенк ов Торонто, то невже думається, шо неможливо зламати Дію? І потім роби шо хочеш... Можна кредитів набрати на всіх користувачів... Ну, теоретично - чом би ні?
показать весь комментарий
30.10.2024 19:49 Ответить
Ти диви! Живий хотьпаржом-щик
показать весь комментарий
30.10.2024 20:11 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 19:52 Ответить
Спасибо , поржал.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:52 Ответить
Теперь пойди овса поешь
показать весь комментарий
30.10.2024 20:33 Ответить
А це чиє ІПСО ?..
показать весь комментарий
30.10.2024 19:54 Ответить
Буратіна теж найкращий президент! Проте виключно для довбойобів!
показать весь комментарий
30.10.2024 19:55 Ответить
Ламана-переламана
показать весь комментарий
30.10.2024 19:55 Ответить
От, що означає спотворити інформацію, як це робить ''кавеенщик'' Фьодоров.
В реальності ''Дію'' визнали - лише за одним параметром - Шлюб.
От тільки забули згадати шахрайську сторону цього питання - електронний шлюб - найлегший спосіб оформлення фіктивного шлюбу.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:56 Ответить
Список всех "изобретений"

https://time.com/collection/best-inventions-2024/
показать весь комментарий
30.10.2024 19:56 Ответить
Я там дію не побачив...
показать весь комментарий
30.10.2024 20:15 Ответить
Там только этот сервис "Шлюб онлайн" или как оно там называется...

Apps & Software

Click Here for 'I Do'

Diia
показать весь комментарий
30.10.2024 20:21 Ответить
У одній з категорій, а саме "Застосунки та програмне забечпечення", переможцем стало українське рішення - "Шлюб онлайн" через Дію.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:42 Ответить
Не переймайтесь. Голосування в Дії проведуть.

Зараз тестять.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:59 Ответить
Та це локшина на вуха для українців. Мовляв ставте собі невідомо що, бо без цієї програми у майбутньому ми вам ніяких державних послуг не надамо.

Я проти заганяння всього в одну програму, до якої ще й росіяни доступ мають. Або можуть мати. Не можна класти всі яйця у один кошик.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:00 Ответить
Це -- тролинґ?
показать весь комментарий
30.10.2024 20:09 Ответить
Просто Рекламное объявление.
показать весь комментарий
31.10.2024 06:01 Ответить
Окрім Дії ще мільон дерев,дронів,міліони накрадених доларіві міліони боргу та багато іншого чого нема ні в кого окрім України.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:13 Ответить
З деревами все норм - у дельті Дніпра біля Каховки виросли.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:33 Ответить
Не тільки "мільйон", - є ще Гігават Зеленського. Звісно, така сама брехня.
показать весь комментарий
31.10.2024 07:45 Ответить
Туфта,сырая, взломанная переломанная.Ничем не подкреплённая,везде нужны бумаги с печатью.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:27 Ответить
Де, у Британії ??
показать весь комментарий
30.10.2024 20:32 Ответить
Щось не чутно про якісь массові злами з-за Дії.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:34 Ответить
Всього 10 мільонів скачувань,я три рази заходив,нічого там доброго не побачив.Брехня це все.
показать весь комментарий
30.10.2024 20:43 Ответить
тайм, ви дебіли?
візміть наших слуг на роботу
ну будь ласочка
показать весь комментарий
30.10.2024 21:00 Ответить
"візміть наших слуг на роботу"

Причому всіх.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:48 Ответить
заказна стаття за наші вкрадені гроші і на таке можливо замовити зелене шапіто на марші брехунці планети всій
показать весь комментарий
30.10.2024 21:16 Ответить
вони підуть.. і піде ця віртуальна "дія"...
показать весь комментарий
30.10.2024 21:21 Ответить
Ну тоді в 2025 році гівно на патичку стане найкращим винаходом.
показать весь комментарий
30.10.2024 21:34 Ответить
Про це https://t.me/zedigital/5013 повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров

Досвідос!!!
Це не джерело і це не новина.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:02 Ответить
Да все очень просто. Федоров и компания закупали дроны в два раза дороже, чем они стоят. Украли порядка 600 млн грн.
вот така ***** малята. А то дія , дія.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:07 Ответить
Цілком закономірний результат від афериста,який свого часу барижив чаями для схуднення. До того ж ціль новихліц незмінна:"Здєсь можна харашо прібарахліцца-внукам хватіт©"
показать весь комментарий
30.10.2024 22:39 Ответить
за такі вкрадені гроші статі можливо по всьому світу писати що вони най най найвеличніші нарциси крадії при владі
показать весь комментарий
30.10.2024 22:54 Ответить
їм і за менші нічого не було, коли вони ще не були при владі. І за більші нічого не буде, коли вони підуть з влади. Виборці пробачать і забудуть.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:34 Ответить
Федоров - придурок, який брався на роботу за одним-єдиним параметром - ненависть до Порошенка. Я зніс на хєра Дію щойно отримав довідку про несудимість за час проживання в Україні. На випадок якщо вона менше і знадобиться при оформленні американськогл громадянства. Гівно собаче ця Дія. Особливо ідентифікація за обличчям
показать весь комментарий
30.10.2024 22:49 Ответить
Застосунок "Дія" потрапив у список найкращих винаходів 2024 року в категорії Застосунки та програмне забезпечення за версією журналу Time.Про це https://t.me/zedigital/5013 повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров Джерело:

Федоров гарний ФСБшний щур
показать весь комментарий
31.10.2024 01:36 Ответить
Тільки дебіли будуть критикувати Дію, дійсно одна з самих корисних речей в Україні. Причому коменти пишуть люди, які взагалі нічого корисного в житті для світу не зробили
показать весь комментарий
31.10.2024 08:47 Ответить
 
 