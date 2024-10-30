"Дія" среди лучших изобретений мира по версии TIME

Приложение "Дія" попало в список лучших изобретений 2024 года в категории "Приложения и программное обеспечение" по версии журнала Time.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что приложение получило награду за "Брак онлайн", первый в мире полностью цифровой процесс бракосочетания.

"Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге - наша украинская "Дія". Благодарен команде, которая работает 24/7, чтобы достигать таких результатов, и, конечно, пользователям. Вы - драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете "Дію" иностранцам. Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше", - добавил Федоров.

