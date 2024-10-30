"Дія" серед найкращих винаходів світу за версією TIME
Застосунок "Дія" потрапив у список найкращих винаходів 2024 року в категорії Застосунки та програмне забезпечення за версією журналу Time.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що застосунок отримав нагороду за Шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження.
"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія. Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще", - додав Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или кто-то денег на статью дал?
То в них Єрмак найвпливовіший.
То "Дія" - найкращий винахід...
Не тільки в Україні, виходить, бабло фортеці бере...
Порівняйте захід у інт.-банкінг - з телефона можна зайти.
https://legalinform.org/news/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova/
до речі все що там з'являється переносять в дію
хоча багато чого ще немає
справа в послугах які туди можна запхати, це ідеї
ну а реалізація вже справа п'ята.
Якщо безпека працює норм., най туди запихують, що хочуть. Прийде інша влада, побачимо, чи відмовиться від Дії.
До речі, була інфа, що Федоров хоче з Дії меседжер зробити. Супер ! Навіть якщо його (їх) звільнять, він (вони) вийдуть з плюсами.
В Европі часами приходять пропозиції купити 10.000+ адрес електронної пошти - мова йде про адреси приватних користувачів, ці адреси вичепили або фишінґом, або ше яким способом. Це незаконна, звичайно, пропозиція, але там, де є закони, завжди знайдуться ті, хто ті закони обійдуть. Купують адреси зазвичай, фірми, які вирішили рекламувати свій товар через пушінґову розсилку...
Ну а тепер Дія. Зручно, хто б казав... Але якшо є людішкі, які ламають захист Сентрал Бенк ов Торонто, то невже думається, шо неможливо зламати Дію? І потім роби шо хочеш... Можна кредитів набрати на всіх користувачів... Ну, теоретично - чом би ні?
В реальності ''Дію'' визнали - лише за одним параметром - Шлюб.
От тільки забули згадати шахрайську сторону цього питання - електронний шлюб - найлегший спосіб оформлення фіктивного шлюбу.
https://time.com/collection/best-inventions-2024/
Apps & Software
Click Here for 'I Do'
Diia
Зараз тестять.
Я проти заганяння всього в одну програму, до якої ще й росіяни доступ мають. Або можуть мати. Не можна класти всі яйця у один кошик.
візміть наших слуг на роботу
ну будь ласочка
Причому всіх.
Досвідос!!!
Це не джерело і це не новина.
вот така ***** малята. А то дія , дія.
Федоров гарний ФСБшний щур