4 378 60

"Дія" серед найкращих винаходів світу за версією TIME

Дія

Застосунок "Дія" потрапив у список найкращих винаходів 2024 року в категорії Застосунки та програмне забезпечення  за версією журналу Time.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що застосунок отримав нагороду за Шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження.

"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія. Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще", - додав Федоров.

Федоров Михайло (935) Дія (1197)
+14
Ну на кого рассчитан этот бред? Нам как-то Федоров рассказывал что страны в очередь стоят закупить эту дырявую поделку. А в реальности она в Европе не соответствует даже элементарным нормам защиты персональных данных.
показати весь коментар
30.10.2024 19:46 Відповісти
+13
Это уже цифровой концлагерь?
Или кто-то денег на статью дал?
показати весь коментар
30.10.2024 19:38 Відповісти
+11
Буратіна теж найкращий президент! Проте виключно для довбойобів!
показати весь коментар
30.10.2024 19:55 Відповісти
Это уже цифровой концлагерь?
Или кто-то денег на статью дал?
показати весь коментар
30.10.2024 19:38 Відповісти
Платники податків скинулися.
показати весь коментар
30.10.2024 19:44 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 19:47 Відповісти
Прокинувся ? На Заході аналога Дії може і немає, але цифровий констабір крутіший ніж у нас.
показати весь коментар
30.10.2024 20:14 Відповісти
Для зєрмаків єлей на душу, буде аргкмент, щоб вибори протягнути через дію.
показати весь коментар
30.10.2024 19:40 Відповісти
Мабуть Єрмак чи його кремлівські хазяї провертіли дірку у тому журналі "Тайм".
То в них Єрмак найвпливовіший.
То "Дія" - найкращий винахід...

Не тільки в Україні, виходить, бабло фортеці бере...
показати весь коментар
30.10.2024 19:42 Відповісти
Це така дебільна (шутка??)
показати весь коментар
30.10.2024 19:42 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 20:43 Відповісти
Ось тільки в себе вони не хочуть впроваджувати оту ''штуку'' яку контролюють кацапи
показати весь коментар
30.10.2024 19:42 Відповісти
Скільки та публікація коштувала, він сказати не хоче?
показати весь коментар
30.10.2024 19:43 Відповісти
Якщо це дійсно наша джинса у Тайм, то з певної точки зору, пишатися тре.
показати весь коментар
30.10.2024 20:16 Відповісти
Ну на кого рассчитан этот бред? Нам как-то Федоров рассказывал что страны в очередь стоят закупить эту дырявую поделку. А в реальности она в Европе не соответствует даже элементарным нормам защиты персональных данных.
показати весь коментар
30.10.2024 19:46 Відповісти
А наші реєстри відповідають вимогам ?
показати весь коментар
30.10.2024 20:27 Відповісти
Мы не пытаемся никому впарить наши реестры. По крайней мере официально.
показати весь коментар
30.10.2024 22:10 Відповісти
Дія не взламує реєстри, вона звертається до них від імені абонента. Якось так.

Порівняйте захід у інт.-банкінг - з телефона можна зайти.
показати весь коментар
31.10.2024 12:34 Відповісти
Усі стартапи світу робляться за власні та кредитні кошти, ризик на своїх плечах. І лише оцифрувавши сервіси за держбюджет дєятєль Фьолоров, який до цього відзначався на аферах, разом зі своїми кацапсткими айтішиками, звітує про успіх, абсолютно і гривнею не ризикувавши. І взагалі, де конкуренція? Чому лише Дія? Що самі розумні ці зелені скоти?

https://legalinform.org/news/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova/
показати весь коментар
30.10.2024 19:47 Відповісти
А чим це та дія цінна? Чи не тим, що основні блоки (чи як там воно називається?) знаходяться в рашці?
показати весь коментар
30.10.2024 19:48 Відповісти
воно зроблено на основі їх держпослуг

до речі все що там з'являється переносять в дію
хоча багато чого ще немає
показати весь коментар
30.10.2024 20:18 Відповісти
Навіть якщо, то за 5-6 років перекодувати можна так, що перші автори не пізнають.
показати весь коментар
30.10.2024 20:29 Відповісти
справа не в цьому
справа в послугах які туди можна запхати, це ідеї

ну а реалізація вже справа п'ята.
показати весь коментар
30.10.2024 20:36 Відповісти
Незрозуміло. Найбільше суперечок навколо забезпечення безпеки у Дії !!

Якщо безпека працює норм., най туди запихують, що хочуть. Прийде інша влада, побачимо, чи відмовиться від Дії.

До речі, була інфа, що Федоров хоче з Дії меседжер зробити. Супер ! Навіть якщо його (їх) звільнять, він (вони) вийдуть з плюсами.
показати весь коментар
31.10.2024 12:41 Відповісти
Ну а тепер прикиньте.
В Европі часами приходять пропозиції купити 10.000+ адрес електронної пошти - мова йде про адреси приватних користувачів, ці адреси вичепили або фишінґом, або ше яким способом. Це незаконна, звичайно, пропозиція, але там, де є закони, завжди знайдуться ті, хто ті закони обійдуть. Купують адреси зазвичай, фірми, які вирішили рекламувати свій товар через пушінґову розсилку...
Ну а тепер Дія. Зручно, хто б казав... Але якшо є людішкі, які ламають захист Сентрал Бенк ов Торонто, то невже думається, шо неможливо зламати Дію? І потім роби шо хочеш... Можна кредитів набрати на всіх користувачів... Ну, теоретично - чом би ні?
показати весь коментар
30.10.2024 19:49 Відповісти
Ти диви! Живий хотьпаржом-щик
показати весь коментар
30.10.2024 20:11 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 19:52 Відповісти
Спасибо , поржал.
показати весь коментар
30.10.2024 19:52 Відповісти
Теперь пойди овса поешь
показати весь коментар
30.10.2024 20:33 Відповісти
А це чиє ІПСО ?..
показати весь коментар
30.10.2024 19:54 Відповісти
Буратіна теж найкращий президент! Проте виключно для довбойобів!
показати весь коментар
30.10.2024 19:55 Відповісти
Ламана-переламана
показати весь коментар
30.10.2024 19:55 Відповісти
От, що означає спотворити інформацію, як це робить ''кавеенщик'' Фьодоров.
В реальності ''Дію'' визнали - лише за одним параметром - Шлюб.
От тільки забули згадати шахрайську сторону цього питання - електронний шлюб - найлегший спосіб оформлення фіктивного шлюбу.
показати весь коментар
30.10.2024 19:56 Відповісти
Список всех "изобретений"

https://time.com/collection/best-inventions-2024/
показати весь коментар
30.10.2024 19:56 Відповісти
Я там дію не побачив...
показати весь коментар
30.10.2024 20:15 Відповісти
Там только этот сервис "Шлюб онлайн" или как оно там называется...

Apps & Software

Click Here for 'I Do'

Diia
показати весь коментар
30.10.2024 20:21 Відповісти
У одній з категорій, а саме "Застосунки та програмне забечпечення", переможцем стало українське рішення - "Шлюб онлайн" через Дію.
показати весь коментар
30.10.2024 21:42 Відповісти
Не переймайтесь. Голосування в Дії проведуть.

Зараз тестять.
показати весь коментар
30.10.2024 19:59 Відповісти
Та це локшина на вуха для українців. Мовляв ставте собі невідомо що, бо без цієї програми у майбутньому ми вам ніяких державних послуг не надамо.

Я проти заганяння всього в одну програму, до якої ще й росіяни доступ мають. Або можуть мати. Не можна класти всі яйця у один кошик.
показати весь коментар
30.10.2024 20:00 Відповісти
Це -- тролинґ?
показати весь коментар
30.10.2024 20:09 Відповісти
Просто Рекламное объявление.
показати весь коментар
31.10.2024 06:01 Відповісти
Окрім Дії ще мільон дерев,дронів,міліони накрадених доларіві міліони боргу та багато іншого чого нема ні в кого окрім України.
показати весь коментар
30.10.2024 20:13 Відповісти
З деревами все норм - у дельті Дніпра біля Каховки виросли.
показати весь коментар
30.10.2024 20:33 Відповісти
Не тільки "мільйон", - є ще Гігават Зеленського. Звісно, така сама брехня.
показати весь коментар
31.10.2024 07:45 Відповісти
Туфта,сырая, взломанная переломанная.Ничем не подкреплённая,везде нужны бумаги с печатью.
показати весь коментар
30.10.2024 20:27 Відповісти
Де, у Британії ??
показати весь коментар
30.10.2024 20:32 Відповісти
Щось не чутно про якісь массові злами з-за Дії.
показати весь коментар
30.10.2024 20:34 Відповісти
Всього 10 мільонів скачувань,я три рази заходив,нічого там доброго не побачив.Брехня це все.
показати весь коментар
30.10.2024 20:43 Відповісти
тайм, ви дебіли?
візміть наших слуг на роботу
ну будь ласочка
показати весь коментар
30.10.2024 21:00 Відповісти
"візміть наших слуг на роботу"

Причому всіх.
показати весь коментар
30.10.2024 21:48 Відповісти
заказна стаття за наші вкрадені гроші і на таке можливо замовити зелене шапіто на марші брехунці планети всій
показати весь коментар
30.10.2024 21:16 Відповісти
вони підуть.. і піде ця віртуальна "дія"...
показати весь коментар
30.10.2024 21:21 Відповісти
Ну тоді в 2025 році гівно на патичку стане найкращим винаходом.
показати весь коментар
30.10.2024 21:34 Відповісти
Про це https://t.me/zedigital/5013 повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров

Досвідос!!!
Це не джерело і це не новина.
показати весь коментар
30.10.2024 22:02 Відповісти
Да все очень просто. Федоров и компания закупали дроны в два раза дороже, чем они стоят. Украли порядка 600 млн грн.
вот така ***** малята. А то дія , дія.
показати весь коментар
30.10.2024 22:07 Відповісти
Цілком закономірний результат від афериста,який свого часу барижив чаями для схуднення. До того ж ціль новихліц незмінна:"Здєсь можна харашо прібарахліцца-внукам хватіт©"
показати весь коментар
30.10.2024 22:39 Відповісти
за такі вкрадені гроші статі можливо по всьому світу писати що вони най най найвеличніші нарциси крадії при владі
показати весь коментар
30.10.2024 22:54 Відповісти
їм і за менші нічого не було, коли вони ще не були при владі. І за більші нічого не буде, коли вони підуть з влади. Виборці пробачать і забудуть.
показати весь коментар
30.10.2024 23:34 Відповісти
Федоров - придурок, який брався на роботу за одним-єдиним параметром - ненависть до Порошенка. Я зніс на хєра Дію щойно отримав довідку про несудимість за час проживання в Україні. На випадок якщо вона менше і знадобиться при оформленні американськогл громадянства. Гівно собаче ця Дія. Особливо ідентифікація за обличчям
показати весь коментар
30.10.2024 22:49 Відповісти
Застосунок "Дія" потрапив у список найкращих винаходів 2024 року в категорії Застосунки та програмне забезпечення за версією журналу Time.Про це https://t.me/zedigital/5013 повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров Джерело:

Федоров гарний ФСБшний щур
показати весь коментар
31.10.2024 01:36 Відповісти
Тільки дебіли будуть критикувати Дію, дійсно одна з самих корисних речей в Україні. Причому коменти пишуть люди, які взагалі нічого корисного в житті для світу не зробили
показати весь коментар
31.10.2024 08:47 Відповісти
 
 