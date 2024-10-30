"Дія" серед найкращих винаходів світу за версією TIME

Застосунок "Дія" потрапив у список найкращих винаходів 2024 року в категорії Застосунки та програмне забезпечення за версією журналу Time.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що застосунок отримав нагороду за Шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження.

"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія. Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще", - додав Федоров.

Читайте: Кількість користувачів додатку "Дія" перевищила 21 мільйон