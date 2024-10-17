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В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов, - Минцифры

У Дії впровадили рекрутинг до Армії дронів

В мобильном приложении "Дія" ввели рекрутинг в Армию дронов. Приобщиться к подразделениям БпЛА можно без посещения ТЦК, а подать заявку возможно в несколько кликов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после подачи заявления человек попадет именно в то подразделение, которое выбрал.

По его словам, не будет "распределения" и мобилизации через ТЦК. А на базовую военную подготовку люди будут идти с уже подписанным контрактом.

У

"Пригодность к службе также подтверждается самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно", - пояснил глава Минцифры.

Читайте: В "Дії" запустят экспериментальный проект по рекрутингу в ВСУ

Как работает вступление в Армию дронов?

В приложении "Дія" нужно по фильтрам выбрать желаемые бригаду или подразделение, можно отправить одно или несколько заявлений.

Также там можно выбрать направление, связанное с дронами, - от оператора любого дрона до инженера. Тогда рекрутер приглашает на собеседование, а подразделение подписывает контракт.

Мотивированные бойцы должны стать основой войска, в рамках Армии дронов мы сформировали и укомплектовали сотни ударных рот, обучили десятки тысяч операторов, которые работают по новой доктрине и еженедельно поражают сотни единиц вражеской техники. Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны уже начали сертифицировать частные школы операторов БпЛА, а рекрутинг в Дії - логичный следующий шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в этой войне", - добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 5 тыс. человек, обратившихся в центры рекрутинга, уже стали кандидатами в ряды Сил обороны

Автор: 

Федоров Михаил (509) Минцифры (317) Дія (426) Армия дронов (43) рекрутинг (138)


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Топ комментарии
+7
Та ні. Виявиться що треба ВЛК пройти в ТЦК перед цим. А там виявиться що ти ідеш зовсім в інший підрозділ і ніхто тебе не питає взагалі де ти там заявку подав. Точно так само як зараз відбувається з відношеннями до підрозділів де на тебе заявку подають.
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17.10.2024 13:35
+3
Рекрутуєшся дронщиком, а на полігоні чи вже на бойових позиціях виявляється, що ти штурмова піхота.
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17.10.2024 13:30
+3
А тебе в ній (піхоті) все влаштовує, в багнюці по 4 доби сидиш чи ти тільки стріми на КСП бата дивишся?
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17.10.2024 13:56
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Рекрутуєшся дронщиком, а на полігоні чи вже на бойових позиціях виявляється, що ти штурмова піхота.
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17.10.2024 13:30 Ответить
Та ні. Виявиться що треба ВЛК пройти в ТЦК перед цим. А там виявиться що ти ідеш зовсім в інший підрозділ і ніхто тебе не питає взагалі де ти там заявку подав. Точно так само як зараз відбувається з відношеннями до підрозділів де на тебе заявку подають.
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17.10.2024 13:35 Ответить
може виявитися, чи це ваша здогадка?
В рекрутинговому агенстві кажуть, що якщо вас відбирають на контракт хоч поваром - ви і будете поваром. Зараз вже нема випадків, щоб вкрали, система налагоджуцється.
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17.10.2024 14:11 Ответить
Це не моя здогадка. Це те, про що волають командири підрозділів, які дають запит на людину, запивняють що все буде ок, а людину потім в наглу запихають куди завгодно тільки не в цей підрозділ. Доходить до того, що командири відмовляються вже рекрутувати людей напряму. Мій знайомий мені так само сказав. Заявку тобі дамо, але гарантувати нічого не можемо взагалі. Бо все залежить від тридварасів у ТЦК.
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17.10.2024 14:13 Ответить
Ще раз для недоганяючих: запит командира нічого не вирішує. Вирішує пілписанийц вами КОНТРАКТ З ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ.
Так зрозуміло?
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17.10.2024 14:18 Ответить
Оця вся система на скільки себе дескридитувала що я не вірю нікому і нічому. Тим більше якимось чувакам в коментах на цензорі. Якщо все і так, то пізно всралися. І контракт це мінімум 3 роки якщо не помиляюсь.
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17.10.2024 14:24 Ответить
Не вірте, ваша справа. Так, нажаль контракт 3 роки. Було б 2 - бажаючих бало б набагато більше
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17.10.2024 14:26 Ответить
Які два роки? Які три? ПОЖИТТЄВО!!! У нас у всіх контракти давно позакінчувались. Але вони як і чмобіуки сидять до кінця своїх днів. Ой, до кінця воєнного стану. Впрочєм какаяразніца! (С)

ЗІ я якщо ви думаєте що війна через рік-два-три скінчиться... не думайте ))) Зкривайте всі свої справи, прощайтесь з друзями і рідними назавжди, бо ви їх тепер зможете побачити два рази на рік. І то тільки якщо зірки зійдуться. І це - НАЗАВЖДИ!
ДЯКУЄМО, ВИ ЗРОБИЛИ НАС РАЗОМ !
Гнєзділов передає вам всім привіт.
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17.10.2024 14:54 Ответить
Навіть в армії вчать: якщо критикуєш - пропонуй свої варіанти, але реальні, а не космічні
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17.10.2024 15:39 Ответить
Варіанти були у 2019му. Зараз хаваєм лайно па пріколу.
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17.10.2024 22:05 Ответить
Що тебе не влаштовує в штурмовій піхоті, вася?
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17.10.2024 13:37 Ответить
А тебе в ній (піхоті) все влаштовує, в багнюці по 4 доби сидиш чи ти тільки стріми на КСП бата дивишся?
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17.10.2024 13:56 Ответить
4 доби не завжди. Інколи 5 і 7. Коли бандербанки здохли, рації здохли, вода закінчилася, набої майже теж.
===
Друже, в мене додаток 6 на трьох сторінках 8-м кеглем. В дві сторінки вже не вміщувалося.
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17.10.2024 15:59 Ответить
На КСП або на ТПУ попадешь дивуєшся як деякі "воюють", піцці, роли, курочки в клярі, дівчат біля себе гарних пристроїли, до дому можуть поїхати на пару-трійку діб, проблеми в них шкурні, от і думаєш що війна не у всіх одна і та сама, тому мене багато чого не влаштовує в штурмовій піхоті, після побаченого думки в голові крутяться а чи не зробити мені самостійно демобілізацію до дому як мої "колеги" в період з 2022 року, бо я з січня 2015-го в піхоті на ЛБЗ і дещо в цьому клятому війську мене вже заїб...о.
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17.10.2024 16:43 Ответить
1. Щодо СЗЧ, друже, я тут тобі не порадник. Все знаю, все прекрасно розумію. Можу лише сказати одне банальне "Тримайся!" Але ж воно, *****, банальне.
2. З КСП чи ТПУ ще більш-менш нормально. Там у нас в основному бойові, що стерлися. Я теж перед звільненням пару місяців в Лимані посидів на КСП.
А от штабні - це пісня. Штабні - то феєрично. Не вони для війни, а війна для них.
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17.10.2024 16:57 Ответить
Иногда так случается, что некоторые подразделения расфигачивают. Для их пополнения берут всех подряд, несмотря на отношение, военную специальность или пригодность. Все по приказу естественно. У нас так сперли одного чувака. Попал в дшб.
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17.10.2024 13:57 Ответить
не плутай мобілізованих, та на контракті
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17.10.2024 14:06 Ответить
Ну, тобто ***** що людина коли погоджувалася йти в армію на щось розраховували. І ті хто погодився її взяти очевидно знали що у нього є певні знання та вміння (і розраховували на них).
А ТЦК каже - нам ***** що ти нев'******* інженер, знаєшся на електроніці і вибухівці і можеш літати на ФПВ з заплющеними очима. Нам треба, і тому твоє місце - в піхоті.

Тому у нас така кончена армія. Бо тут спеціалісти нахер нікому не потрібні. Потрібне лише мясо. Завжди і в великих кількостях.
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17.10.2024 14:46 Ответить
Ага. Скільки дивлюсь про рекрутинг - ніде не бачу слова "гарантуємо посаду".
І взагалі то нічого поганого в тому щоб не гарантувати, але в разі якщо людина не підходить її треба відправляти назад додому, а не в піхоту. Але це тільки в нормальній країні.
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17.10.2024 14:37 Ответить
О, це нормально.
Нюанс: бажано молоді до 45, якщо таке саме, як в рекрутингових центраї.
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17.10.2024 14:08 Ответить
Питання-превірка на вшивість.
Чи передбачене переведення діючих військовослужбовців?
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17.10.2024 14:38 Ответить
А в пехоту кого ?
Бусифицированных ?!
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17.10.2024 20:52 Ответить
 
 