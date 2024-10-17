В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов, - Минцифры
В мобильном приложении "Дія" ввели рекрутинг в Армию дронов. Приобщиться к подразделениям БпЛА можно без посещения ТЦК, а подать заявку возможно в несколько кликов.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что после подачи заявления человек попадет именно в то подразделение, которое выбрал.
По его словам, не будет "распределения" и мобилизации через ТЦК. А на базовую военную подготовку люди будут идти с уже подписанным контрактом.
"Пригодность к службе также подтверждается самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно", - пояснил глава Минцифры.
Как работает вступление в Армию дронов?
В приложении "Дія" нужно по фильтрам выбрать желаемые бригаду или подразделение, можно отправить одно или несколько заявлений.
Также там можно выбрать направление, связанное с дронами, - от оператора любого дрона до инженера. Тогда рекрутер приглашает на собеседование, а подразделение подписывает контракт.
Мотивированные бойцы должны стать основой войска, в рамках Армии дронов мы сформировали и укомплектовали сотни ударных рот, обучили десятки тысяч операторов, которые работают по новой доктрине и еженедельно поражают сотни единиц вражеской техники. Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны уже начали сертифицировать частные школы операторов БпЛА, а рекрутинг в Дії - логичный следующий шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в этой войне", - добавил Федоров.
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В рекрутинговому агенстві кажуть, що якщо вас відбирають на контракт хоч поваром - ви і будете поваром. Зараз вже нема випадків, щоб вкрали, система налагоджуцється.
Так зрозуміло?
ЗІ я якщо ви думаєте що війна через рік-два-три скінчиться... не думайте ))) Зкривайте всі свої справи, прощайтесь з друзями і рідними назавжди, бо ви їх тепер зможете побачити два рази на рік. І то тільки якщо зірки зійдуться. І це - НАЗАВЖДИ!
ДЯКУЄМО, ВИ ЗРОБИЛИ НАС РАЗОМ !
Гнєзділов передає вам всім привіт.
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Друже, в мене додаток 6 на трьох сторінках 8-м кеглем. В дві сторінки вже не вміщувалося.
2. З КСП чи ТПУ ще більш-менш нормально. Там у нас в основному бойові, що стерлися. Я теж перед звільненням пару місяців в Лимані посидів на КСП.
А от штабні - це пісня. Штабні - то феєрично. Не вони для війни, а війна для них.
А ТЦК каже - нам ***** що ти нев'******* інженер, знаєшся на електроніці і вибухівці і можеш літати на ФПВ з заплющеними очима. Нам треба, і тому твоє місце - в піхоті.
Тому у нас така кончена армія. Бо тут спеціалісти нахер нікому не потрібні. Потрібне лише мясо. Завжди і в великих кількостях.
І взагалі то нічого поганого в тому щоб не гарантувати, але в разі якщо людина не підходить її треба відправляти назад додому, а не в піхоту. Але це тільки в нормальній країні.
Нюанс: бажано молоді до 45, якщо таке саме, як в рекрутингових центраї.
Чи передбачене переведення діючих військовослужбовців?
Бусифицированных ?!