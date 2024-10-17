В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов, - Минцифры

В мобильном приложении "Дія" ввели рекрутинг в Армию дронов. Приобщиться к подразделениям БпЛА можно без посещения ТЦК, а подать заявку возможно в несколько кликов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после подачи заявления человек попадет именно в то подразделение, которое выбрал.

По его словам, не будет "распределения" и мобилизации через ТЦК. А на базовую военную подготовку люди будут идти с уже подписанным контрактом.

"Пригодность к службе также подтверждается самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно", - пояснил глава Минцифры.

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Как работает вступление в Армию дронов?

В приложении "Дія" нужно по фильтрам выбрать желаемые бригаду или подразделение, можно отправить одно или несколько заявлений.

Также там можно выбрать направление, связанное с дронами, - от оператора любого дрона до инженера. Тогда рекрутер приглашает на собеседование, а подразделение подписывает контракт.

Мотивированные бойцы должны стать основой войска, в рамках Армии дронов мы сформировали и укомплектовали сотни ударных рот, обучили десятки тысяч операторов, которые работают по новой доктрине и еженедельно поражают сотни единиц вражеской техники. Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны уже начали сертифицировать частные школы операторов БпЛА, а рекрутинг в Дії - логичный следующий шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в этой войне", - добавил Федоров.

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