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У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів, - Мінцифри

У Дії впровадили рекрутинг до Армії дронів

У мобільному застосунку "Дія" запровадили рекрутинг до Армії дронів. Долучитися до підрозділів БпЛА можна без відвідування ТЦК, а подати заявку можливо у кілька кліків. 

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після подання заяви людина потрапить саме в той підрозділ, який обрала.

За його словами, не буде "розподілу" та мобілізації через ТЦК. А на базовий військовий вишкіл люди йтимуть з уже підписаним контрактом.

У

"Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", - пояснив очільник Мінцифри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" запустять експериментальний проєкт з рекрутингу до ЗСУ 

Як працює вступ до Армії дронів?

У застосунку "Дія" потрібно за фільтрами обрати бажані бригаду або підрозділ, можна надіслати одну чи декілька заяв.

Також там можна обрати напрям, повʼязаний з дронами, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Тоді рекрутер запрошує на співбесіду, а підрозділ підписує контракт.

Мотивовані бійці повинні стати основою війська, в межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифікувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у Дії — логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні", - додав Федоров. 

Читайте також: Понад 5 тис. осіб, які звернулися до центрів рекрутингу, вже стали кандидатами до лав Сил оборони

Автор: 

Федоров Михайло (887) Мінцифри (1205) Дія (1141) Армія дронів (65) Рекрутинг (148)


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Топ коментарі
+7
Та ні. Виявиться що треба ВЛК пройти в ТЦК перед цим. А там виявиться що ти ідеш зовсім в інший підрозділ і ніхто тебе не питає взагалі де ти там заявку подав. Точно так само як зараз відбувається з відношеннями до підрозділів де на тебе заявку подають.
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17.10.2024 13:35 Відповісти
+3
Рекрутуєшся дронщиком, а на полігоні чи вже на бойових позиціях виявляється, що ти штурмова піхота.
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17.10.2024 13:30 Відповісти
+3
А тебе в ній (піхоті) все влаштовує, в багнюці по 4 доби сидиш чи ти тільки стріми на КСП бата дивишся?
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17.10.2024 13:56 Відповісти
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Рекрутуєшся дронщиком, а на полігоні чи вже на бойових позиціях виявляється, що ти штурмова піхота.
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17.10.2024 13:30 Відповісти
Та ні. Виявиться що треба ВЛК пройти в ТЦК перед цим. А там виявиться що ти ідеш зовсім в інший підрозділ і ніхто тебе не питає взагалі де ти там заявку подав. Точно так само як зараз відбувається з відношеннями до підрозділів де на тебе заявку подають.
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17.10.2024 13:35 Відповісти
може виявитися, чи це ваша здогадка?
В рекрутинговому агенстві кажуть, що якщо вас відбирають на контракт хоч поваром - ви і будете поваром. Зараз вже нема випадків, щоб вкрали, система налагоджуцється.
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17.10.2024 14:11 Відповісти
Це не моя здогадка. Це те, про що волають командири підрозділів, які дають запит на людину, запивняють що все буде ок, а людину потім в наглу запихають куди завгодно тільки не в цей підрозділ. Доходить до того, що командири відмовляються вже рекрутувати людей напряму. Мій знайомий мені так само сказав. Заявку тобі дамо, але гарантувати нічого не можемо взагалі. Бо все залежить від тридварасів у ТЦК.
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17.10.2024 14:13 Відповісти
Ще раз для недоганяючих: запит командира нічого не вирішує. Вирішує пілписанийц вами КОНТРАКТ З ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ.
Так зрозуміло?
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17.10.2024 14:18 Відповісти
Оця вся система на скільки себе дескридитувала що я не вірю нікому і нічому. Тим більше якимось чувакам в коментах на цензорі. Якщо все і так, то пізно всралися. І контракт це мінімум 3 роки якщо не помиляюсь.
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17.10.2024 14:24 Відповісти
Не вірте, ваша справа. Так, нажаль контракт 3 роки. Було б 2 - бажаючих бало б набагато більше
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17.10.2024 14:26 Відповісти
Які два роки? Які три? ПОЖИТТЄВО!!! У нас у всіх контракти давно позакінчувались. Але вони як і чмобіуки сидять до кінця своїх днів. Ой, до кінця воєнного стану. Впрочєм какаяразніца! (С)

ЗІ я якщо ви думаєте що війна через рік-два-три скінчиться... не думайте ))) Зкривайте всі свої справи, прощайтесь з друзями і рідними назавжди, бо ви їх тепер зможете побачити два рази на рік. І то тільки якщо зірки зійдуться. І це - НАЗАВЖДИ!
ДЯКУЄМО, ВИ ЗРОБИЛИ НАС РАЗОМ !
Гнєзділов передає вам всім привіт.
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17.10.2024 14:54 Відповісти
Навіть в армії вчать: якщо критикуєш - пропонуй свої варіанти, але реальні, а не космічні
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17.10.2024 15:39 Відповісти
Варіанти були у 2019му. Зараз хаваєм лайно па пріколу.
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17.10.2024 22:05 Відповісти
Що тебе не влаштовує в штурмовій піхоті, вася?
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17.10.2024 13:37 Відповісти
А тебе в ній (піхоті) все влаштовує, в багнюці по 4 доби сидиш чи ти тільки стріми на КСП бата дивишся?
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17.10.2024 13:56 Відповісти
4 доби не завжди. Інколи 5 і 7. Коли бандербанки здохли, рації здохли, вода закінчилася, набої майже теж.
===
Друже, в мене додаток 6 на трьох сторінках 8-м кеглем. В дві сторінки вже не вміщувалося.
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17.10.2024 15:59 Відповісти
На КСП або на ТПУ попадешь дивуєшся як деякі "воюють", піцці, роли, курочки в клярі, дівчат біля себе гарних пристроїли, до дому можуть поїхати на пару-трійку діб, проблеми в них шкурні, от і думаєш що війна не у всіх одна і та сама, тому мене багато чого не влаштовує в штурмовій піхоті, після побаченого думки в голові крутяться а чи не зробити мені самостійно демобілізацію до дому як мої "колеги" в період з 2022 року, бо я з січня 2015-го в піхоті на ЛБЗ і дещо в цьому клятому війську мене вже заїб...о.
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17.10.2024 16:43 Відповісти
1. Щодо СЗЧ, друже, я тут тобі не порадник. Все знаю, все прекрасно розумію. Можу лише сказати одне банальне "Тримайся!" Але ж воно, *****, банальне.
2. З КСП чи ТПУ ще більш-менш нормально. Там у нас в основному бойові, що стерлися. Я теж перед звільненням пару місяців в Лимані посидів на КСП.
А от штабні - це пісня. Штабні - то феєрично. Не вони для війни, а війна для них.
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17.10.2024 16:57 Відповісти
Иногда так случается, что некоторые подразделения расфигачивают. Для их пополнения берут всех подряд, несмотря на отношение, военную специальность или пригодность. Все по приказу естественно. У нас так сперли одного чувака. Попал в дшб.
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17.10.2024 13:57 Відповісти
не плутай мобілізованих, та на контракті
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17.10.2024 14:06 Відповісти
Ну, тобто ***** що людина коли погоджувалася йти в армію на щось розраховували. І ті хто погодився її взяти очевидно знали що у нього є певні знання та вміння (і розраховували на них).
А ТЦК каже - нам ***** що ти нев'******* інженер, знаєшся на електроніці і вибухівці і можеш літати на ФПВ з заплющеними очима. Нам треба, і тому твоє місце - в піхоті.

Тому у нас така кончена армія. Бо тут спеціалісти нахер нікому не потрібні. Потрібне лише мясо. Завжди і в великих кількостях.
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17.10.2024 14:46 Відповісти
Ага. Скільки дивлюсь про рекрутинг - ніде не бачу слова "гарантуємо посаду".
І взагалі то нічого поганого в тому щоб не гарантувати, але в разі якщо людина не підходить її треба відправляти назад додому, а не в піхоту. Але це тільки в нормальній країні.
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17.10.2024 14:37 Відповісти
О, це нормально.
Нюанс: бажано молоді до 45, якщо таке саме, як в рекрутингових центраї.
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17.10.2024 14:08 Відповісти
Питання-превірка на вшивість.
Чи передбачене переведення діючих військовослужбовців?
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17.10.2024 14:38 Відповісти
А в пехоту кого ?
Бусифицированных ?!
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17.10.2024 20:52 Відповісти
 
 