У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів, - Мінцифри
У мобільному застосунку "Дія" запровадили рекрутинг до Армії дронів. Долучитися до підрозділів БпЛА можна без відвідування ТЦК, а подати заявку можливо у кілька кліків.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що після подання заяви людина потрапить саме в той підрозділ, який обрала.
За його словами, не буде "розподілу" та мобілізації через ТЦК. А на базовий військовий вишкіл люди йтимуть з уже підписаним контрактом.
"Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", - пояснив очільник Мінцифри.
Як працює вступ до Армії дронів?
У застосунку "Дія" потрібно за фільтрами обрати бажані бригаду або підрозділ, можна надіслати одну чи декілька заяв.
Також там можна обрати напрям, повʼязаний з дронами, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Тоді рекрутер запрошує на співбесіду, а підрозділ підписує контракт.
Мотивовані бійці повинні стати основою війська, в межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифікувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у Дії — логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні", - додав Федоров.
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В рекрутинговому агенстві кажуть, що якщо вас відбирають на контракт хоч поваром - ви і будете поваром. Зараз вже нема випадків, щоб вкрали, система налагоджуцється.
Так зрозуміло?
ЗІ я якщо ви думаєте що війна через рік-два-три скінчиться... не думайте ))) Зкривайте всі свої справи, прощайтесь з друзями і рідними назавжди, бо ви їх тепер зможете побачити два рази на рік. І то тільки якщо зірки зійдуться. І це - НАЗАВЖДИ!
ДЯКУЄМО, ВИ ЗРОБИЛИ НАС РАЗОМ !
Гнєзділов передає вам всім привіт.
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Друже, в мене додаток 6 на трьох сторінках 8-м кеглем. В дві сторінки вже не вміщувалося.
2. З КСП чи ТПУ ще більш-менш нормально. Там у нас в основному бойові, що стерлися. Я теж перед звільненням пару місяців в Лимані посидів на КСП.
А от штабні - це пісня. Штабні - то феєрично. Не вони для війни, а війна для них.
А ТЦК каже - нам ***** що ти нев'******* інженер, знаєшся на електроніці і вибухівці і можеш літати на ФПВ з заплющеними очима. Нам треба, і тому твоє місце - в піхоті.
Тому у нас така кончена армія. Бо тут спеціалісти нахер нікому не потрібні. Потрібне лише мясо. Завжди і в великих кількостях.
І взагалі то нічого поганого в тому щоб не гарантувати, але в разі якщо людина не підходить її треба відправляти назад додому, а не в піхоту. Але це тільки в нормальній країні.
Нюанс: бажано молоді до 45, якщо таке саме, як в рекрутингових центраї.
Чи передбачене переведення діючих військовослужбовців?
Бусифицированных ?!