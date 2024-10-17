У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів, - Мінцифри

У мобільному застосунку "Дія" запровадили рекрутинг до Армії дронів. Долучитися до підрозділів БпЛА можна без відвідування ТЦК, а подати заявку можливо у кілька кліків.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після подання заяви людина потрапить саме в той підрозділ, який обрала.

За його словами, не буде "розподілу" та мобілізації через ТЦК. А на базовий військовий вишкіл люди йтимуть з уже підписаним контрактом.

"Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", - пояснив очільник Мінцифри.

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Як працює вступ до Армії дронів?

У застосунку "Дія" потрібно за фільтрами обрати бажані бригаду або підрозділ, можна надіслати одну чи декілька заяв.

Також там можна обрати напрям, повʼязаний з дронами, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Тоді рекрутер запрошує на співбесіду, а підрозділ підписує контракт.

Мотивовані бійці повинні стати основою війська, в межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифікувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у Дії — логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні", - додав Федоров.

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