Партнерам следует удвоить усилия в поддержке Украины, - Трюдо
Россия, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток достичь своей цели в войне против Украины. Российские власти пытаются вызвать усталость от войны у ее международных партнеров, - и это доказывает необходимость укрепления поддержки Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"В эти сложные времена - а сейчас каждая демократия в мире стоит перед сложными временами - было бы удобно сказать (некоторые так и делают), что у нас есть свои проблемы, поэтому мы не можем и дальше поддерживать Украину. Но это именно то, чего хочет Кремль. Они воспринимают историю в отдаленной перспективе. Для них не проблема отправить на смерть тысячи своих граждан, пытаясь переждать нас. Именно поэтому нам всем надо удвоить усилия", - сказал Трюдо.
Он подчеркнул, что для Путина вторжение в Украину стало "ошибкой на ошибке".
"Он точно не учел одного фактора: силы, стойкости и отваги украинского народа. После почти тысячи дней (с начала полномасштабной войны, - ред.) ваша решимость никогда не была тверже. Ваша вера в свободную, демократическую, безопасную и гордую Украину - непоколебима, поэтому будущая победа будет как вашей, так и нашей общей", - убежден премьер-министр Канады.
Хай в України, як в того кота, "до батареї доїдуть самі лише вушка"!
Трюдо втратив популярність, але тримається за посаду. Члени його Ліберальної партії закликають Джастіна піти.
Нікого не нагадує?) Не дарма ж вони в кєнтах
Трюдо, завтра ваша зброя, і допомога буде лежати розкидана на дорогах, і її небуде кому взяти в руки....
Президент Зеленський вчора озвучив кілька вкрай важливих тез. Настільки важливих - що схоже він сам не збагнув що сказав. Отже.
Теза перша. Україна хоче здобути від союзників багато ракет, у тому числі - "Томагавки". Це, мовляв, була конфеденційна інфоромація - а її оприлюднили американські ЗМІ. "Виходить, між партнерами нема нічого конфедеційного?" - вопрошає Зеленський.
Відповідь. Зеленський геть і не збагнув, що мова не про конфедеційність. Мова про те, що чиновники які злили інформацію ЗМІ, взагалі не боялися наслідків. І це найбільш об'єктивний критерій ставлення істеблішменту США до Зеленського та до його "планів перемоги". Бо от розумієте, я багато чого можу уявити, але тільки не ситуацію коли Ахмад Шах Масуд надсилає листа Рейгану, а той його зливає у ЗМІ. Бо союзників яких справді цінують - не зливають. Зливають лише тих, про кого знають, що ціна йому три копійки.
До речі, американці від лютого 2022 р. казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються. І вони дуже довго нам допомагали. Допомагали, явно не для того, аби з Мінстерства оборони України випаровувалися мільярди гривень і не для того аби в переломний момент війни знімали з командування популярного Залужного - бо популярний.
Зеленський посмакував своєю пикою на обгортці "Тайм"... Певно він досі вважає що його там надрукували бо він великий, а не тому що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів.
Ну, кришталеві палаци коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців.
Теза друга. Коли на якійсь ділянці фронту співвідношення військ стає 1:8, Зеленський дає команду відступати, аби наші бійці рятували життя. Заява - знущання з моїх побратимів по 72-й бригаді, які з Вугледару виходили без жодного наказу - наказ прибіг пізніше. А взагалі, кортить запитати - які такі 1:8? У нас же наче мобілізація триває! У нас же стільки людей, що ми під Курськ полізли! На концерти "Кварталу 95" ТЦК коли востаннє приходили? Розкажіть нам.
Теза третя. Україна отримала лише 10% від допомоги за яку проголосував Конгрес США у 2024 р. - проблема в бюрократії. Отут я просто не можу збагнути - що відбувається?
Нам же розповідали, що Джавеліни, Нлау, Стінгери, Леопарди, Петріоти, Айріс-Т та мільйони снарядів - то все була заслуга Зеленського особисто. Так що ж виходить, тоді давали - а тепер ні? Тобто за три роки Зеленський ситуацію не покращів, а погіршив? А чому? Що пішло не так? Які претензії виставила раптом нам американська сторона? Може їх невдовольняє мономарафон, що став відвертою медіа-монополією влади, куди депутатів партії Порошенка просто не пускають? Чи може варто було дослухатися до порад пані Пріцкер щодо економіки?
А може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США - а Зеленський на тому просто піарився? А зараз, коли в американців міняється влада, і весь світ закуповує ********** - раптом відкрилося що Зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних?
Ну так винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе.
І знаєте? Я оце намагаюся уявити як про от те саме, про те що деталі переговорів з ним злили у ЗМІ, що ти провалив мобілізацію і що тобі замало допомагають - що про оце все говорить Петро Порошенко. Я намагаюся уявити - і не можу. Бо не було такого!
Бо за Порошенка генерал Марченко перевдягав армію в нову форму та нові берці. Бо за Порошенка у ЗСУ йшли техніка та озброєння українського виробництва. Бо сусіди за копійки віддавали нам ********** радянського зразка. А союзники регулярно слали допомогу.
Бо нарешті, переговори з союзниками Порошенко вів так, що його пропозиції не зливали в ЗМІ. Україна тоді отримала безвіз а ассоціацію з ЄС, а не оце все.
Гірко все це. Гірко, що ця боротьба досвіду і некомпетентності відбувається прямо під час війни зовнішньої.
Гірко коли президент твоєї країни думає що виправдовується - а насправді топить сам себе.
А все решта так, у нас шалена корупція і бардак, піднімають податки з тим що типу все на війну але в проекті бюджету майже 30 млрд на чиновників, яких наобоорот треба скорочувати тому що населення менше майже в 2 рази.