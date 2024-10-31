РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9598 посетителей онлайн
Новости
943 14

Партнерам следует удвоить усилия в поддержке Украины, - Трюдо

Трюдо - про підтримку України: Нам усім треба подвоїти зусилля

Россия, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток достичь своей цели в войне против Украины. Российские власти пытаются вызвать усталость от войны у ее международных партнеров, - и это доказывает необходимость укрепления поддержки Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"В эти сложные времена - а сейчас каждая демократия в мире стоит перед сложными временами - было бы удобно сказать (некоторые так и делают), что у нас есть свои проблемы, поэтому мы не можем и дальше поддерживать Украину. Но это именно то, чего хочет Кремль. Они воспринимают историю в отдаленной перспективе. Для них не проблема отправить на смерть тысячи своих граждан, пытаясь переждать нас. Именно поэтому нам всем надо удвоить усилия", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что для Путина вторжение в Украину стало "ошибкой на ошибке".

"Он точно не учел одного фактора: силы, стойкости и отваги украинского народа. После почти тысячи дней (с начала полномасштабной войны, - ред.) ваша решимость никогда не была тверже. Ваша вера в свободную, демократическую, безопасную и гордую Украину - непоколебима, поэтому будущая победа будет как вашей, так и нашей общей", - убежден премьер-министр Канады.

Также читайте: Трюдо: Украине нужно разрешить дальнобойные удары по России, несмотря на угрозы Москвы

Автор: 

Украина (45130) Трюдо Джастин (298)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Язиком і потроять.
показать весь комментарий
31.10.2024 06:54 Ответить
+1
Партнерам слід подвоїти зусилля щодо підтримки України

Правильно!
Хай в України, як в того кота, "до батареї доїдуть самі лише вушка"!
показать весь комментарий
31.10.2024 07:06 Ответить
+1
Вони хочаб розуміють, що вони вже прої-али свій шанс, своїми полумірами.
Трюдо, завтра ваша зброя, і допомога буде лежати розкидана на дорогах, і її небуде кому взяти в руки....
показать весь комментарий
31.10.2024 07:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Язиком і потроять.
показать весь комментарий
31.10.2024 06:54 Ответить
Партнерам слід подвоїти зусилля щодо підтримки України

Правильно!
Хай в України, як в того кота, "до батареї доїдуть самі лише вушка"!
показать весь комментарий
31.10.2024 07:06 Ответить
Джастін Трюдо - Канада витрачає на оборону 1.3%, а в США вже приглядаються до 5%.

Трюдо втратив популярність, але тримається за посаду. Члени його Ліберальної партії закликають Джастіна піти.
показать весь комментарий
31.10.2024 07:15 Ответить
Спікер Палати представників США Майк Джонсон звинуватив Канаду в тому, що вона «сидить на шиї у Америки» на форумі з безпеки в рамках саміту з нагоди 75-річчя Організації Північноатлантичного договору.
показать весь комментарий
31.10.2024 07:28 Ответить
"Майкджонсон" - это тот недоросток, чью избирательную кампанию финансировали кацапские "бизнесмены"? Так себе авторитет..
показать весь комментарий
31.10.2024 07:54 Ответить
Трюдо втратив популярність, але тримається за посаду.

Нікого не нагадує?) Не дарма ж вони в кєнтах
показать весь комментарий
31.10.2024 07:32 Ответить
Вони хочаб розуміють, що вони вже прої-али свій шанс, своїми полумірами.
Трюдо, завтра ваша зброя, і допомога буде лежати розкидана на дорогах, і її небуде кому взяти в руки....
показать весь комментарий
31.10.2024 07:38 Ответить
Лінгвісти західного світу зараз спрямували зусилля на винахід нового універсального слова яке б вдесятеряло міць ,,занепокоєнь,,. Незабаром зітхнемо з полегшеннями почувши цю вербальну потужність.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:00 Ответить
Подвоєння вже було рік тому!
показать весь комментарий
31.10.2024 08:06 Ответить
Україну може підсилити, та навіть спасти, тільки відставка Боневтіка Харпідовича Потужного, створенені уряду порятунку, який буде підконтрольним Верховній Раді, а не офісу президента. В такому випадку запрацює економіка, бо її поступово будуть переволдити на військові рейки, буде своя зброя і нормальні планування Генштабом, а не Ставкою, куди також мають повернутися професіонали, а не виконавці дурних наказів квартальної і антимайданної ОПи.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:34 Ответить
"Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля", - сказав Трюдо,і одразу ж подвоїв підтримку України Канадою... болтуни стурбовані.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:36 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ СКАРЖИТЬСЯ НА ЗАХІД

Президент Зеленський вчора озвучив кілька вкрай важливих тез. Настільки важливих - що схоже він сам не збагнув що сказав. Отже.

Теза перша. Україна хоче здобути від союзників багато ракет, у тому числі - "Томагавки". Це, мовляв, була конфеденційна інфоромація - а її оприлюднили американські ЗМІ. "Виходить, між партнерами нема нічого конфедеційного?" - вопрошає Зеленський.

Відповідь. Зеленський геть і не збагнув, що мова не про конфедеційність. Мова про те, що чиновники які злили інформацію ЗМІ, взагалі не боялися наслідків. І це найбільш об'єктивний критерій ставлення істеблішменту США до Зеленського та до його "планів перемоги". Бо от розумієте, я багато чого можу уявити, але тільки не ситуацію коли Ахмад Шах Масуд надсилає листа Рейгану, а той його зливає у ЗМІ. Бо союзників яких справді цінують - не зливають. Зливають лише тих, про кого знають, що ціна йому три копійки.

До речі, американці від лютого 2022 р. казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються. І вони дуже довго нам допомагали. Допомагали, явно не для того, аби з Мінстерства оборони України випаровувалися мільярди гривень і не для того аби в переломний момент війни знімали з командування популярного Залужного - бо популярний.

Зеленський посмакував своєю пикою на обгортці "Тайм"... Певно він досі вважає що його там надрукували бо він великий, а не тому що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів.

Ну, кришталеві палаци коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців.

Теза друга. Коли на якійсь ділянці фронту співвідношення військ стає 1:8, Зеленський дає команду відступати, аби наші бійці рятували життя. Заява - знущання з моїх побратимів по 72-й бригаді, які з Вугледару виходили без жодного наказу - наказ прибіг пізніше. А взагалі, кортить запитати - які такі 1:8? У нас же наче мобілізація триває! У нас же стільки людей, що ми під Курськ полізли! На концерти "Кварталу 95" ТЦК коли востаннє приходили? Розкажіть нам.

Теза третя. Україна отримала лише 10% від допомоги за яку проголосував Конгрес США у 2024 р. - проблема в бюрократії. Отут я просто не можу збагнути - що відбувається?

Нам же розповідали, що Джавеліни, Нлау, Стінгери, Леопарди, Петріоти, Айріс-Т та мільйони снарядів - то все була заслуга Зеленського особисто. Так що ж виходить, тоді давали - а тепер ні? Тобто за три роки Зеленський ситуацію не покращів, а погіршив? А чому? Що пішло не так? Які претензії виставила раптом нам американська сторона? Може їх невдовольняє мономарафон, що став відвертою медіа-монополією влади, куди депутатів партії Порошенка просто не пускають? Чи може варто було дослухатися до порад пані Пріцкер щодо економіки?

А може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США - а Зеленський на тому просто піарився? А зараз, коли в американців міняється влада, і весь світ закуповує ********** - раптом відкрилося що Зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних?

Ну так винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе.

І знаєте? Я оце намагаюся уявити як про от те саме, про те що деталі переговорів з ним злили у ЗМІ, що ти провалив мобілізацію і що тобі замало допомагають - що про оце все говорить Петро Порошенко. Я намагаюся уявити - і не можу. Бо не було такого!

Бо за Порошенка генерал Марченко перевдягав армію в нову форму та нові берці. Бо за Порошенка у ЗСУ йшли техніка та озброєння українського виробництва. Бо сусіди за копійки віддавали нам ********** радянського зразка. А союзники регулярно слали допомогу.

Бо нарешті, переговори з союзниками Порошенко вів так, що його пропозиції не зливали в ЗМІ. Україна тоді отримала безвіз а ассоціацію з ЄС, а не оце все.

Гірко все це. Гірко, що ця боротьба досвіду і некомпетентності відбувається прямо під час війни зовнішньої.

Гірко коли президент твоєї країни думає що виправдовується - а насправді топить сам себе.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:06 Ответить
Можна у вас питання що означає оце постійно провалена мобілізація? Зараз призивають набагато більше чим тоді. От що провалено то навчання новачків, коли ними затикають дири скорочуючи терміни, а потім знову через слабку підготовку виникають нові дири і які знову потрібно затикати. Але ця політика було з 22 року та не змінюється.

А все решта так, у нас шалена корупція і бардак, піднімають податки з тим що типу все на війну але в проекті бюджету майже 30 млрд на чиновників, яких наобоорот треба скорочувати тому що населення менше майже в 2 рази.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:28 Ответить
Це не мобілізація. Так її не проводять, щоб відвернути людей.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:50 Ответить
 
 