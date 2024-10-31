Партнерам следует удвоить усилия в поддержке Украины, - Трюдо

Россия, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток достичь своей цели в войне против Украины. Российские власти пытаются вызвать усталость от войны у ее международных партнеров, - и это доказывает необходимость укрепления поддержки Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"В эти сложные времена - а сейчас каждая демократия в мире стоит перед сложными временами - было бы удобно сказать (некоторые так и делают), что у нас есть свои проблемы, поэтому мы не можем и дальше поддерживать Украину. Но это именно то, чего хочет Кремль. Они воспринимают историю в отдаленной перспективе. Для них не проблема отправить на смерть тысячи своих граждан, пытаясь переждать нас. Именно поэтому нам всем надо удвоить усилия", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что для Путина вторжение в Украину стало "ошибкой на ошибке".

"Он точно не учел одного фактора: силы, стойкости и отваги украинского народа. После почти тысячи дней (с начала полномасштабной войны, - ред.) ваша решимость никогда не была тверже. Ваша вера в свободную, демократическую, безопасную и гордую Украину - непоколебима, поэтому будущая победа будет как вашей, так и нашей общей", - убежден премьер-министр Канады.

