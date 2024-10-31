Партнерам слід подвоїти зусилля щодо підтримки України,- Трюдо
Росія, попри значні втрати, не полишає спроб досягнути своєї мети у війни проти України. Російська влада намагається викликавши втому від війни в її міжнародних партнерів, - і це доводить необхідність зміцнення підтримки Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"У ці складні часи - а зараз кожна демократія у світі постає перед складними часами - було б зручно сказати (дехто так і робить), що у нас є власні проблеми, тож ми не можемо й надалі підтримувати Україну. Але це саме те, чого прагне Кремль. Вони сприймають історію у віддаленій перспективі. Для них не проблема відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись перечекати нас. Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля", - сказав Трюдо.
Він наголосив, що для Путіна вторгнення в Україну стало "помилкою на помилці".
"Він точно не врахував одного чинника: сили, стійкості й відваги українського народу. Після майже тисячі днів (від початку повномасштабної війни – ред.) ваша рішучість ніколи не була твердіша. Ваша віра у вільну, демократичну, безпечну й горду Україну - непохитна, тож майбутня перемога буде як вашою, так і нашою спільною", - переконаний прем’єр-міністр Канади.
Хай в України, як в того кота, "до батареї доїдуть самі лише вушка"!
Трюдо втратив популярність, але тримається за посаду. Члени його Ліберальної партії закликають Джастіна піти.
Нікого не нагадує?) Не дарма ж вони в кєнтах
Трюдо, завтра ваша зброя, і допомога буде лежати розкидана на дорогах, і її небуде кому взяти в руки....
Президент Зеленський вчора озвучив кілька вкрай важливих тез. Настільки важливих - що схоже він сам не збагнув що сказав. Отже.
Теза перша. Україна хоче здобути від союзників багато ракет, у тому числі - "Томагавки". Це, мовляв, була конфеденційна інфоромація - а її оприлюднили американські ЗМІ. "Виходить, між партнерами нема нічого конфедеційного?" - вопрошає Зеленський.
Відповідь. Зеленський геть і не збагнув, що мова не про конфедеційність. Мова про те, що чиновники які злили інформацію ЗМІ, взагалі не боялися наслідків. І це найбільш об'єктивний критерій ставлення істеблішменту США до Зеленського та до його "планів перемоги". Бо от розумієте, я багато чого можу уявити, але тільки не ситуацію коли Ахмад Шах Масуд надсилає листа Рейгану, а той його зливає у ЗМІ. Бо союзників яких справді цінують - не зливають. Зливають лише тих, про кого знають, що ціна йому три копійки.
До речі, американці від лютого 2022 р. казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються. І вони дуже довго нам допомагали. Допомагали, явно не для того, аби з Мінстерства оборони України випаровувалися мільярди гривень і не для того аби в переломний момент війни знімали з командування популярного Залужного - бо популярний.
Зеленський посмакував своєю пикою на обгортці "Тайм"... Певно він досі вважає що його там надрукували бо він великий, а не тому що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів.
Ну, кришталеві палаци коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців.
Теза друга. Коли на якійсь ділянці фронту співвідношення військ стає 1:8, Зеленський дає команду відступати, аби наші бійці рятували життя. Заява - знущання з моїх побратимів по 72-й бригаді, які з Вугледару виходили без жодного наказу - наказ прибіг пізніше. А взагалі, кортить запитати - які такі 1:8? У нас же наче мобілізація триває! У нас же стільки людей, що ми під Курськ полізли! На концерти "Кварталу 95" ТЦК коли востаннє приходили? Розкажіть нам.
Теза третя. Україна отримала лише 10% від допомоги за яку проголосував Конгрес США у 2024 р. - проблема в бюрократії. Отут я просто не можу збагнути - що відбувається?
Нам же розповідали, що Джавеліни, Нлау, Стінгери, Леопарди, Петріоти, Айріс-Т та мільйони снарядів - то все була заслуга Зеленського особисто. Так що ж виходить, тоді давали - а тепер ні? Тобто за три роки Зеленський ситуацію не покращів, а погіршив? А чому? Що пішло не так? Які претензії виставила раптом нам американська сторона? Може їх невдовольняє мономарафон, що став відвертою медіа-монополією влади, куди депутатів партії Порошенка просто не пускають? Чи може варто було дослухатися до порад пані Пріцкер щодо економіки?
А може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США - а Зеленський на тому просто піарився? А зараз, коли в американців міняється влада, і весь світ закуповує ********** - раптом відкрилося що Зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних?
Ну так винних шукати можна скільки завгодно. Але війську на фронті це не допоможе.
І знаєте? Я оце намагаюся уявити як про от те саме, про те що деталі переговорів з ним злили у ЗМІ, що ти провалив мобілізацію і що тобі замало допомагають - що про оце все говорить Петро Порошенко. Я намагаюся уявити - і не можу. Бо не було такого!
Бо за Порошенка генерал Марченко перевдягав армію в нову форму та нові берці. Бо за Порошенка у ЗСУ йшли техніка та озброєння українського виробництва. Бо сусіди за копійки віддавали нам ********** радянського зразка. А союзники регулярно слали допомогу.
Бо нарешті, переговори з союзниками Порошенко вів так, що його пропозиції не зливали в ЗМІ. Україна тоді отримала безвіз а ассоціацію з ЄС, а не оце все.
Гірко все це. Гірко, що ця боротьба досвіду і некомпетентності відбувається прямо під час війни зовнішньої.
Гірко коли президент твоєї країни думає що виправдовується - а насправді топить сам себе.
А все решта так, у нас шалена корупція і бардак, піднімають податки з тим що типу все на війну але в проекті бюджету майже 30 млрд на чиновників, яких наобоорот треба скорочувати тому що населення менше майже в 2 рази.