Партнерам слід подвоїти зусилля щодо підтримки України,- Трюдо

Росія, попри значні втрати, не полишає спроб досягнути своєї мети у війни проти України. Російська влада намагається викликавши втому від війни в її міжнародних партнерів, - і це доводить необхідність зміцнення підтримки Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"У ці складні часи - а зараз кожна демократія у світі постає перед складними часами - було б зручно сказати (дехто так і робить), що у нас є власні проблеми, тож ми не можемо й надалі підтримувати Україну. Але це саме те, чого прагне Кремль. Вони сприймають історію у віддаленій перспективі. Для них не проблема відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись перечекати нас. Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що для Путіна вторгнення в Україну стало "помилкою на помилці".

"Він точно не врахував одного чинника: сили, стійкості й відваги українського народу. Після майже тисячі днів (від початку повномасштабної війни – ред.) ваша рішучість ніколи не була твердіша. Ваша віра у вільну, демократичну, безпечну й горду Україну - непохитна, тож майбутня перемога буде як вашою, так і нашою спільною", - переконаний прем’єр-міністр Канади.

