В оккупированном Бердянске утром слышны взрывы: дроны атакуют порт
С шести утра временно оккупированный Бердянск атакуют дроны. Основные удары - в районе порта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Над портом визуально заметен дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что оккупационные власти впервые признали атаку на Бердянск. Также сообщается об ударе по помещению самой администрации в городе.
"По некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов приостановлена", - сообщил Андрющенко.
Негайно шуруйте на свій кацапстан 🤬