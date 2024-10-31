РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9466 посетителей онлайн
Новости
5 090 7

В оккупированном Бердянске утром слышны взрывы: дроны атакуют порт

бердянськ

С шести утра временно оккупированный Бердянск атакуют дроны. Основные удары - в районе порта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Над портом визуально заметен дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных", - говорится в сообщении.

'бердянськ

Андрющенко отметил, что оккупационные власти впервые признали атаку на Бердянск. Также сообщается об ударе по помещению самой администрации в городе.

бердянськ

"По некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов приостановлена", - сообщил Андрющенко.

Также читайте: Железнодорожный мост подорвали в оккупированном Бердянске, - ГВА

Автор: 

Бердянск (449) взрыв (6914)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.10.2024 08:44 Ответить
Что не понятного - произошло перекрытие дорог! 👌
показать весь комментарий
31.10.2024 12:57 Ответить
Щось кацапам в нашому Бердянську не комфортно стало
Негайно шуруйте на свій кацапстан 🤬
показать весь комментарий
31.10.2024 08:50 Ответить
Надеюсь топят корабли которыми русофашисты украинское добро вывозят
показать весь комментарий
31.10.2024 08:53 Ответить
Орки Одесу ********...порт ********... а Бердянський порт спочиває...порт накрили 22 року по "Саратову.".влучили..десантному кораблю..Щось довго-довго планували...заборона була якась ..і маріупольський порт не чіпають
показать весь комментарий
31.10.2024 08:55 Ответить
вони абсолютно не стидаясь, так і кажуть: тож наше українське. навіщо його знищувати, що б потім відновлювати?
показать весь комментарий
31.10.2024 09:47 Ответить
 
 