В оккупированном Бердянске утром слышны взрывы: дроны атакуют порт

С шести утра временно оккупированный Бердянск атакуют дроны. Основные удары - в районе порта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Над портом визуально заметен дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что оккупационные власти впервые признали атаку на Бердянск. Также сообщается об ударе по помещению самой администрации в городе.

"По некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов приостановлена", - сообщил Андрющенко.

