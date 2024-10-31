В окупованому Бердянську зранку лунають вибухи: дрони атакують порт

З шостої ранку тимчасово окупований Бердянськ атакують дрони. Основні удари в районі порту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежників", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що окупаційна влада вперше визнала атаку на Бердянськ. Також повідомляється про удар по приміщенню самої адміністрації в місті.

По деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів призупинено", - повідомив Андрющенко.

