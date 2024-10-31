УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10007 відвідувачів онлайн
Новини
5 090 7

В окупованому Бердянську зранку лунають вибухи: дрони атакують порт

бердянськ

З шостої ранку тимчасово окупований Бердянськ атакують дрони. Основні удари в районі порту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежників", - йдеться в повідомленні.

'бердянськ

Андрющенко зазначив,  що окупаційна влада вперше визнала атаку на Бердянськ. Також повідомляється про  удар по приміщенню самої адміністрації в місті.

бердянськ

По деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів призупинено", - повідомив Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську підірвали залізничній міст

Автор: 

Бердянськ (476) вибух (4628)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2024 08:44 Відповісти
Что не понятного - произошло перекрытие дорог! 👌
показати весь коментар
31.10.2024 12:57 Відповісти
Щось кацапам в нашому Бердянську не комфортно стало
Негайно шуруйте на свій кацапстан 🤬
показати весь коментар
31.10.2024 08:50 Відповісти
Надеюсь топят корабли которыми русофашисты украинское добро вывозят
показати весь коментар
31.10.2024 08:53 Відповісти
Орки Одесу ********...порт ********... а Бердянський порт спочиває...порт накрили 22 року по "Саратову.".влучили..десантному кораблю..Щось довго-довго планували...заборона була якась ..і маріупольський порт не чіпають
показати весь коментар
31.10.2024 08:55 Відповісти
вони абсолютно не стидаясь, так і кажуть: тож наше українське. навіщо його знищувати, що б потім відновлювати?
показати весь коментар
31.10.2024 09:47 Відповісти
 
 