Страны Европы ищут способ, чтобы заставить украинцев вернуться на Родину, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что часть украинцев вернется на Родину, поскольку страны Европы могут прекратить предоставлять соцвыплаты.

Об этом глава государства заявил во время встречи с руководителями территориальных громад Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращение украинцев - сложный вопрос. Прежде всего я хотел бы, чтобы вы обратили такое же внимание, что не всех украинцев очень рады видеть за рубежом. Это не часть плана, как вернуть украинцев, но есть факты. Украинцы, которые работают за рубежом, они хотят, чтобы украинцы там остались. Они - это лидеры и страны соответствующие. Украинцы, которые не работают за рубежом, они ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это также факт", - подчеркнул он.

По словам президента, в Германии из 1,1 млн украинцев по меньшей мере 300 тыс. нигде не работают, даже не пытаются трудоустроиться.

"И таких много во всей Европе. Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержки, которые есть за рубежом, они исчезнут. Это факт. Исчезнут не благодаря нам с вами. Просто страны прекратят им помогать", - добавил Зеленский.

Читайте: Польша нашла другие причины не передавать Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, - Зеленский