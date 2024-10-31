РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9164 посетителя онлайн
Новости Война
9 192 111

Страны Европы ищут способ, чтобы заставить украинцев вернуться на Родину, - Зеленский

Повернення українців додому: що каже Зеленський?

Президент Владимир Зеленский считает, что часть украинцев вернется на Родину, поскольку страны Европы могут прекратить предоставлять соцвыплаты.

Об этом глава государства заявил во время встречи с руководителями территориальных громад Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращение украинцев - сложный вопрос. Прежде всего я хотел бы, чтобы вы обратили такое же внимание, что не всех украинцев очень рады видеть за рубежом. Это не часть плана, как вернуть украинцев, но есть факты. Украинцы, которые работают за рубежом, они хотят, чтобы украинцы там остались. Они - это лидеры и страны соответствующие. Украинцы, которые не работают за рубежом, они ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это также факт", - подчеркнул он.

По словам президента, в Германии из 1,1 млн украинцев по меньшей мере 300 тыс. нигде не работают, даже не пытаются трудоустроиться.

"И таких много во всей Европе. Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержки, которые есть за рубежом, они исчезнут. Это факт. Исчезнут не благодаря нам с вами. Просто страны прекратят им помогать", - добавил Зеленский.

Читайте: Польша нашла другие причины не передавать Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, - Зеленский

Автор: 

беженцы (1693) Европа (2043) Зеленский Владимир (22025)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Гундосить і гундосить...Гундосить і гундосить...Гундосить і гундосить.... Коли він встигає мівіну їсти ?
показать весь комментарий
31.10.2024 11:49 Ответить
+25
А внятно висловлюватися воно так і не навчилося. Словесний понос.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:52 Ответить
+22
Щоб в Україні получати 2361 гривні пенсії і 8000 тисяч зарплати,наївний однако.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а коли сотні тисяч непрацюючих й насправді витіснять в Україну, то вони повернувшись зразу ж побіжать роботу собі шукати? чи тоді вже дєрьмозеки почнуть знаходити спосіб повернути їх в зад, в европу?
показать весь комментарий
31.10.2024 12:52 Ответить
Моя дитина залишиться в Європі, навіть без виплат. Тут їй робити нічого
показать весь комментарий
31.10.2024 12:54 Ответить
вернуть в Украину - чтоб смотрели **...ый марахвон ?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:03 Ответить
У Німеччині 700 тисяч українців отримують Bürgergeld. Майже 5 млрд. євро на рік. Стільки був бюджет ЗСУ до вторгнення.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:19 Ответить
це без урахування безкоштовного житла та мовних курсів...
показать весь комментарий
31.10.2024 13:34 Ответить
ага, приїду висаджувати мільярд дерев для інвалідів -прокурорів
показать весь комментарий
31.10.2024 13:49 Ответить
Зе, дурень ти. Людей наловлених кидаєш в атаки де вони живуть чотири години або менше, толку нуль. Німеччині потрібно півмільйона людей щорічно. Обміняй людей на ті далекобійні плюшки, які ти хочеш отримати з Німеччини, це доволі реальний варіант. Німеччина зрозуміє свою вигоду, от щодо можливих вигод, то вони швидко вміють рахувати. Випусти тупо 2 мільйони людей, може більше, в обмін на багато гарної зброї. Як результат - Німеччина щаслива, Україна отримує потужну зброю, люди щасливі. Стратегія win-win.

А те що ти зараз робиш, це дрібна тупа помста нашим, яка призведе виключно до озлоблення і гарантованого голосування проти твоєї політсили на виборах. Ну логічно ж?
показать весь комментарий
31.10.2024 14:55 Ответить
гоїв не рахує
показать весь комментарий
31.10.2024 15:40 Ответить
Блть, цьому тіктокеру хтось скаже, що його зачекались колеги-кондоми, Соловей та Кісіль, пора замутить шоу: Три чорта, або ж ********** н'юз.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:39 Ответить
Если человек не преступник - его никто никуда выдавать не будет, он имеет право не возвращаться в свою страну, если так хочет.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:39 Ответить
ціль повернення українців добра,- питань нема та методи та мотивація вирішення питання на нулі і чим далі тим гірше
показать весь комментарий
31.10.2024 18:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 