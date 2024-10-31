УКР
Країни Європи шукають спосіб, щоб змусити українців повернутися на Батьківщину, - Зеленський

Повернення українців додому: що каже Зеленський?

Президент Володимир Зеленський вважає, що частина українців повернеться на Батьківщину, оскільки країни Європи можуть припинити надавати соцвиплати.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

"Повернення українців - складне питання. Передусім я хотів би, щоб ви звернули таку ж увагу, що не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Українці, які працюють за кордоном, вони хочуть, щоб українці там залишились. Вони - це лідери і країни відповідні. Українці, які не працюють за кордоном, вони шукають спосіб, як їх змусити повернутися в Україну. Це також факт", - наголосив він.

За словами президента, у Німеччині із 1,1 млн українців щонайменше 300 тис. ніде не працюють, навіть не намагаються працевлаштуватися.

"І таких багато в усій Європі. Так чи інакше ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки, які є за кордоном, вони зникнуть. Це факт. Зникнуть не завдяки нам з вами. Просто країни припинять їм допомагати", - додав Зеленський.

біженці (1977) Європа (2027) Зеленський Володимир (25578)
+32
Гундосить і гундосить...Гундосить і гундосить...Гундосить і гундосить.... Коли він встигає мівіну їсти ?
показати весь коментар
31.10.2024 11:49 Відповісти
+25
А внятно висловлюватися воно так і не навчилося. Словесний понос.
показати весь коментар
31.10.2024 11:52 Відповісти
+22
Щоб в Україні получати 2361 гривні пенсії і 8000 тисяч зарплати,наївний однако.
показати весь коментар
31.10.2024 11:51 Відповісти
а коли сотні тисяч непрацюючих й насправді витіснять в Україну, то вони повернувшись зразу ж побіжать роботу собі шукати? чи тоді вже дєрьмозеки почнуть знаходити спосіб повернути їх в зад, в европу?
показати весь коментар
31.10.2024 12:52 Відповісти
Моя дитина залишиться в Європі, навіть без виплат. Тут їй робити нічого
показати весь коментар
31.10.2024 12:54 Відповісти
вернуть в Украину - чтоб смотрели **...ый марахвон ?
показати весь коментар
31.10.2024 13:03 Відповісти
У Німеччині 700 тисяч українців отримують Bürgergeld. Майже 5 млрд. євро на рік. Стільки був бюджет ЗСУ до вторгнення.
показати весь коментар
31.10.2024 13:19 Відповісти
це без урахування безкоштовного житла та мовних курсів...
показати весь коментар
31.10.2024 13:34 Відповісти
ага, приїду висаджувати мільярд дерев для інвалідів -прокурорів
показати весь коментар
31.10.2024 13:49 Відповісти
Зе, дурень ти. Людей наловлених кидаєш в атаки де вони живуть чотири години або менше, толку нуль. Німеччині потрібно півмільйона людей щорічно. Обміняй людей на ті далекобійні плюшки, які ти хочеш отримати з Німеччини, це доволі реальний варіант. Німеччина зрозуміє свою вигоду, от щодо можливих вигод, то вони швидко вміють рахувати. Випусти тупо 2 мільйони людей, може більше, в обмін на багато гарної зброї. Як результат - Німеччина щаслива, Україна отримує потужну зброю, люди щасливі. Стратегія win-win.

А те що ти зараз робиш, це дрібна тупа помста нашим, яка призведе виключно до озлоблення і гарантованого голосування проти твоєї політсили на виборах. Ну логічно ж?
показати весь коментар
31.10.2024 14:55 Відповісти
гоїв не рахує
показати весь коментар
31.10.2024 15:40 Відповісти
Блть, цьому тіктокеру хтось скаже, що його зачекались колеги-кондоми, Соловей та Кісіль, пора замутить шоу: Три чорта, або ж ********** н'юз.
показати весь коментар
31.10.2024 15:39 Відповісти
Если человек не преступник - его никто никуда выдавать не будет, он имеет право не возвращаться в свою страну, если так хочет.
показати весь коментар
31.10.2024 17:39 Відповісти
ціль повернення українців добра,- питань нема та методи та мотивація вирішення питання на нулі і чим далі тим гірше
показати весь коментар
31.10.2024 18:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 