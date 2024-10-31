Країни Європи шукають спосіб, щоб змусити українців повернутися на Батьківщину, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що частина українців повернеться на Батьківщину, оскільки країни Європи можуть припинити надавати соцвиплати.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

"Повернення українців - складне питання. Передусім я хотів би, щоб ви звернули таку ж увагу, що не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Українці, які працюють за кордоном, вони хочуть, щоб українці там залишились. Вони - це лідери і країни відповідні. Українці, які не працюють за кордоном, вони шукають спосіб, як їх змусити повернутися в Україну. Це також факт", - наголосив він.

За словами президента, у Німеччині із 1,1 млн українців щонайменше 300 тис. ніде не працюють, навіть не намагаються працевлаштуватися.

"І таких багато в усій Європі. Так чи інакше ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки, які є за кордоном, вони зникнуть. Це факт. Зникнуть не завдяки нам з вами. Просто країни припинять їм допомагати", - додав Зеленський.

