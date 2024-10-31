РУС
Новости
819 12

Глава МИД Канады Жоли: Мы убеждены, что место Украины – в НАТО

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі

Канада поддерживает приглашение Украины в Североатлантический альянс и предоставление ей со временем полноценного членства.

Об этом в Монреале заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы верим в это приглашение и убеждены, что место Украины - в НАТО. Конечно, надо еще поработать с другими странами, а тем временем поддерживать военные усилия Украины" - прокомментировала Жоли первый пункт "Плана победы" Украины, который предусматривает официальное приглашение в Североатлантический альянс.

По ее словам, именно поэтому более двух десятков государств заключили с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

"Это - временное решение, поскольку мы понимаем, что в отдаленной перспективе Украина должна войти в НАТО", - подчеркнула глава МИД Канады.

Автор: 

Топ комментарии
+3
Спасибо, Канада. Только Украина на словах вступает. На деле саботирует вступление в ЕС и НАТО. Там же нет правящей клептократической олигархии и тотальной коррупции с воровством начиная с детсадика и заканчивая кладбищем.
01.11.2024 00:43 Ответить
+2
Потому что Украина с 2007 года САБОТИРУЕТ! вступление.
01.11.2024 00:31 Ответить
+2
И управленцев, чиновников, судей-прокуроров из Канады назначать. Нынешних украинских уничтожить с конфискацией имущества. Вместе с семьями. Списать на неизвестных патриотов или агрессоров и оккупантов, также записывать их в безвести пропавшие.
01.11.2024 00:36 Ответить
І ми переконані - тільки ніхто не бере
31.10.2024 23:04 Ответить
Потому что Украина с 2007 года САБОТИРУЕТ! вступление.
01.11.2024 00:31 Ответить
Щодня хтось нагадує, щоб бува не забули.
31.10.2024 23:07 Ответить
Картина неповна.. На ній відсутній найвеличніший лідер **********, який ту моркву постійно відсуває від рота. Ще відсутній мудрий нарід який підтримує ЗЕрмака
31.10.2024 23:12 Ответить
Він з його обранцями - це віслюк.
01.11.2024 01:26 Ответить
Отакий і буде у України статус: "переконаномісценатова"
31.10.2024 23:16 Ответить
Свіжа фантастика від переКонан Дойла.
31.10.2024 23:17 Ответить
Двері НАТО для України-"Ми щиро раді Україні .та українському народові і двері наші для України завжди відкриті, але ВХОДИТИ Україні в ці двері не дозволяють американо- німецькі "мажордоми",бо швейцарами їх не назвеш...
31.10.2024 23:19 Ответить
Мадам Жолі, я пропоную приєднати Україну до Канади (як заморську територію).

Думаю, що українці будуть згодні. Тоді і НАТО буде автоматом, і американці з допомогою вже не відкрутяться.
01.11.2024 00:29 Ответить
И управленцев, чиновников, судей-прокуроров из Канады назначать. Нынешних украинских уничтожить с конфискацией имущества. Вместе с семьями. Списать на неизвестных патриотов или агрессоров и оккупантов, также записывать их в безвести пропавшие.
01.11.2024 00:36 Ответить
Спасибо, Канада. Только Украина на словах вступает. На деле саботирует вступление в ЕС и НАТО. Там же нет правящей клептократической олигархии и тотальной коррупции с воровством начиная с детсадика и заканчивая кладбищем.
01.11.2024 00:43 Ответить
 
 