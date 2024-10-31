Глава МИД Канады Жоли: Мы убеждены, что место Украины – в НАТО
Канада поддерживает приглашение Украины в Североатлантический альянс и предоставление ей со временем полноценного членства.
Об этом в Монреале заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы верим в это приглашение и убеждены, что место Украины - в НАТО. Конечно, надо еще поработать с другими странами, а тем временем поддерживать военные усилия Украины" - прокомментировала Жоли первый пункт "Плана победы" Украины, который предусматривает официальное приглашение в Североатлантический альянс.
По ее словам, именно поэтому более двух десятков государств заключили с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
"Это - временное решение, поскольку мы понимаем, что в отдаленной перспективе Украина должна войти в НАТО", - подчеркнула глава МИД Канады.
Думаю, що українці будуть згодні. Тоді і НАТО буде автоматом, і американці з допомогою вже не відкрутяться.