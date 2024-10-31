Глава МЗС Канади Жолі: Ми переконані, що місце України - в НАТО
Канада підтримує запрошення України до Північноатлантичного альянсу й надання їй з часом повноцінного членства.
Про це у Монреалі заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми віримо у це запрошення й переконані, що місце України - в НАТО. Звісно, треба ще попрацювати з іншими країнами, а тим часом підтримувати військові зусилля України" - прокоментувала Жолі перший пункт Плану перемоги України, який передбачає офіційне запрошення до Північноатлантичного альянсу.
За її словами, саме тому більш як два десятки держав уклали з Україною угоди про співпрацю у сфері оборони.
"Це - тимчасове рішення, оскільки ми розуміємо, що у віддаленій перспективі Україна має увійти в НАТО", - наголосила глава МЗС Канади.
Думаю, що українці будуть згодні. Тоді і НАТО буде автоматом, і американці з допомогою вже не відкрутяться.