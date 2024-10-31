УКР
Глава МЗС Канади Жолі: Ми переконані, що місце України - в НАТО

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі

Канада підтримує запрошення України до Північноатлантичного альянсу й надання їй з часом повноцінного членства.

Про це у Монреалі заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми віримо у це запрошення й переконані, що місце України - в НАТО. Звісно, треба ще попрацювати з іншими країнами, а тим часом підтримувати військові зусилля України" - прокоментувала Жолі перший пункт Плану перемоги України, який передбачає офіційне запрошення до Північноатлантичного альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сумнівів у тому, що Україна стане членом НАТО, немає, - помічниця Рютте

За її словами, саме тому більш як два десятки держав уклали з Україною угоди про співпрацю у сфері оборони.

"Це - тимчасове рішення, оскільки ми розуміємо, що у віддаленій перспективі Україна має увійти в НАТО", - наголосила глава МЗС Канади.

Топ коментарі
+3
Спасибо, Канада. Только Украина на словах вступает. На деле саботирует вступление в ЕС и НАТО. Там же нет правящей клептократической олигархии и тотальной коррупции с воровством начиная с детсадика и заканчивая кладбищем.
показати весь коментар
01.11.2024 00:43 Відповісти
+2
+2
И управленцев, чиновников, судей-прокуроров из Канады назначать. Нынешних украинских уничтожить с конфискацией имущества. Вместе с семьями. Списать на неизвестных патриотов или агрессоров и оккупантов, также записывать их в безвести пропавшие.
показати весь коментар
01.11.2024 00:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
І ми переконані - тільки ніхто не бере
показати весь коментар
31.10.2024 23:04 Відповісти
Щодня хтось нагадує, щоб бува не забули.
показати весь коментар
31.10.2024 23:07 Відповісти
Картина неповна.. На ній відсутній найвеличніший лідер **********, який ту моркву постійно відсуває від рота. Ще відсутній мудрий нарід який підтримує ЗЕрмака
показати весь коментар
31.10.2024 23:12 Відповісти
Він з його обранцями - це віслюк.
показати весь коментар
01.11.2024 01:26 Відповісти
Отакий і буде у України статус: "переконаномісценатова"
показати весь коментар
31.10.2024 23:16 Відповісти
Свіжа фантастика від переКонан Дойла.
показати весь коментар
31.10.2024 23:17 Відповісти
Двері НАТО для України-"Ми щиро раді Україні .та українському народові і двері наші для України завжди відкриті, але ВХОДИТИ Україні в ці двері не дозволяють американо- німецькі "мажордоми",бо швейцарами їх не назвеш...
показати весь коментар
31.10.2024 23:19 Відповісти
Мадам Жолі, я пропоную приєднати Україну до Канади (як заморську територію).

Думаю, що українці будуть згодні. Тоді і НАТО буде автоматом, і американці з допомогою вже не відкрутяться.
показати весь коментар
01.11.2024 00:29 Відповісти
И управленцев, чиновников, судей-прокуроров из Канады назначать. Нынешних украинских уничтожить с конфискацией имущества. Вместе с семьями. Списать на неизвестных патриотов или агрессоров и оккупантов, также записывать их в безвести пропавшие.
показати весь коментар
01.11.2024 00:36 Відповісти
