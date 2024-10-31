УКР
Сумнівів у тому, що Україна стане членом НАТО, немає, - помічниця Рютте

Помічниця генсека НАТО заявила, що Альянс робить все, щоб Україна перемогла

НАТО робить все можливе, щоб Україна перемогла та стала членом Північноатлантичного Альянсу.

Про це під час КБФ для молоді заявила помічниця генсека НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доха Бесансено, передає Цензор.НЕТ.

Вона відзначила, що новий генсек Марк Рютте здійснив свій перший візит саме до України, а згодом зібрав саміт міністрів оборони країн Альянсу, на якому був присутній президент України.

Рютте, сказала Бесансено, акцентував на трьох пріоритетах.

Перший – продовжувати інвестувати в оборону країн–членів Альянсу. Другий – це підтримка України у боротьбі з російською агресією, підтримка її спроможності власного виробництва зброї. Третій – це зростання глобальних викликів євроатлантичній безпеці.

"Україна стане членом НАТО, в цьому немає сумнівів, і всі члени Альянсу ці рішення приймали на попередніх самітах", - наголосила вона.

Також помічниця генсека розповіла, що було створено командування НАТО, яке буде координувати надання підтримки і підготовки для України, а також на рівні ЄС було узгоджено мінімум 40 мільярдів євро військової допомоги Україні наступного року.

Бесансено наголосила на необхідності вивчення українського досвіду ведення бойових дій, адже ЗСУ демонструють "справжні дива на полі бою".

Вона звернула увагу на нові технології, які по-справжньому міняють хід бойових дій. Зокрема, це морські дрони Sea Baby та інші.

"Вони повністю вивели із дії російський Чорноморський флот, і ми бачимо, що Україна ще незалежно розробляє інші технології, також засоби глушіння електронних сигналів. Сучасні технології, всі ці інновації, вони трансформують майбутнє введення бойових дій", - підсумувала помічниця Рютте.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

НАТО (6816) членство в НАТО (1771) Київський безпековий форум (170)
