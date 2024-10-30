УКР
Ми досі не отримали від країн НАТО обіцяну кількість систем ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

В Україну досі не надійшли 6-7 систем протиповітряної оборони для захисту неба, які пообіцяли передати країни НАТО під час саміту Альянсу влітку. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що країни НАТО напередодні саміту у Вашингтоні, що відбувся у липні, сказали, що не готові бачити Україну в Альянсі поки триває повномасштабна війна. Натомість вони запропонували посилити протиповітряну оборону.

"Вони сказали, що не готові зробити більш рішучі кроки в цьому напрямку. Але готові передати нам, наприклад, шість-сім конкретних систем, які захистять наше небо", - розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що не можна порівняти дві ці речі - запрошення до НАТО та посилення ППО, але Україна погодилася на пропозицію.

Президент наголосив, що системи ППО є критично важливими для України й було б ризиком втратити таку можливість.

За словами Зеленського, Україна та партнери домовилися про постачання до 1 вересня, але станом на 30 жовтня ця кількість систем не була передана.

Він наголосив, що Україна розраховувала на цю допомогу напередодні третьої зими з відключеннями світла та іншими "випробуваннями".

"Якщо досі ми не отримали цього, то не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який уже розпочався", - додав Зеленський.

