Норвегія надасть Україні 118 млн євро на посилення ППО

Норвегія надасть Україні 118 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони та сприятиме відправленню системи Patriot з Румунії.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Разом з іншими країнами, зокрема Німеччиною та США, ми сприяємо тому, щоб Румунія могла надіслати в Україну системи протиповітряної оборони Patriot", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що ця допомога є частиною програми Нансена.

Стьоре підкреслив, що Україні потрібна посилена протиповітряна оборона, щоб захистити населення від російських атак, які посилюються. Тому, за його словами, підтримка української ППО — пріоритет Норвегії.

"Я радий, що ми можемо сприяти тому, щоб Україна отримала доступ до нової батареї Patriot. Посилення протиповітряної оборони було однією з найважливіших потреб України з початку війни. Потреби України мають бути основою для норвезької підтримки, і наша підтримка має бути довгостроковою", — нагоорсив прем'єр-міністр Норвегії.

