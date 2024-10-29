964 8
Норвегія надасть Україні 118 млн євро на посилення ППО
Норвегія надасть Україні 118 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони та сприятиме відправленню системи Patriot з Румунії.
Про це йдеться на сайті норвезького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Разом з іншими країнами, зокрема Німеччиною та США, ми сприяємо тому, щоб Румунія могла надіслати в Україну системи протиповітряної оборони Patriot", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Зазначається, що ця допомога є частиною програми Нансена.
Стьоре підкреслив, що Україні потрібна посилена протиповітряна оборона, щоб захистити населення від російських атак, які посилюються. Тому, за його словами, підтримка української ППО — пріоритет Норвегії.
"Я радий, що ми можемо сприяти тому, щоб Україна отримала доступ до нової батареї Patriot. Посилення протиповітряної оборони було однією з найважливіших потреб України з початку війни. Потреби України мають бути основою для норвезької підтримки, і наша підтримка має бути довгостроковою", — нагоорсив прем'єр-міністр Норвегії.
Гоша Фантомас #478094
29.10.2024 20:38
Sergey Yatsenko #593159
29.10.2024 21:22
Luk Viktor
29.10.2024 22:00
Джон Зойдберг #328773
29.10.2024 23:20
Vladimir Znamerovsky
30.10.2024 12:44
