УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8158 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
964 8

Норвегія надасть Україні 118 млн євро на посилення ППО

Норвегія

Норвегія надасть Україні 118 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони та сприятиме відправленню системи Patriot з Румунії.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Разом з іншими країнами, зокрема Німеччиною та США, ми сприяємо тому, щоб Румунія могла надіслати в Україну системи протиповітряної оборони Patriot", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що ця допомога є частиною програми Нансена.

Стьоре підкреслив, що Україні потрібна посилена протиповітряна оборона, щоб захистити населення від російських атак, які посилюються. Тому, за його словами, підтримка української ППО — пріоритет Норвегії.

"Я радий, що ми можемо сприяти тому, щоб Україна отримала доступ до нової батареї Patriot. Посилення протиповітряної оборони було однією з найважливіших потреб України з початку війни. Потреби України мають бути основою для норвезької підтримки, і наша підтримка має бути довгостроковою", — нагоорсив прем'єр-міністр Норвегії.

Також читайте: Прем’єр Норвегії Стьоре оголосив про новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро, з них 350 млн євро підуть на військові потреби

Автор: 

Норвегія (827) ППО (3579)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніяких грошей клептоманам - тільки зброю!
показати весь коментар
29.10.2024 20:38 Відповісти
Це копійки для наших ворюг...
показати весь коментар
29.10.2024 21:22 Відповісти
на карманні витрати підуть 5-6 дефективним менпджерам...
показати весь коментар
29.10.2024 22:00 Відповісти
Це просто Норвегія дала гроші Румунії. Типу за той петріот, який румуни передали нам. Так що ніяке наше ППО насправді чимось іншим не підсилиться.
показати весь коментар
29.10.2024 23:20 Відповісти
Ліпше б надали ппо, бо гроші щури в Україні з'їдають.
показати весь коментар
30.10.2024 12:44 Відповісти
 
 