Прем’єр Норвегії Стьоре оголосив про новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро, з них 350 млн євро підуть на військові потреби

Норвегія передасть Україні новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Більша частина цієї суми, а саме 350 млн євро буде спрямована на військові потреби.

Про це на спільній з учасниками четвертого саміту Україна - Північна Європа пресконференції сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Норвегія оголошує про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро, з яких 350 – буде саме військовий пакет. Ми будемо працювати з данськими колегами для реалізації цієї ініціативи",- заявив глава норвезького уряду.

За його словами, Норвегія хоче надалі надавати допомогу Україні, відповідно до потреб Києва – це ППО, енергетика, морські вантажні перевезення.

Читайте також: Норвегія виділила $105 млн на відновлення української енергетики