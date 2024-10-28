УКР
Прем’єр Норвегії Стьоре оголосив про новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро, з них 350 млн євро підуть на військові потреби

Стьоре повідомив про пакет допомоги Україні

Норвегія передасть Україні новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Більша частина цієї суми, а саме 350 млн євро буде спрямована на військові потреби.

Про це на спільній з учасниками четвертого саміту Україна - Північна Європа пресконференції сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Норвегія оголошує про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро, з яких 350 – буде саме військовий пакет. Ми будемо працювати з данськими колегами для реалізації цієї ініціативи",- заявив глава норвезького уряду.

За його словами, Норвегія хоче надалі надавати допомогу Україні, відповідно до потреб Києва – це ППО, енергетика, морські вантажні перевезення.

Читайте також: Норвегія виділила $105 млн на відновлення української енергетики

Норвегія (827) допомога (8756)
Європейська правда

Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії, - за 2,5 роки великої війни надала Україні допомогу на суму, яка не відповідає рівню її добробуту. Зокрема, допомога Данії, якщо рахувати у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП), у 3,5 раза перевищує той самий показник, розрахований для норвезької допомоги.

Так, за вже згаданими даними Кільського інституту, сума оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Данії сягає 1,8% ВВП, для Швеції і Фінляндії цей показник становить 0,8%, а Норвегія може похвалитися підтримкою лише у 0,5% від ВВП.

Обсяги допомоги Україні спровокували дискусії у Норвегії та звинувачення на адресу норвезького уряду.

Та й в Україні розраховують на Норвегію, особливо зважаючи на дуже ймовірні проблеми з американською підтримкою.
28.10.2024 22:03 Відповісти
Норвегія має розвинутий військово-промисловий комплекс, тому не лише прагне допомагати Україні, а й має спроможність робити це. Це великий виробник компонентів систем ППО і ракет до них, артилерійських ***********.

Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.

Норвегія у лютому 2023 року стала першою країною, яка затвердила багаторічну програму підтримки Нансена для України на 2023-2027 роки обсягом понад 7 млрд доларів США.
28.10.2024 22:07 Відповісти
Вітя сиди в своїй Канаді в вишиванці, не засирай форум купою текста.
28.10.2024 22:18 Відповісти
Вот если бы они военных инженеров прислали с этим баблом под контролем и построили фортификации как надо, а не в низинах и в чистом поле. Бетона можно много купить на эти деньги
28.10.2024 22:06 Відповісти
Союзники рашки дають їм ракети снаряди ..підтягують корейців. А наші партнери дають гроші на розкрадання
29.10.2024 03:49 Відповісти
Ну що таке 500 лямів для наших матьорих чуваків, розтаскають за декілька днів.
29.10.2024 06:32 Відповісти
 
 