1 288 6
Прем’єр Норвегії Стьоре оголосив про новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро, з них 350 млн євро підуть на військові потреби
Норвегія передасть Україні новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Більша частина цієї суми, а саме 350 млн євро буде спрямована на військові потреби.
Про це на спільній з учасниками четвертого саміту Україна - Північна Європа пресконференції сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Норвегія оголошує про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро, з яких 350 – буде саме військовий пакет. Ми будемо працювати з данськими колегами для реалізації цієї ініціативи",- заявив глава норвезького уряду.
За його словами, Норвегія хоче надалі надавати допомогу Україні, відповідно до потреб Києва – це ППО, енергетика, морські вантажні перевезення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії, - за 2,5 роки великої війни надала Україні допомогу на суму, яка не відповідає рівню її добробуту. Зокрема, допомога Данії, якщо рахувати у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП), у 3,5 раза перевищує той самий показник, розрахований для норвезької допомоги.
Так, за вже згаданими даними Кільського інституту, сума оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Данії сягає 1,8% ВВП, для Швеції і Фінляндії цей показник становить 0,8%, а Норвегія може похвалитися підтримкою лише у 0,5% від ВВП.
Обсяги допомоги Україні спровокували дискусії у Норвегії та звинувачення на адресу норвезького уряду.
Та й в Україні розраховують на Норвегію, особливо зважаючи на дуже ймовірні проблеми з американською підтримкою.
Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.
Норвегія у лютому 2023 року стала першою країною, яка затвердила багаторічну програму підтримки Нансена для України на 2023-2027 роки обсягом понад 7 млрд доларів США.