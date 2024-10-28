РУС
Премьер Норвегии Стёре объявил о новом пакете помощи Украине на 500 млн евро, из них 350 млн евро пойдут на военные нужды

Стьоре повідомив про пакет допомоги Україні

Норвегия передаст Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро. Большая часть этой суммы, а именно 350 млн евро, будет направлена на военные нужды.

Об этом на совместной с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа пресс-конференции сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Норвегия объявляет о новом пакете помощи Украине на 500 миллионов евро, из которых 350 - будет именно военный пакет. Мы будем работать с датскими коллегами для реализации этой инициативы",- заявил глава норвежского правительства.

По его словам, Норвегия хочет в дальнейшем оказывать помощь Украине, в соответствии с потребностями Киева - это ПВО, энергетика, морские грузовые перевозки.

Читайте также: Норвегия выделила $105 млн на восстановление украинской энергетики

Європейська правда

Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії, - за 2,5 роки великої війни надала Україні допомогу на суму, яка не відповідає рівню її добробуту. Зокрема, допомога Данії, якщо рахувати у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП), у 3,5 раза перевищує той самий показник, розрахований для норвезької допомоги.

Так, за вже згаданими даними Кільського інституту, сума оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Данії сягає 1,8% ВВП, для Швеції і Фінляндії цей показник становить 0,8%, а Норвегія може похвалитися підтримкою лише у 0,5% від ВВП.

Обсяги допомоги Україні спровокували дискусії у Норвегії та звинувачення на адресу норвезького уряду.

Та й в Україні розраховують на Норвегію, особливо зважаючи на дуже ймовірні проблеми з американською підтримкою.
28.10.2024 22:03 Ответить
Норвегія має розвинутий військово-промисловий комплекс, тому не лише прагне допомагати Україні, а й має спроможність робити це. Це великий виробник компонентів систем ППО і ракет до них, артилерійських ***********.

Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.

Норвегія у лютому 2023 року стала першою країною, яка затвердила багаторічну програму підтримки Нансена для України на 2023-2027 роки обсягом понад 7 млрд доларів США.
28.10.2024 22:07 Ответить
Вітя сиди в своїй Канаді в вишиванці, не засирай форум купою текста.
28.10.2024 22:18 Ответить
Вот если бы они военных инженеров прислали с этим баблом под контролем и построили фортификации как надо, а не в низинах и в чистом поле. Бетона можно много купить на эти деньги
28.10.2024 22:06 Ответить
Союзники рашки дають їм ракети снаряди ..підтягують корейців. А наші партнери дають гроші на розкрадання
29.10.2024 03:49 Ответить
Ну що таке 500 лямів для наших матьорих чуваків, розтаскають за декілька днів.
29.10.2024 06:32 Ответить
 
 