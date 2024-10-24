Норвегия выделила $105 млн на восстановление украинской энергетики

Предоставленные Норвегией 1,1 млрд норвежских крон (105 млн долларов США) будут направлены через ПРООН на восстановление энергогенерирующих мощностей в Украине, в частности на предоставление прямой поддержки регионам для установки солнечных панелей в школах и больницах.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ПРООН в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и правительство Норвегии в дальнейшем углубляют сотрудничество для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, создание резервных мощностей для критически важных систем в стране", - говорится в сообщении.

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В рамках такого усиленного партнерства будут установлены солнечные панели для обеспечения резервного питания школ и больниц, а недавнее соглашение обеспечит поставки дополнительных 80 МВт мощности в национальную электросеть этой зимой.

Благодаря Программе энергетического восстановления ПРООН теплом и водой будут обеспечены более 1 млн человек, а также промышленные потребители.

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"Восстановление критически важной энергетической инфраструктуры является крайне необходимым, поскольку люди, которые живут в многоэтажных домах в больших городах, не имеют альтернативных средств отопления и водоснабжения. Программа ПРООН по возобновляемой энергетике <...> является свидетельством нашей преданности делу содействия "зеленому" восстановлению и обеспечению энергетической безопасности для всех украинцев", - прокомментировал постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.