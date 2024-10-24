Помощь Украине нужно увеличивать, чтобы Путин не победил в войне на истощение, - спикер финского парламента Халла-ахо
Страны-партнеры должны значительно увеличить абсолютные цифры помощи Украине в долгосрочной перспективе, чтобы послать Путину четкий сигнал, что его расчет на войну на истощение не сработает.
Об этом заявил спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
Халла-ахо отметил, что полномасштабная война в Украине продолжается уже более двух с половиной лет, первоначальный план Путина захватить Киев за три дня путем блиц-крига потерпел поражение, украинцы продемонстрировали всему миру готовность бороться за свою землю, а международное сообщество показало способность реагировать на российскую агрессию.
"Однако у нас еще нет оснований для празднования. Путин считает, что время работает в его интересах, он ведет войну на истощение. К сожалению, он может оказаться правым. Способность России пережить эти огромные материальные и человеческие потери очень велика. Чтобы предотвратить повторение таких событий в будущем, мы должны послать четкий сигнал Путину, что все же история движется своим путем, и со временем это не пройдет. Мы должны усиливать нашу способность и выделять больше средств в долгосрочной перспективе для экономической помощи Украине, ее Вооруженным силам и сектору безопасности", - сказал Халла-ахо.
По его словам, необходимо, чтобы каждая страна, особенно, крупные игроки, делала все больший вклад в помощь Украине.
"Имея такого врага, как Россия, в нынешней ситуации нам надо увеличить именно абсолютные цифры. Мы должны оперировать большими абсолютными цифрами", - подчеркнул спикер парламента Финляндии.
Он также отметил, что ограничения в предоставлении Украине оружия и экономической поддержки будут только поощрять Россию продолжать эту войну и расширять конфликт.
Также Халла-ахо призвал изменить формулировку относительно продолжения поддержки Украины "столько, сколько потребуется" и предоставить все необходимое сейчас, "потому что никто из нас не может позволить себе победы России".
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її важче вивезти в офшори
пруть як отей фінський танк, а кацапню вони знають кращє за всіх,
вона в них і терріторії віджала, і кордон довгий спільний, і кожень день
та немита срань під боком - доплюнути можна...
Бабло - нє (буде менше пацани)
Трамп все порішає - нє
Далекобійна - нє
Україна, давай мобілізуй з 18, і перемагай, там ше рузьких не багато, а ми поки що"планом перемоги" жопу підтирати будемо, у нас тут вибори, і свої проблеми. І взагалі, Поляки, блокуйте їм там кордон, а то вже давно шось не було.
чи то бити кацапів не більше ніж на 100км по кацапляндії,
чи то затримка і ненадання допомоги впородовж пів року - це тільки заохочювання тих звірів продовжувати війну,
чомусь ми про це "заохочювання" забуваємо і це не є гарно.
нагадую, поза межою в 100км на кацапляндії живуть такі ж самі кацапи,
які хочуть знищіти всіх, ну так для справки.
а тут щє українська влада *******, як начебто кожний з них у труні кишені має і все з собою на той світ заберe і це якось їм там допоможе...
страну ?