РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6996 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 232 15

Помощь Украине нужно увеличивать, чтобы Путин не победил в войне на истощение, - спикер финского парламента Халла-ахо

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо

Страны-партнеры должны значительно увеличить абсолютные цифры помощи Украине в долгосрочной перспективе, чтобы послать Путину четкий сигнал, что его расчет на войну на истощение не сработает.

Об этом заявил спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

Халла-ахо отметил, что полномасштабная война в Украине продолжается уже более двух с половиной лет, первоначальный план Путина захватить Киев за три дня путем блиц-крига потерпел поражение, украинцы продемонстрировали всему миру готовность бороться за свою землю, а международное сообщество показало способность реагировать на российскую агрессию.

Читайте также: Финляндия окончательно закрывает два КПП на границе с Россией

"Однако у нас еще нет оснований для празднования. Путин считает, что время работает в его интересах, он ведет войну на истощение. К сожалению, он может оказаться правым. Способность России пережить эти огромные материальные и человеческие потери очень велика. Чтобы предотвратить повторение таких событий в будущем, мы должны послать четкий сигнал Путину, что все же история движется своим путем, и со временем это не пройдет. Мы должны усиливать нашу способность и выделять больше средств в долгосрочной перспективе для экономической помощи Украине, ее Вооруженным силам и сектору безопасности", - сказал Халла-ахо.

По его словам, необходимо, чтобы каждая страна, особенно, крупные игроки, делала все больший вклад в помощь Украине.

"Имея такого врага, как Россия, в нынешней ситуации нам надо увеличить именно абсолютные цифры. Мы должны оперировать большими абсолютными цифрами", - подчеркнул спикер парламента Финляндии.

Читайте также: Приглашение Украины в НАТО неизбежно, - президент Финляндии Стубб

Он также отметил, что ограничения в предоставлении Украине оружия и экономической поддержки будут только поощрять Россию продолжать эту войну и расширять конфликт.

Также Халла-ахо призвал изменить формулировку относительно продолжения поддержки Украины "столько, сколько потребуется" и предоставить все необходимое сейчас, "потому что никто из нас не может позволить себе победы России".

Автор: 

помощь (7880) Финляндия (983)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Якщо в допомогу не входитиме підтримка військами (а вона не входитиме), то тут нажаль все очевидно - війну на виснаження ми не витягнемо ніяк.
показать весь комментарий
24.10.2024 20:43 Ответить
+2
тільки зброєю, будь ласка

її важче вивезти в офшори
показать весь комментарий
24.10.2024 20:44 Ответить
+2
повага до Фінляндії, ніяких вліво-вправо - Україна потребує допомоги, негайно!
пруть як отей фінський танк, а кацапню вони знають кращє за всіх,
вона в них і терріторії віджала, і кордон довгий спільний, і кожень день
та немита срань під боком - доплюнути можна...
показать весь комментарий
24.10.2024 20:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо в допомогу не входитиме підтримка військами (а вона не входитиме), то тут нажаль все очевидно - війну на виснаження ми не витягнемо ніяк.
показать весь комментарий
24.10.2024 20:43 Ответить
тільки зброєю, будь ласка

її важче вивезти в офшори
показать весь комментарий
24.10.2024 20:44 Ответить
повага до Фінляндії, ніяких вліво-вправо - Україна потребує допомоги, негайно!
пруть як отей фінський танк, а кацапню вони знають кращє за всіх,
вона в них і терріторії віджала, і кордон довгий спільний, і кожень день
та немита срань під боком - доплюнути можна...
показать весь комментарий
24.10.2024 20:46 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2024 20:47 Ответить
Нато - нє
Бабло - нє (буде менше пацани)
Трамп все порішає - нє
Далекобійна - нє

Україна, давай мобілізуй з 18, і перемагай, там ше рузьких не багато, а ми поки що"планом перемоги" жопу підтирати будемо, у нас тут вибори, і свої проблеми. І взагалі, Поляки, блокуйте їм там кордон, а то вже давно шось не було.
показать весь комментарий
24.10.2024 20:55 Ответить
Дякуємо і Фінляндії за добре слово. Але мушу констатувати, що допоки у всього західного світу не зникне термін ,,неперемога путіна,, над Україною і не з'явиться термін ,,поразка,, нічого не вийде. Бо всі зусилля зараз якраз на притримуванні рук Москви і не більше. А потрібно їх відривати.
показать весь комментарий
24.10.2024 20:56 Ответить
Вам потужних слів недостатньо? Вище один весь потік від оргазму.
показать весь комментарий
24.10.2024 21:10 Ответить
Так. Слів недостатньо. Навіть самих потужних.
показать весь комментарий
24.10.2024 21:13 Ответить
Не слід дякувати за пустозвонство. Це як тебе вбивають на очах у сусіда , а він виражає тобі своє співчуття.
показать весь комментарий
25.10.2024 06:30 Ответить
Треба не киздіти, що треба, а робити.
показать весь комментарий
24.10.2024 20:57 Ответить
шановний пан Юссі Халла-ахо правий - кожне обмежування,
чи то бити кацапів не більше ніж на 100км по кацапляндії,
чи то затримка і ненадання допомоги впородовж пів року - це тільки заохочювання тих звірів продовжувати війну,
чомусь ми про це "заохочювання" забуваємо і це не є гарно.
нагадую, поза межою в 100км на кацапляндії живуть такі ж самі кацапи,
які хочуть знищіти всіх, ну так для справки.
а тут щє українська влада *******, як начебто кожний з них у труні кишені має і все з собою на той світ заберe і це якось їм там допоможе...
показать весь комментарий
24.10.2024 21:05 Ответить
А ще б гігантським потоком хлинули гроші з казни на Армію, якби Зельоні не розкрадали скажено, як в останній день. "Все рівно кінець! Тому потрібно встигнути чим більше вкрасти до втечі за кордон!"
показать весь комментарий
24.10.2024 21:30 Ответить
ми вже виснажились, люди уникають мобілізації , хай нато піздує і воює за свої інтереси саме
показать весь комментарий
24.10.2024 22:25 Ответить
А закон один-" Победителя не судят! " Кто будет и за что восстанавливать
страну ?
показать весь комментарий
24.10.2024 23:14 Ответить
Трохи більше хлам*я зі складів ніяк не позначиться на ситуації, а нового вони давати не хочуть і не будуть.
показать весь комментарий
25.10.2024 06:27 Ответить
 
 