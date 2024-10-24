Помощь Украине нужно увеличивать, чтобы Путин не победил в войне на истощение, - спикер финского парламента Халла-ахо

Страны-партнеры должны значительно увеличить абсолютные цифры помощи Украине в долгосрочной перспективе, чтобы послать Путину четкий сигнал, что его расчет на войну на истощение не сработает.

Об этом заявил спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

Халла-ахо отметил, что полномасштабная война в Украине продолжается уже более двух с половиной лет, первоначальный план Путина захватить Киев за три дня путем блиц-крига потерпел поражение, украинцы продемонстрировали всему миру готовность бороться за свою землю, а международное сообщество показало способность реагировать на российскую агрессию.

Читайте также: Финляндия окончательно закрывает два КПП на границе с Россией

"Однако у нас еще нет оснований для празднования. Путин считает, что время работает в его интересах, он ведет войну на истощение. К сожалению, он может оказаться правым. Способность России пережить эти огромные материальные и человеческие потери очень велика. Чтобы предотвратить повторение таких событий в будущем, мы должны послать четкий сигнал Путину, что все же история движется своим путем, и со временем это не пройдет. Мы должны усиливать нашу способность и выделять больше средств в долгосрочной перспективе для экономической помощи Украине, ее Вооруженным силам и сектору безопасности", - сказал Халла-ахо.

По его словам, необходимо, чтобы каждая страна, особенно, крупные игроки, делала все больший вклад в помощь Украине.

"Имея такого врага, как Россия, в нынешней ситуации нам надо увеличить именно абсолютные цифры. Мы должны оперировать большими абсолютными цифрами", - подчеркнул спикер парламента Финляндии.

Читайте также: Приглашение Украины в НАТО неизбежно, - президент Финляндии Стубб

Он также отметил, что ограничения в предоставлении Украине оружия и экономической поддержки будут только поощрять Россию продолжать эту войну и расширять конфликт.

Также Халла-ахо призвал изменить формулировку относительно продолжения поддержки Украины "столько, сколько потребуется" и предоставить все необходимое сейчас, "потому что никто из нас не может позволить себе победы России".