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Новини Допомога Україні
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Допомогу Україні треба збільшувати, щоб Путін не переміг у війні на виснаження, - спікер фінського парламенту Халла-ахо

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо

Країни-партнери мають значно збільшити абсолютні цифри допомоги Україні у довгостроковій перспективі, аби надіслати Путіну чіткий сигнал, що його розрахунок на війну на виснаження не спрацює.

Про це заявив спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

Халла-ахо зазначив, що повномасштабна війна в Україні триває вже понад два з половиною роки, початковий план Путіна захопити Київ за три дні шляхом бліц-кригу зазнав поразки, українці продемонстрували всьому світові готовність боротися за свою землю, а міжнародна спільнота показала спроможність реагувати на російську агресію.

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"Однак у нас ще немає підстав для святкування. Путін вважає, що час працює в його інтересах, він веде війну на виснаження. На жаль, він може виявитися правим. Спроможність Росії пережити ці величезні матеріальні та людські втрати дуже велика. Щоб запобігти повторенню таких подій у майбутньому, ми повинні надіслати чіткий сигнал Путіну, що все ж таки історія рухається своїм шляхом, і з часом це не минеться. Ми маємо посилювати нашу спроможність і виділяти більше коштів у довгостроковій перспективі для економічної допомоги Україні, її Збройним силам та безпековому сектору", - сказав Халла-ахо.

За його словами, необхідно, щоб кожна країна, особливо, великі гравці, робила дедалі більший внесок у допомогу Україні.

"Маючи такого ворога, як Росія, у нинішній ситуації нам треба збільшити саме абсолютні цифри. Ми повинні оперувати великими абсолютними цифрами", - наголосив спікер парламенту Фінляндії.

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Він також зауважив, що обмеження у наданні Україні зброї та економічної підтримки лише заохочуватиме Росію продовжувати цю війну і розширювати конфлікт.

Також Халла-ахо закликав змінити формулювання щодо продовження підтримки України "стільки, скільки буде потрібно" і надати все необхідне зараз, "тому що ніхто з нас не може дозволити собі перемоги Росії".

Автор: 

допомога (8457) Фінляндія (1331)


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Топ коментарі
+3
Якщо в допомогу не входитиме підтримка військами (а вона не входитиме), то тут нажаль все очевидно - війну на виснаження ми не витягнемо ніяк.
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24.10.2024 20:43 Відповісти
+2
тільки зброєю, будь ласка

її важче вивезти в офшори
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24.10.2024 20:44 Відповісти
+2
повага до Фінляндії, ніяких вліво-вправо - Україна потребує допомоги, негайно!
пруть як отей фінський танк, а кацапню вони знають кращє за всіх,
вона в них і терріторії віджала, і кордон довгий спільний, і кожень день
та немита срань під боком - доплюнути можна...
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24.10.2024 20:46 Відповісти
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Якщо в допомогу не входитиме підтримка військами (а вона не входитиме), то тут нажаль все очевидно - війну на виснаження ми не витягнемо ніяк.
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24.10.2024 20:43 Відповісти
тільки зброєю, будь ласка

її важче вивезти в офшори
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24.10.2024 20:44 Відповісти
повага до Фінляндії, ніяких вліво-вправо - Україна потребує допомоги, негайно!
пруть як отей фінський танк, а кацапню вони знають кращє за всіх,
вона в них і терріторії віджала, і кордон довгий спільний, і кожень день
та немита срань під боком - доплюнути можна...
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24.10.2024 20:46 Відповісти
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24.10.2024 20:47 Відповісти
Нато - нє
Бабло - нє (буде менше пацани)
Трамп все порішає - нє
Далекобійна - нє

Україна, давай мобілізуй з 18, і перемагай, там ше рузьких не багато, а ми поки що"планом перемоги" жопу підтирати будемо, у нас тут вибори, і свої проблеми. І взагалі, Поляки, блокуйте їм там кордон, а то вже давно шось не було.
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24.10.2024 20:55 Відповісти
Дякуємо і Фінляндії за добре слово. Але мушу констатувати, що допоки у всього західного світу не зникне термін ,,неперемога путіна,, над Україною і не з'явиться термін ,,поразка,, нічого не вийде. Бо всі зусилля зараз якраз на притримуванні рук Москви і не більше. А потрібно їх відривати.
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24.10.2024 20:56 Відповісти
Вам потужних слів недостатньо? Вище один весь потік від оргазму.
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24.10.2024 21:10 Відповісти
Так. Слів недостатньо. Навіть самих потужних.
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24.10.2024 21:13 Відповісти
Не слід дякувати за пустозвонство. Це як тебе вбивають на очах у сусіда , а він виражає тобі своє співчуття.
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25.10.2024 06:30 Відповісти
Треба не киздіти, що треба, а робити.
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24.10.2024 20:57 Відповісти
шановний пан Юссі Халла-ахо правий - кожне обмежування,
чи то бити кацапів не більше ніж на 100км по кацапляндії,
чи то затримка і ненадання допомоги впородовж пів року - це тільки заохочювання тих звірів продовжувати війну,
чомусь ми про це "заохочювання" забуваємо і це не є гарно.
нагадую, поза межою в 100км на кацапляндії живуть такі ж самі кацапи,
які хочуть знищіти всіх, ну так для справки.
а тут щє українська влада *******, як начебто кожний з них у труні кишені має і все з собою на той світ заберe і це якось їм там допоможе...
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24.10.2024 21:05 Відповісти
А ще б гігантським потоком хлинули гроші з казни на Армію, якби Зельоні не розкрадали скажено, як в останній день. "Все рівно кінець! Тому потрібно встигнути чим більше вкрасти до втечі за кордон!"
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24.10.2024 21:30 Відповісти
ми вже виснажились, люди уникають мобілізації , хай нато піздує і воює за свої інтереси саме
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24.10.2024 22:25 Відповісти
А закон один-" Победителя не судят! " Кто будет и за что восстанавливать
страну ?
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24.10.2024 23:14 Відповісти
Трохи більше хлам*я зі складів ніяк не позначиться на ситуації, а нового вони давати не хочуть і не будуть.
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25.10.2024 06:27 Відповісти
 
 