Допомогу Україні треба збільшувати, щоб Путін не переміг у війні на виснаження, - спікер фінського парламенту Халла-ахо
Країни-партнери мають значно збільшити абсолютні цифри допомоги Україні у довгостроковій перспективі, аби надіслати Путіну чіткий сигнал, що його розрахунок на війну на виснаження не спрацює.
Про це заявив спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.
Халла-ахо зазначив, що повномасштабна війна в Україні триває вже понад два з половиною роки, початковий план Путіна захопити Київ за три дні шляхом бліц-кригу зазнав поразки, українці продемонстрували всьому світові готовність боротися за свою землю, а міжнародна спільнота показала спроможність реагувати на російську агресію.
"Однак у нас ще немає підстав для святкування. Путін вважає, що час працює в його інтересах, він веде війну на виснаження. На жаль, він може виявитися правим. Спроможність Росії пережити ці величезні матеріальні та людські втрати дуже велика. Щоб запобігти повторенню таких подій у майбутньому, ми повинні надіслати чіткий сигнал Путіну, що все ж таки історія рухається своїм шляхом, і з часом це не минеться. Ми маємо посилювати нашу спроможність і виділяти більше коштів у довгостроковій перспективі для економічної допомоги Україні, її Збройним силам та безпековому сектору", - сказав Халла-ахо.
За його словами, необхідно, щоб кожна країна, особливо, великі гравці, робила дедалі більший внесок у допомогу Україні.
"Маючи такого ворога, як Росія, у нинішній ситуації нам треба збільшити саме абсолютні цифри. Ми повинні оперувати великими абсолютними цифрами", - наголосив спікер парламенту Фінляндії.
Він також зауважив, що обмеження у наданні Україні зброї та економічної підтримки лише заохочуватиме Росію продовжувати цю війну і розширювати конфлікт.
Також Халла-ахо закликав змінити формулювання щодо продовження підтримки України "стільки, скільки буде потрібно" і надати все необхідне зараз, "тому що ніхто з нас не може дозволити собі перемоги Росії".
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її важче вивезти в офшори
пруть як отей фінський танк, а кацапню вони знають кращє за всіх,
вона в них і терріторії віджала, і кордон довгий спільний, і кожень день
та немита срань під боком - доплюнути можна...
Бабло - нє (буде менше пацани)
Трамп все порішає - нє
Далекобійна - нє
Україна, давай мобілізуй з 18, і перемагай, там ше рузьких не багато, а ми поки що"планом перемоги" жопу підтирати будемо, у нас тут вибори, і свої проблеми. І взагалі, Поляки, блокуйте їм там кордон, а то вже давно шось не було.
чи то бити кацапів не більше ніж на 100км по кацапляндії,
чи то затримка і ненадання допомоги впородовж пів року - це тільки заохочювання тих звірів продовжувати війну,
чомусь ми про це "заохочювання" забуваємо і це не є гарно.
нагадую, поза межою в 100км на кацапляндії живуть такі ж самі кацапи,
які хочуть знищіти всіх, ну так для справки.
а тут щє українська влада *******, як начебто кожний з них у труні кишені має і все з собою на той світ заберe і це якось їм там допоможе...
страну ?