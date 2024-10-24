Допомогу Україні треба збільшувати, щоб Путін не переміг у війні на виснаження, - спікер фінського парламенту Халла-ахо

Країни-партнери мають значно збільшити абсолютні цифри допомоги Україні у довгостроковій перспективі, аби надіслати Путіну чіткий сигнал, що його розрахунок на війну на виснаження не спрацює.

Про це заявив спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

Халла-ахо зазначив, що повномасштабна війна в Україні триває вже понад два з половиною роки, початковий план Путіна захопити Київ за три дні шляхом бліц-кригу зазнав поразки, українці продемонстрували всьому світові готовність боротися за свою землю, а міжнародна спільнота показала спроможність реагувати на російську агресію.

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"Однак у нас ще немає підстав для святкування. Путін вважає, що час працює в його інтересах, він веде війну на виснаження. На жаль, він може виявитися правим. Спроможність Росії пережити ці величезні матеріальні та людські втрати дуже велика. Щоб запобігти повторенню таких подій у майбутньому, ми повинні надіслати чіткий сигнал Путіну, що все ж таки історія рухається своїм шляхом, і з часом це не минеться. Ми маємо посилювати нашу спроможність і виділяти більше коштів у довгостроковій перспективі для економічної допомоги Україні, її Збройним силам та безпековому сектору", - сказав Халла-ахо.

За його словами, необхідно, щоб кожна країна, особливо, великі гравці, робила дедалі більший внесок у допомогу Україні.

"Маючи такого ворога, як Росія, у нинішній ситуації нам треба збільшити саме абсолютні цифри. Ми повинні оперувати великими абсолютними цифрами", - наголосив спікер парламенту Фінляндії.

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Він також зауважив, що обмеження у наданні Україні зброї та економічної підтримки лише заохочуватиме Росію продовжувати цю війну і розширювати конфлікт.

Також Халла-ахо закликав змінити формулювання щодо продовження підтримки України "стільки, скільки буде потрібно" і надати все необхідне зараз, "тому що ніхто з нас не може дозволити собі перемоги Росії".