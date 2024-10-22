Норвегия передала Украине военные автобусы скорой помощи. ФОТО
Госпогранслужба и Нацгвардия получили военные медицинские автобусы от Норвежского оборонного материально-технического агентства. Передача автотранспорта состоялась в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Военные автобусы скорой помощи оснащены медицинским оборудованием, которое позволяет реанимационным бригадам автономно работать с тремя тяжелоранеными пациентами. А также одновременно перевозить под наблюдением медиков еще 4 лежачих и 8 сидячих пациентов.
Накануне технический персонал медучреждений Нацгвардии и Госпогранслужбы прошел зарубежные обучения по вопросам эксплуатации и обслуживания автобусов, а также установленного на них оборудования.
Проект помощи НАТО также предусматривает техническое обслуживание медицинских автобусов в течение трех лет, двухлетнюю подписку систем спутниковой связи "Старлинк" и поставки расходных медицинских материалов.
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головне, аби допомагали нашім хлопцям, а не попали до автопарків 6ти дефективним манагерам потужнага Найвеличнівшивого..
Червоні хрести треба зняти, бо для рашистів ці буси стануть найприорітетнішою ціллю!
Героям Слава !
Шкода, що автобуси не підуть ближче до фронту.
В ВСУ их надо.
Конечно, не зимой, хотя любой БТР легко выдернет, как и танк.
Але, щиро дякуємо народу і уряду Норвегії за допомогу!