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Норвегия передала Украине военные автобусы скорой помощи. ФОТО

Госпогранслужба и Нацгвардия получили военные медицинские автобусы от Норвежского оборонного материально-технического агентства. Передача автотранспорта состоялась в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

військові медичні автобуси від Норвегії для ДПСУ та НГУ

Военные автобусы скорой помощи оснащены медицинским оборудованием, которое позволяет реанимационным бригадам автономно работать с тремя тяжелоранеными пациентами. А также одновременно перевозить под наблюдением медиков еще 4 лежачих и 8 сидячих пациентов.

військові медичні автобуси від Норвегії

Накануне технический персонал медучреждений Нацгвардии и Госпогранслужбы прошел зарубежные обучения по вопросам эксплуатации и обслуживания автобусов, а также установленного на них оборудования.

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Проект помощи НАТО также предусматривает техническое обслуживание медицинских автобусов в течение трех лет, двухлетнюю подписку систем спутниковой связи "Старлинк" и поставки расходных медицинских материалов.

Автор: 

Госпогранслужба (6583) МВД (9327) Норвегия (712) Национальная гвардия (2160)


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Топ комментарии
+12

головне, аби допомагали нашім хлопцям, а не попали до автопарків 6ти дефективним манагерам потужнага Найвеличнівшивого..
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22.10.2024 19:54 Ответить
+7
Невдовзі зможете насолодитися поїздкою в одному з них. Ви ж не станете ухилятися з таким ніком?
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22.10.2024 19:58 Ответить
+6
І РЕБ на них обовязково.
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22.10.2024 19:56 Ответить
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Оце скора медична допомога,на високому рівні.
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22.10.2024 19:52 Ответить
В нашій частині Держприкордонслужби мобільний госпіталь на колесах використовували як вантажівку для перевозу краму медслужби, а так він стояв без діла, як і куча нових західних мобільних госпіталів на території госпіталю і санаторію.
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22.10.2024 21:16 Ответить
бо наши автобусы все в тцк отдали.....
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22.10.2024 19:54 Ответить
Невдовзі зможете насолодитися поїздкою в одному з них. Ви ж не станете ухилятися з таким ніком?
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22.10.2024 19:58 Ответить
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23.10.2024 00:56 Ответить

головне, аби допомагали нашім хлопцям, а не попали до автопарків 6ти дефективним манагерам потужнага Найвеличнівшивого..
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22.10.2024 19:54 Ответить
І РЕБ на них обовязково.
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22.10.2024 19:56 Ответить
Супер! Це ж скільки життів можна буде врятувати! Щира подяка! Але...
Червоні хрести треба зняти, бо для рашистів ці буси стануть найприорітетнішою ціллю!
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22.10.2024 19:57 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що ці автобуси їздитимуть полями між окопами? Кліренс не дозволяє. Вони - для перевезень між госпіталями у мінімум середньо віддаленому тилу.
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22.10.2024 20:04 Ответить
Ні, не вважаю. Але від стабпункту до шпиталю чи від малої лікарні, що близбко до лінії фронту, до шпиталю - саме те. А там дронів, як в Сірка бліх.
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22.10.2024 20:16 Ответить
у Госпітальєрів вже давно є такий автобус -"Австрійка", на честь загіблиї госпітальєрки

Героям Слава !
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23.10.2024 00:59 Ответить
Нацгвардія і прикордонники і так не дуже страждали у порівнянні з передовою.
Шкода, що автобуси не підуть ближче до фронту.
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22.10.2024 19:58 Ответить
На берегу Тисы будут как столовки/ночлежки погранцам-защитникам.
В ВСУ их надо.
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22.10.2024 20:20 Ответить
Это тогда нужно что-то на базе Unimog

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22.10.2024 20:44 Ответить
Эти автобусы пройдут там, где есть асфальт или укатанная грунтовка.
Конечно, не зимой, хотя любой БТР легко выдернет, как и танк.
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23.10.2024 00:10 Ответить
Автобуси... Більше, ніж один, виходить. Але, скільки саме - військова таємниця. Цеж вам не Леопарди, Абрамси або Ф-16 рахувати. По тих одразу відомо, скільки передають...
Але, щиро дякуємо народу і уряду Норвегії за допомогу!
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22.10.2024 20:15 Ответить
Перефарбують та продадуть якійсь лікарні, і не одній.
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22.10.2024 22:35 Ответить
кожний рейс такого автобуса - це три важких трьохсотих мають збільшений шанс вижити.
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27.10.2024 11:47 Ответить
Хорошая высокая цель).
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27.10.2024 15:47 Ответить
 
 