Норвегия передала Украине военные автобусы скорой помощи. ФОТО

Госпогранслужба и Нацгвардия получили военные медицинские автобусы от Норвежского оборонного материально-технического агентства. Передача автотранспорта состоялась в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Военные автобусы скорой помощи оснащены медицинским оборудованием, которое позволяет реанимационным бригадам автономно работать с тремя тяжелоранеными пациентами. А также одновременно перевозить под наблюдением медиков еще 4 лежачих и 8 сидячих пациентов.

Накануне технический персонал медучреждений Нацгвардии и Госпогранслужбы прошел зарубежные обучения по вопросам эксплуатации и обслуживания автобусов, а также установленного на них оборудования.

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Проект помощи НАТО также предусматривает техническое обслуживание медицинских автобусов в течение трех лет, двухлетнюю подписку систем спутниковой связи "Старлинк" и поставки расходных медицинских материалов.