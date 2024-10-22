Норвегія передала Україні військові автобуси швидкої допомоги. ФОТО
Держприкордонслужба та Нацгвардія отримали військові медичні автобуси від Норвезького оборонного матеріально-технічного агентства. Передача автотранспорту відбулася в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Військові автобуси швидкої допомоги оснащені медичним обладнанням, яке дозволяє реанімаційним бригадам автономно працювати з трьома важкопораненими пацієнтами. А також одночасно перевозити під наглядом медиків ще 4 лежачих і 8 сидячих пацієнтів.
Напередодні технічний персонал медзакладів Нацгвардії та Держприкордонслужби пройшов закордонні навчання з питань експлуатації та обслуговування автобусів, а також встановленого на них обладнання.
Проєкт допомоги НАТО також передбачає технічне обслуговування медичних автобусів впродовж трьох років, дворічну передплату систем супутникового зв’язку "Старлінк" та постачання витратних медичних матеріалів.
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головне, аби допомагали нашім хлопцям, а не попали до автопарків 6ти дефективним манагерам потужнага Найвеличнівшивого..
Червоні хрести треба зняти, бо для рашистів ці буси стануть найприорітетнішою ціллю!
Героям Слава !
Шкода, що автобуси не підуть ближче до фронту.
В ВСУ их надо.
Конечно, не зимой, хотя любой БТР легко выдернет, как и танк.
Але, щиро дякуємо народу і уряду Норвегії за допомогу!