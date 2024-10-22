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Новини Фото Допомога Україні
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Норвегія передала Україні військові автобуси швидкої допомоги. ФОТО

Держприкордонслужба та Нацгвардія отримали військові медичні автобуси від Норвезького оборонного матеріально-технічного агентства. Передача автотранспорту відбулася в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

військові медичні автобуси від Норвегії для ДПСУ та НГУ

Військові автобуси швидкої допомоги оснащені медичним обладнанням, яке дозволяє реанімаційним бригадам автономно працювати з трьома важкопораненими пацієнтами. А також одночасно перевозити під наглядом медиків ще 4 лежачих і 8 сидячих пацієнтів.

військові медичні автобуси від Норвегії

Напередодні технічний персонал медзакладів Нацгвардії та Держприкордонслужби пройшов закордонні навчання з питань експлуатації та обслуговування автобусів, а також встановленого на них обладнання.

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Проєкт допомоги НАТО також передбачає технічне обслуговування медичних автобусів впродовж трьох років, дворічну передплату систем супутникового зв’язку "Старлінк" та постачання витратних медичних матеріалів.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) МВС (3512) Норвегія (784) Національна гвардія (1574)


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Топ коментарі
+12

головне, аби допомагали нашім хлопцям, а не попали до автопарків 6ти дефективним манагерам потужнага Найвеличнівшивого..
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22.10.2024 19:54 Відповісти
+7
Невдовзі зможете насолодитися поїздкою в одному з них. Ви ж не станете ухилятися з таким ніком?
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22.10.2024 19:58 Відповісти
+6
І РЕБ на них обовязково.
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22.10.2024 19:56 Відповісти
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Оце скора медична допомога,на високому рівні.
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22.10.2024 19:52 Відповісти
В нашій частині Держприкордонслужби мобільний госпіталь на колесах використовували як вантажівку для перевозу краму медслужби, а так він стояв без діла, як і куча нових західних мобільних госпіталів на території госпіталю і санаторію.
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22.10.2024 21:16 Відповісти
бо наши автобусы все в тцк отдали.....
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22.10.2024 19:54 Відповісти
Невдовзі зможете насолодитися поїздкою в одному з них. Ви ж не станете ухилятися з таким ніком?
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22.10.2024 19:58 Відповісти
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23.10.2024 00:56 Відповісти

головне, аби допомагали нашім хлопцям, а не попали до автопарків 6ти дефективним манагерам потужнага Найвеличнівшивого..
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22.10.2024 19:54 Відповісти
І РЕБ на них обовязково.
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22.10.2024 19:56 Відповісти
Супер! Це ж скільки життів можна буде врятувати! Щира подяка! Але...
Червоні хрести треба зняти, бо для рашистів ці буси стануть найприорітетнішою ціллю!
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22.10.2024 19:57 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що ці автобуси їздитимуть полями між окопами? Кліренс не дозволяє. Вони - для перевезень між госпіталями у мінімум середньо віддаленому тилу.
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22.10.2024 20:04 Відповісти
Ні, не вважаю. Але від стабпункту до шпиталю чи від малої лікарні, що близбко до лінії фронту, до шпиталю - саме те. А там дронів, як в Сірка бліх.
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22.10.2024 20:16 Відповісти
у Госпітальєрів вже давно є такий автобус -"Австрійка", на честь загіблиї госпітальєрки

Героям Слава !
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23.10.2024 00:59 Відповісти
Нацгвардія і прикордонники і так не дуже страждали у порівнянні з передовою.
Шкода, що автобуси не підуть ближче до фронту.
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22.10.2024 19:58 Відповісти
На берегу Тисы будут как столовки/ночлежки погранцам-защитникам.
В ВСУ их надо.
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22.10.2024 20:20 Відповісти
Это тогда нужно что-то на базе Unimog

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22.10.2024 20:44 Відповісти
Эти автобусы пройдут там, где есть асфальт или укатанная грунтовка.
Конечно, не зимой, хотя любой БТР легко выдернет, как и танк.
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23.10.2024 00:10 Відповісти
Автобуси... Більше, ніж один, виходить. Але, скільки саме - військова таємниця. Цеж вам не Леопарди, Абрамси або Ф-16 рахувати. По тих одразу відомо, скільки передають...
Але, щиро дякуємо народу і уряду Норвегії за допомогу!
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22.10.2024 20:15 Відповісти
Перефарбують та продадуть якійсь лікарні, і не одній.
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22.10.2024 22:35 Відповісти
кожний рейс такого автобуса - це три важких трьохсотих мають збільшений шанс вижити.
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27.10.2024 11:47 Відповісти
Хорошая высокая цель).
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27.10.2024 15:47 Відповісти
 
 