Норвегія виділила $105 млн на відновлення української енергетики

Надані Норвегією 1,1 млрд норвезьких крон (105 млн доларів США) будуть спрямовані через ПРООН на відновлення енергогенеруючих потужностей в Україні, зокрема на надання прямої підтримки регіонам для встановлення сонячних панелей у школах і лікарнях.

Про це повідомили у відділі комунікацій ПРООН в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та уряд Норвегії надалі поглиблюють співпрацю задля відновлення енергетичної інфраструктури України, створення резервних потужностей для критично важливих систем у країні", - йдеться у повідомленні.

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У межах такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими.

Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН теплом і водою будуть забезпечені понад 1 млн людей, а також промислові споживачі.

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"Відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури є вкрай необхідним, оскільки люди, які живуть у багатоповерхових будинках у великих містах, не мають альтернативних засобів опалення та водопостачання. Програма ПРООН з відновлюваної енергетики <...> є свідченням нашої відданості справі сприяння "зеленому" відновленню та забезпеченню енергетичної безпеки для всіх українців", - прокоментував постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.