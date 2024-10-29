Норвегия предоставит Украине 118 млн евро на усиление ПВО

Норвегия предоставит Украине 118 миллионов евро на усиление противовоздушной обороны и будет способствовать отправке системы Patriot из Румынии.

Об этом говорится на сайте норвежского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Вместе с другими странами, в частности Германией и США, мы способствуем тому, чтобы Румыния могла прислать в Украину системы противовоздушной обороны Patriot", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Отмечается, что эта помощь является частью программы Нансена.

Стьоре подчеркнул, что Украине нужна усиленная противовоздушная оборона, чтобы защитить население от российских атак, которые усиливаются. Поэтому, по его словам, поддержка украинской ПВО - приоритет Норвегии.

"Я рад, что мы можем способствовать тому, чтобы Украина получила доступ к новой батарее Patriot. Усиление противовоздушной обороны было одной из важнейших потребностей Украины с начала войны. Потребности Украины должны быть основой для норвежской поддержки, и наша поддержка должна быть долгосрочной", - подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Смотрите также: Премьер Норвегии Стере на встрече с Зеленским анонсировал увеличение военной помощи Украине